«Сидим с бобром за столом»: бывший упаковщик мебели Скрипка сражается за права на хит

Фото, видео: Донат Сорокин/ТАСС

Вячеслав Скрипка пытается расторгнуть невыгодный контракт с лейблом. Какие отступные он должен за такое решение, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Исполнитель хита «Сидим с бобром за столом» Вячеслав Скрипка пытается отстоять права на композицию, которая принесла ему популярность. Из-за чего музыканту могут запретить выступать с этой песней на концертах? Кто на самом деле является ее автором? Как упаковщик мебели из Ростовской области стал звездой интернета? И чем ему помогла певица Алсу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Она принадлежит вам, всем слушателям. Это не наша песня. Мы ее выпустили, она людям понравилась, она уже ваша. Потому что вы под нее проживаете свой какой-то момент жизни», — подчеркивает Вячеслав Скрипка.

Песня про бобра, который сидит за столом с главным героем и готовит на ужин полено, сразу после своего появления буквально взорвала интернет. Пользователи стали придумывать мемы с участием животного и записывать собственные версии забавного хита.

«Я за то, чтобы было много всяких прикольных, классных, честных песен. Должна быть энергия какая-то в песне. В данном случае она захватила своей энергией. Я вообще ее услышала, как сын моей подруги, коллеги Елены Ваенги, играет на гитаре и поет эту песню про бобра. Думаю: неужели сам сочинил. Потом смотрю — этот тренд, уже все танцуют», — делится певица Зара.

Вирусную композицию создали два музыканта: Вячеслав Скрипка и Андрей Попов. Они признаются: не думали, что будет такой успех. В одной из версий «Бобра» артисты использовали строчку из композиции Алсу «Зимний сон». Певица задумку оценила и выразила ребятам слова поддержки. Как и другие знаменитости.

«Там такой бит очень легкий, запоминающийся, мужской голос высокий и, собственно, текст такой интересный, поэтому все мы ее слушаем, любим», — уточняет блогер Милана.

Еще недавно Слава Скрипка тренировал детей в секции по кикбоксингу и упаковывал мебель на заводе в родном Зернограде. А теперь выходит на одну сцену с главными звездами страны.

«Нам сейчас, слава богу, вообще наша ситуация позволяет жить, позволяет существовать, посещать мероприятия. Типа все классно», — говорит Скрипка.

Вот только есть риск, что очень скоро сказка может закончиться и исполнять свой хит Славе и Андрею запретят.

«Они сейчас не могут выпустить никакой новый альбом, иначе он будет принадлежать компании. Они не могут выступать без того, чтобы компания подписала лицензионный договор и получила деньги. То есть они сейчас выступают бесплатно на некоторых мероприятиях. И то даже за бесплатные мероприятия у нас были прецеденты, что им выставляли штраф», — объясняет юрист, руководитель Центра правовой помощи «Цитадель» Татьяна Антипова.

«Как бы да, у нас все грабли, что были, мы все собрали у себя на лбу. Все, выводы сделаны», — заявляет певец.

Эта история началась несколько лет назад, когда музыканты только пробовали покорить столицу. Через знакомых они вышли на специализированное агентство, которое занималось продвижением артистов.

«Если сидеть ровно на одном месте, то, к сожалению, даже если у тебя выстрелил один хит, тебя быстро забудут. И они, конечно, старались, чтобы ими занимались, продвигали, чтобы они были услышаны где-то», — отмечает Татьяна Антипова.

«Славу Скрипку мне показал Юра Симонов, который поет в группе «Заточка». Он сказал: «Вот тут где-то пересекся или где-то увидел, прикольный чувак, посмотри». Я посмотрела, послушала какие-то треки, которые он, видимо, присылал всем в качестве рассылки. Сказала: «Классно, давай поговорю», — рассказывает генеральный директор лейбла Invisible Management Ася Зорина.

Она сразу предложила Скрипке и Попову подписать договор. Те обрадовались и согласились. Вот только на сделку они пошли без юриста и лишь потом поняли, какую ошибку совершили.

«Проблема всей этой истории в том, что люди, далекие от шоу-бизнеса, не понимали, как будут вестись дела. Они думали: сейчас они заключили договор с компанией, компания будет в них вкладываться, будет их везде водить, возить, везде они будут на слуху. Оказалось наоборот», — уточняет руководитель Центра правовой помощи «Цитадель».

По словам Татьяны Антиповой, представители компании выполняли совсем не тот объем работ, на который рассчитывали музыканты.

«Разослать уведомления на радиостанции, в чате Telegram-канала просто обсудить образ, который сами ребята подобрали. Окей? Окей. То есть глобально та деятельность, на которую рассчитывали, она не велась», — делится юрист Антипова.

«Мы никого никогда не называем шарлатанами. Мы просто видим несправедливость в происходящем. А мир, как известно, он несправедлив», — отмечает Вячеслав Скрипка.

В итоге музыканты решили расторгнуть договор. Но оказалось, что сделать это без больших внушительных штрафов невозможно. Такие условия были указаны в тех самых документах, которые Слава и Андрей подписали без консультации с юристом.

«Изначально хотели отступные — 100 тысяч долларов, которых, естественно, у ребят нет, и, в общем-то, никто в них деньги не вкладывал, чтобы можно было требовать отступные», — говорит Татьяна Антипова.

«Да, мы должны были все, но не должны были и бумаги подписывать, которые нам сугубо невыгодны, где нам могут выкрутить руки в обратную сторону. У нас бумаги такие, что претендуют и на новые песни, и после того, как закончится контракт, три года мы не имеем права ничего выпускать», — делится певец.

Права на песни, в том числе и на знаменитого «Бобра», тоже, согласно контракту, частично принадлежат компании.

«Люди хотят… Как это? Я не знаю. Просто хотят не сделать ничего, но при этом получить право на заслуги какие-то», — подчеркивает Слава Скрипка.

«Существует такая вещь, как лицензионный договор. Когда ты передаешь управление правами на что-то кому-то. И пока ты передал эти права управлением чего-то кому-то, ты, соответственно, совместно с этим человеком управляешь этими правами», — объясняет гендиректор лейбла Invisible Management.

Ася Зорина претензий Скрипки и Попова не понимает. Говорит, что все условия со своей стороны лейбл выполнил. А вот Вячеслав, по ее словам, повел себя странно.

«Человек в какой-то момент решил меня кинуть просто. Всё. На этом, собственно говоря, мы с ним перестали общаться. После чего он несколько раз пытался со мной о чем-то разговаривать и вызывал меня на встречу в странные места. Мне угрожали, в том числе от его имени. Там были очень странные люди, которые участвовали в этом во всем», — утверждает Зорина.

«Имеют право. Захотели расторгнуть договор, потому что увидели, что работа по ним не ведется. Ребята деятельные, им надо двигаться. И они понимали, что если будет так продолжаться, то, к сожалению, про них реально забудут», — уточняет Татьяна Антипова.

Обе стороны подали иски в суд. Процесс по этому делу длится уже несколько месяцев.

«Музыкальный рынок, как бы ни казалось, — это очень глубокая тема со своими какими-то правилами, которые вот мы так: в столб врубился — а, понял, в другую сторону пошел», — отмечает певец.

Скрипка и Попов говорят, что намерены идти до конца и полностью вернуть себе права на композиции. Впереди новогодние корпоративы — самые «хлебные» мероприятия для всех артистов. И, естественно, клиенты, которые пригласят к себе музыкантов, захотят услышать не только их новые песни, но и тот самый легендарный хит, за который еще предстоит нешуточная борьба.