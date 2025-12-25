Хоррор за копейки: как снимали фильм «Лепрекон»

Фото: Кадр из фильма «Лепрекон», реж. Марк Джонс 1993 г.

Как картина связана с пачкой хлопьев и почему сыгравшая Тори актриса не хочет лишний раз вспоминать об этой роли?

История о болтливом лепреконе режиссера Марка Джонса вышла в прокат 8 января 1993 года. Тогда никто и подумать не мог, что низкобюджетная картина вдруг окупится практически в восемь раз, а еще станет кинодебютом актрисы Дженнифер Энистон.

Но что уж точно нельзя было предвидеть, так это то, что странноватая хоррор-комедия с мотивами ирландского фольклора со временем станет культовым фильмом ужасов.

Как удалось Джонсу сделать «Лепрекона» нестандартно очаровательной кинолентой всего за один миллион долларов?

Сухой завтрак вместо вдохновения

Кадр из фильма «Лепрекон», реж. Марк Джонс 1993 г.

Идея фильма родилась благодаря рекламе кукурузных хлопьев Lucky Charms с мультяшным лепреконом.

Увидев ее по телевизору, Марк Джонс заинтересовался гномами ирландской мифологии. Ему понравилось, что лепреконы больше всего на свете дорожат золотом и готовы на все для его защиты. Эта мысль и легла в основу будущей картины.

Изначально Джонс планировал создать хоррор с традиционным лепреконом в роли главного злодея. Однако, чтобы не делать очередной типовой ужастик, он решил добавить в ленту элементы комедии.

Калифорния вместо Северной Дакоты

Кадр из фильма «Лепрекон», реж. Марк Джонс 1993 г.

Работу над фильмом начали в 1991 году. Съемки полностью проходили в пригороде Калифорнии Соус, хотя по сюжету все разворачивается в Северной Дакоте. Такое решение режиссер принял из-за ограничений по бюджету.

В 1990-е Калифорния предоставляла идеальные условия для любых кинопроектов: там и леса с побережьем, и современные студии, и привлекательные льготы.

Например, мост, к которому подъезжает лимузин на первых кадрах фильма, — это въезд на ранчо Биг Скай, расположенное в долине Сими. Показанные в «Лепреконе» дом и амбар тоже когда-то были его частью. Позднее на этом ранчо снимали фильмы «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» и «Мир Дикого Запада».

Многолетний стыд вместо воспоминаний о дебюте

Кадр из фильма «Лепрекон», реж. Марк Джонс 1993 г.

Для Дженнифер Энистон «Лепрекон» стал первым полнометражным фильмом, где она исполнила главную роль. До этого актриса появлялась лишь в телесериалах или участвовала в отдельных эпизодах кино.

Режиссеру Марку Джонсу очень понравилась игра неизвестной тогда актрисы. Он лично просил финансирующую производство «Лепрекона» студию Trimark Pictures рискнуть дать шанс именно ей.

Однако сама Энистон не питает теплых чувств к этой картине. В 2021 году она призналась корреспондентам журнала InStyle, что лишний раз о той роли старается не вспоминать. Когда-то она даже боялась, что после него ее карьера будет разрушена.

«Есть множество фильмов, о которых ты думаешь: «Боже, это просто (кошмар. — Прим. ред.)… Как я потом буду жить с этим? Так неловко», — делилась звезда.

В последний раз Энистон пересматривала «Лепрекон» в 2009 году с другом Джастином Теру. По словам актрисы, ей пришлось несколько раз выбегать из комнаты — она не могла вынести своей «ужасной игры».

Медленный бег вместо динамичной погони

Кадр из фильма «Лепрекон», реж. Марк Джонс 1993 г.

Превращение актера Уорика Дэвиса в лепрекона было долгим процессом.

На нанесение грима уходило около трех часов каждый день. Снятие макияжа и очистка кожи после съемок занимали не менее 40 минут. Чтобы скоротать время, Дэвис вел беседы с художником по гриму Габриэлем Барталосом — так они неплохо сдружились. В знак благодарности актер даже выхлопотал для него небольшую роль — Барталос появился на секунду в кафе в качестве посетителя за спиной Тори.

А сам Уорик Дэвис, между прочим, сыграл в фильме две роли. Помимо лепрекона, он появился в том же эпизоде в кафе, сидящим со своей женой за столиком, но в образе без грима. Из-за большого скопления народа заметить его было довольно трудно.

Одной из самых запоминающихся и технически сложных стала сцена погони лепрекона на инвалидной коляске за Тори — героиней Дженнифер Энистон. Из-за небольшого роста Дэвис не мог нормально контролировать коляску и постоянно врезался в стены.

Режиссер нашел решение: он попросил Энистон бежать медленнее обычного, чтобы сравнять ее скорость с аккуратной ездой лепрекона. Позже при монтаже эту сцену ускорили, создав эффект динамичной погони.

Поддержка фастфуда вместо перспективного партнерства

Кадр из фильма «Лепрекон», реж. Марк Джонс 1993 г.

Несмотря на то что основные съемки завершились в декабре 1991 года, премьера состоялась только в январе 1993-го. Двухлетняя задержка была связана с маркетинговой стратегией студии. Изначально она пыталась договориться о рекламном партнерстве с фондовой биржей и баскетбольной командой NBA, но переговоры провалились.

Без продвижения выпускать фильм было рискованно. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда студии удалось заключить соглашения с сетями ресторанов быстрого питания Subway и Domino's Pizza, которые и помогли продвинуть картину.

В итоге «Лепрекон» стал первым фильмом, полностью спродюсированным и выпущенным в театральный прокат компанией Trimark Pictures. На проект никто не возлагал больших надежд, поэтому бюджет был скромным: по данным сайта The Numbers, бюджет картины был ниже одного миллиона долларов.

Однако картина оказалась очень успешной и собрала в США 8 533 294 доллара, из которых 2 493 020 долларов пришлись на первый уикенд проката.

Основной финансовый успех пришел позже. «Лепрекон» дополнительно заработал около 15 миллионов долларов от продаж более 100 тысяч копий на VHS и DVD.

В титрах фильма можно найти «Особую благодарность» двум неожиданным персонам.

Первая — кинопродюсеру Джорджу Лукасу. На тот момент Уорик Дэвис был связан эксклюзивным контрактом со студией Lucasfilm после ролей в «Уиллоу» и «Звездных войнах: Возвращение джедая». Режиссер Марк Джонс лично связался с Лукасом, чтобы получить разрешение на съемки актера, на что тот дал свое согласие. В знак признательности студия Trimark Pictures даже вручила Лукасу награду.

Вторая благодарность была адресована вице-президенту США Дэну Куэйлу, занимавшему этот пост в 1989–1993 годах. Он помог ускорить оформление рабочей визы для Уорика Дэвиса, чтобы актер мог легально сниматься в Соединенных Штатах.

Также интересной деталью стала скрытая отсылка к истокам идеи. В одной из сцен лепрекон пробует хлопья Lucky Clover — аналог тех самых Lucky Charms, однажды вдохновивших режиссера на создание фильма.

Фильм оставил заметный след в кинематографе. Всего вышло шесть его частей-продолжений, премьера последнего из которых — «Лепрекон возвращается» — состоялась спустя 25 лет. В сиквелах Джонс выступал сценаристом. В 2009 году даже была выпущена серия комиксов по мотивам фильма, хотя обычно происходит наоборот.