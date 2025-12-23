Спорная территория: сколько времени осталось жить Долиной в проданной квартире

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Верховный суд вынес решение по громкому делу о квартире Ларисы Долиной. Что сейчас переживает певица, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Новый поворот в громком деле народной артистки РФ Ларисы Долиной. Верховный суд признал собственницей недвижимости покупательницу Полину Лурье. Действительно ли певице теперь придется покинуть жилплощадь? Где в таком случае будет жить звезда? Кто из коллег Долиной по шоу-бизнесу обрадовался такому исходу дела? И как скандальный процесс отразился на карьере артистки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Если бы не поддержка близких, то я не знаю, как бы я сейчас жила», — признается звезда.

Только недавно поклонники Ларисы Долиной радовались, что певица смогла вернуть квартиру, которую продала под воздействием мошенников. И вот новое решение по делу. Верховный суд постановил признать право собственности за покупательницей Полиной Лурье, адвокаты которой не раз заявляли: артистка в момент сделки прекрасно отдавала себе отчет в том, что делает.

«Мы оспариваем сам факт заблуждения Долиной. Мы заявляем о том, что все ее действия были последовательными, осознанными, целенаправленными. Сделка у нас не была спешной. Все это действо происходило на протяжении полутора месяцев», — уточняет адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.

Сторона защиты Ларисы Долиной приводила свои аргументы. Адвокат заявила: покупательницу должна была насторожить стоимость квартиры, которая была куда ниже рыночной. А также тот факт, что помимо звезды, там прописаны ее дочь и несовершеннолетняя внучка.

«Никто не общался с матерью ребенка. Обязательства Ларисы Александровны выписаться из квартиры и выписать, фактически, ребенка, чьим представителем она не является, неисполнимы в данном случае, они ничтожны», — подчеркивает адвокат Долиной Мария Пухова.

«После нашего общения я, естественно, стала смотреть какие-то интервью о ней. И она рассказывала в интервью, что ее дочь и внучка не могут больше с ней проживать именно потому, что у них не хватает комнат. Я уточнила: и дочка, и дочь не проживали в этой квартире», — говорит Полина Лурье.

Заседание длилось несколько часов. За это время перед зданием суда развернулось настоящее представление. Мужчина в костюме супергероя принес плакат с изображением певицы.

«У меня есть для вас очень важное сообщение: Лариса Долина — тоже человек-паук», — заявил он.

Дело Долиной и Лурье давно вышло за рамки обычных судебных разбирательств. После того как нижестоящая инстанция постановила признать сделку о продаже недействительной, народ буквально ополчился против артистки. В знак протеста к ее дому в Хамовниках люди начали приносить тапочки и ключи.

«Старушка-старушка, не обмани с двушкой, старушка-старушка, не обмани с двушкой», — говорится в одной из записок у дома.

«Покупка этой квартиры не была инвестицией. Она была намерена купить дом для себя и своих детей, малолетних детей в силу сложившихся у нее семейных отношений», — объясняет адвокат Свириденко.

Скандальный процесс отразился на карьере Ларисы Долиной. По данным прессы, звезда столкнулась с отменой 11-ти концертов, в том числе и в новогоднюю ночь. Выступать в модном московском ресторане 31 декабря вместо Долиной якобы будет Анжелика Варум.

«Это, мне кажется, обстоятельства, которые даже от тебя особо-то и не зависят. В общем, ситуация так себе. Но, конечно, это сказывается и на концертах», — говорит певица Виктория Дайнеко.

Бурная реакция общественности не прошла даром. В итоге судебная коллегия отменила предыдущие решения трех инстанций и оставила право собственности на квартиру за покупательницей. Долиной в зале суда не было, а вот Лурье и ее адвокат едва не расплакались в момент оглашения.

«Знаете что хочу сказать: у нас самое такое цитированное к нам обращение, особенно когда сегодня мы держим кулачки. Это вроде так по-бытовому, но это настолько тепло», — заявила адвокат Свириденко.

Сторона Долиной настаивала на том, чтобы процесс шел в закрытом режиме. Но суд требование не удовлетворил. Более того, разрешил транслировать заседание в прямом эфире. Вещание посмотрели более 500 тысяч человек. Среди них была и певица Слава, которая из-за резонансной истории уже несколько месяцев не может продать собственную квартиру.

«Мне, может, подать в суд на Ларису Долину? Потому что люди боятся покупать квартиры у популярных людей, потому что все думают, что мы их ****** (обманем. — Прим. ред.)», — размышляет звезда.

Один из потенциальных покупателей сказал Славе, что даст добро на сделку только в случае, если Верховный суд вернет недвижимость Лурье. Певица с волнением следила за процессом. И когда был оглашен результат, ликовала.

«Счастье, счастье, счастье. Справедливость, справедливость, справедливость! Хочется петь и танцевать невозможно. Только я пить бросила… Сейчас начну опять», — говорит Слава.

Однако, по словам экспертов, отпраздновать новоселье Полина Лурье в ближайшее время не сможет. Требования высшей инстанции переданы в Мосгорсуд. И до момента решения за Долиной сохраняется право проживания в спорной квартире.

«Долина фактически должна добровольно выписаться, снять с регистрационного учета свою внучку, себя и выселиться», — уточняет юрист Илона Гуськова.

Если суд обяжет артистку съехать, куда она отправится? И главное, будет ли учтен тот факт, что в квартире прописана еще и несовершеннолетняя внучка исполнительницы?

«Внучка только прописана. Если бы она являлась собственником какой-то доли этой квартиры, тогда, конечно, здесь должна была привлечена быть опека», — объясняет юрист Гуськова.

По данным СМИ, на улице звездное семейство точно не останется. У Ларисы Долиной в собственности есть еще три квартиры в столице, а также четырехэтажный дом в Подмосковье.

«К сожалению, мне кажется, здесь в какую сторону ни поверни, останется какой-то человек с неприятными последствиями. Да, Лариса Александровна — популярная певица, но кто сказал, что это значит, что она кому-то должна отдать свой дом?» — отмечает Виктория Дайнеко.

Лариса Долина, по словам экспертов, сможет потребовать возврата денежных средств от мошенников. Вот только это уже будет совсем другая история.