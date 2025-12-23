«Вредный Фред» 35 лет спустя: что стало с актерами любимого фильма

Фото: Кадр из фильма «Вредный Фред», реж. Ате де Йонг., 1991 г.

Картина почти сразу выхода стала классикой комедий их 1990-х.

Фильм «Вредный Фред» вышел на экраны еще в 1991 году. История, в которой тихая и покорная женщина через образ воображаемого друга принимает свою бунтарскую часть, полюбилась многим, хоть кинокритики и восприняли его по большей части негативно. Как за эти годы изменились его актеры?

Фиби Кейтс — Элизабет Кронин

Кадр из фильма «Вредный Фред», реж. Ате де Йонг., 1991 г., Bang Media International/Legion-Media

На момент съемок во «Вредном Фреде», где Фиби исполнила главную роль, она уже была известна благодаря двум частям «Гремлинов».

В юности Кейтс отличалась редкой красотой — все благодаря смешению кровей самых разных народностей. Она имеет русско-еврейское и китайско-филиппинское происхождение. Отец Фиби был бродвейским продюсером, однако выбор профессии не одобрил, потому всего добиваться ей пришлось своими силами.

«Вредный Фред» стал одной из последних картин, в которых снялась Фиби Кейтс. Она появилась на экранах еще и в 1993, 1994 и в 2001, а потом полностью ушла из мира кино, решив сосредоточиться на родительстве, а также занялась бизнесом, открыв бутик одежды.

Сейчас Фиби Кейтс 62 года, она счастливо живет в браке с Кевином Клайном, за которого вышла замуж в 1989 году. У них двое уже взрослых детей — Оуэн и Грета.

Рик Майял — Вредный Фред

Кадр из фильма «Вредный Фред», реж. Ате де Йонг., 1991 г., MediaPunch Inc/Legion-Media

«Теневого» близнеца и воображаемого друга Лиззи — Вредного Фреда — сыграл Рик Майял.

Рик был комедийным актером и снимался не только в фильмах, но и в сериалах. В его копилке премия «Эмми» за озвучку, также он много писал и выступал на стендапах. Всего Рик снялся в примерно 50 кинокартинах и множестве телешоу.

До самой своей смерти Майял жил в счастливом браке с визажисткой Барбарой Роббин, на которой женился в 1985 году. Правда, после тайного романа, в результате которого она забеременела. По данным зарубежных СМИ, к ней Рик ушел от другой беременной от него девушки, с которой состоял в длительных отношениях, из-за чего у той случился выкидыш…

Скончался актер в 2014 году в возрасте 56 лет от внезапного сердечного приступа после утренней пробежки.

Эшли Пелдон — юная Элизабет Кронин

Кадр из фильма «Вредный Фред», реж. Ате де Йонг., 1991 г., Bang Media International/Legion-Media

Роль юной Лиззи из воспоминаний досталась Эшли Пелдон.

Вместе со своей сестрой Кортни родившаяся в 1984-м Эшли попала на большие экраны еще в пять лет. «Вредный Фред» стал ее четвертым фильмом, однако особой известности юной Пелдон не принес.

Всего за плечами Эшли 36 работ, после 2008 года — только в озвучке, причем не в особо известных фильмах и мультфильмах.

Сейчас Эшли 41 год, она с 2010 года замужем, растит двух дочерей.

Марша Мейсон — Полли Кронин

Кадр из фильма «Вредный Фред», реж. Ате де Йонг., 1991 г., Album/Legion-Media

Деспотичную мать главной героини сыграла Марша Мейсон.

Марша впервые появилась на экранах в 1966 году, когда ей было 24 года. Еще до съемок во «Вредном Фреде» она получила четыре номинации на премию «Оскар» за лучшую женскую роль, а также два «Золотых глобуса». Также актриса регулярно играла в бродвейских постановках.

Несмотря на талант и популярность, фильмов для большого экрана в ее копилке не так много: всего 21, и то последний из них — 2013 года — короткометражный. Зато в телефильмах и сериалах Марша мелькала часто. Последний раз ее можно было увидеть в 2022 году в телесериале «Грейс и Френки».

Сейчас 83-летняя Марша Мейсон живет на своей ферме в Коннектикуте и держит магазинчик с косметикой из собственноручно выращенных трав.

Тим Мэтисон — муж Чарльз

Кадр из фильма «Вредный Фред», реж. Ате де Йонг., 1991 г., Bang Media International/Legion-Media

Роль мужа-изменщика главной героини исполнил Тим Мэтисон.

Тим родился в 1947 году и уже в 13 впервые появился на экранах — в телесериале «Окно на главной улице». Его карьера сразу же пошла в гору, правда, в большое кино Мэтисона не приглашали до 1968 года. Зато стартом стала совместная работа с Люсиль Болл и Генри Фордом.

Несмотря на солидный послужной список в кино, актер все же отдавал предпочтение сериальным съемкам — на телевидении с ним вышло больше полусотни проектов. Помимо этого, Мэтисон также вел личные проекты в качестве продюсера и режиссера.

Артиста до сих пор можно увидеть на экранах, пусть и редко: в 2017-м он снялся в культовом ремейке «Джуманджи: Зов джунглей», а последние съемки прошли в 2023 году — в научно-фантастическом сериале «Квантовый скачок». Тиму сейчас 77 лет, ог живет в Голливуде со своей третьей женой Элизабет Маригетто.

Рон Элдард — Микки Банс

Кадр из фильма «Вредный Фред», реж. Ате де Йонг., 1991 г., Bang Media International/Legion-Media

Одноклассника главной героини, напоминающего ей о Вредном Фреде, сыграл Рон Элдард.

Впервые на экранах он появился в 24 года в мыльнооперном сериале «Одна жизнь, чтобы жить», а также в фильме «Истинная любовь» (оба вышли в 1989 году — прим. ред.).

«Вредный Фред» стал для него всего лишь третьим проектом. Всего в послужном списке Элдарда чуть больше 40 фильмов и сериалов. Сейчас актеру 60 лет, однако о его личной жизни ничего неизвестно, а на экране он последний раз появлялся еще в 2018 году.