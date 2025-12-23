Тайны «Ранеток»: скандалы, интриги и жизнь после популярности

Фото, видео: Persona Stars/legion-media

Экс-участницы группы «Ранетки» когда-то были на пике популярности. Чем они занимаются сейчас, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Бывшие участницы рок-группы «Ранетки» откровенно рассказали, как сложилась их жизнь. Почему солистки перестали общаться друг с другом? Какие скандальные подробности о коллективе поведала его экс-вокалистка Женя Огурцова? Из-за чего гитаристка Анна Руднева девять лет не хотела слышать о коллеге Лене Третьяковой? Удалось ли двум певицам помириться? И кто из участниц группы смог добиться успеха в сольном творчестве? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Елизавета Клементьева/ТАСС

«Когда я вижу уже аудиторию взрослую, которая выросла, выросла на наших песнях, выросла офигенски красивыми, добрыми людьми, я понимаю, что все не зря», — заявляет Анна Руднева.

Певица — нечастый гость на тусовках и премиях. А потому каждый выход звезды вызывает фурор. Артистка будто бы не меняется внешне, и в ней легко узнать кумира всех подростков нулевых — гитаристку Аню из «Ранеток».

«Это огромная часть моей жизни, и я абсолютно не открещиваюсь от этого имени, прекрасное имя — Аня Ранетка. Опыт прикольный, опыт классный, то есть это стоило того», — признается певица.

«Лучший друг встречался с Аней Ранеткой, и мы с ней познакомились. Какое-то время мы достаточно часто виделись, пересекались, но она была постоянно на гастролях, просто постоянно», — делится певица Юлианна Караулова.

Анна Руднева вспоминает: группа била все рекорды популярности. Дебютный альбом был записан в 2006-м, а спустя пару лет вышел одноименный сериал. После выхода первого эпизода в эфир школьницы проснулись настоящими звездами. Они пачками раздавали автографы и мешками принимали подарки.

«Дарили машину, чтобы делать сахарную вату, например. Я как сластена безумная, это было здорово. Из таких странных подарков, например, в мешке дарили головы кукол. Я хочу сказать, что поклонники — это такая аудитория, которая на что горазда, скажем так. Поэтому дарили очень разные вещи», — рассказывает Руднева.

В 2009-м «Ранетки» стали специальными гостями на московском концерте Бритни Спирс. Казалось, впереди их самих ждет всемирная слава.

«Когда ты молодой, но выступаешь условно на аудиторию 20-30 тысяч человек, открываешь концерт в „Олимпийском“, по-моему, это здорово, не каждый артист может этим похвастаться», — отмечает Анна Руднева.

Но в 2013 году коллектив дал последний концерт и пропал со всех радаров. А вскоре одна из участниц, Женя Огурцова, выпустила книгу, которая повергла общественность в шок. Певица рассказала, что между солистками якобы процветали ссоры и скандалы, а сами они неоднократно сталкивались с харрасментом.

«Тебя погружают в закрытое общество и внедряют модель семьи. Ты головой понимаешь, что все это попахивает чем-то нездоровым, но тебя убеждают, что все в порядке», — заявляет Евгения Огурцова.

Однако другие участницы группы опровергли скандальные откровения певицы. Бэк-вокалистка Наталья Мильниченко, которая входила в последний состав, уверяет: никакого харрасмента не было.

«Нет, конечно, все хорошо. Сплетни — это все сплетни, и обращать на них внимание не нужно», — подчеркивает артистка.

Однако никто из бывших участниц группы не отрицает, что скандалы в коллективе действительно случались. Анна Руднева ушла из «Ранеток» в 2011 году как раз из-за ссоры с солисткой Еленой Третьяковой. Как пишут в прессе, они не смогли поделить гонорары. Бывшие коллеги не общались почти девять лет. Но затем смогли простить друг другу все обиды.

«Топор войны зарыт. Неожиданно? Очень рада, что мы с Аней решились на разговор и все выяснили. Жаль, что не сделали этого раньше», — поделилась Третьякова.

«Обид, ссор как таковых нет. Я абсолютно с теплом вспоминаю всех девчонок», — признается Руднева.

Хотя подругами Елена и Анна все же не стали. Руднева призналась: после роспуска группы практически все участницы перестали общаться друг с другом. Звезда поддерживает отношения лишь с Натальей Мильниченко. В 2017-м две артистки выпустили песню, а через год даже выступили с концертом в Самаре.

«Общаемся только с Аней, а с остальными, к сожалению, не поддерживаем контакт», — отмечает Мильниченко.

«Сложно сказать, почему не получилось. Может быть, когда были целостно вместе, было как-то гармоничнее, что ли, или находили общий язык, друг друга поддерживали, может быть, творчески друг друга вдохновляли», — предполагает певица Дерзи.

Каждая из экс-Ранеток занялась сольным творчеством. Огурцова основала собственный коллектив, Третьякова примкнула к панк-группе, Козлова недолго пела в 5sta Family. Но на слуху у публики из всех участниц осталась, пожалуй, лишь Руднева. Сейчас певица переживает вторую волну популярности. Выступает, пишет песни, получает награды.

«В группе, конечно, легче, потому что вся ответственность разделена, потому что ты как-то можешь что-то кому-то делегировать, пока ты где-то выпал, тебя кто-то чем-то как-то прикрыл, отвлек внимание. Когда ты один — это твоя команда, тебе нужно эту команду держать. Это совершенно другие, соответственно, инвестиции», — объясняет Юлианна Караулова.

Помимо музыки, артистка развивает собственный бизнес и ведет кулинарный блог. Была два раза замужем. Растит двоих детей: 13-летнюю дочь Софью и 10-летнего сына Тимофея.

«Он безумный фанат „Ранеток“. Он очень хотел сегодня здесь со мной быть. Я не знала, что здесь будет, поэтому он остался дома. Старшая дочь, конечно, немножко скептически к этому всему относится, но в школе часто ее узнают и говорят: „Ой, я знаю, ты дочка Ани из „Ранеток“. Тут ей приятно», — делится Руднева.

Удачно сложилась судьба и у ее подруги Натальи Мильниченко. Еще в 2009 году певица вышла замуж за продюсера группы «Ранетки» Сергея, который старше нее на 24 года.

Несмотря на скепсис публики, супруги вместе до сих пор. По-прежнему занимаются музыкой и воспитывают двух дочерей, которым дали необычные имена.

Старшую наследницу назвали Рассказой, а младшую — Ивой. Девочки тоже растут творческими натурами, правда, занимаются не вокалом, а танцами. И идти по стопам своей знаменитой мамы пока не планируют.