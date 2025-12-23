Больше не может жить на широкую ногу: что вынудило Наталью Штурм начать экономить

Фото, видео: Иванов Сергей/PhotoXPress.ru/legion-media

Наталья Штурм недавно сменила квартиру на собственный дом. Что заставило звезду задуматься о новом переезде, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью Натальи Штурм в ее новом доме. Почему звезда, не успев обжиться, уже подыскивает другое пристанище? Что конкретно ее не устраивает в этом коттедже? Правда ли певицу разоряют коммунальные платежи? И что за мужчина появился у 59-летней артистки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я у себя дома. Вы мои гости. И мне хорошо, и вам, надеюсь, будет тоже хорошо», — говорит Наталья Штурм.

Вот уже полгода певица и модель устраивает свой быт в новом доме. Этот трехэтажный особняк в престижном районе Подмосковья обошелся ей почти в 30 миллионов рублей. Его общая площадь — около двухсот квадратов. В нем пять спален, большая совмещенная с гостиной кухня, а также кабинет и собственная сауна.

«Видите, у меня тут все атрибуты банные. Все очень удобно. То есть сначала можно пойти в фитнес-зал позаниматься, потом пойти в баньку попариться, потом в джакузи. И вот так туда-сюда ходить», — делится исполнительница.

Правда, париться с веником артистке удается нечасто. Она призналась, что каждый поход в баню влетает ей в огромные суммы.

«Экономлю электричество, потому что она много жрет электроэнергии», — отмечает Наталья Штурм.

Да и отапливать огромный дом для певицы оказалось слишком дорого. Из-за этого она выставила батареи на ноль везде, где только можно. И полностью законсервировала третий этаж.

«В следующем доме я бы уже не стала брать три этажа, потому что на третий этаж я вообще не поднимаюсь… Это ад. Ты думаешь только об одном: как обогреть дом. Но я за счет радиаторов стараюсь экономить чуть-чуть. Просто сначала включила во всем доме радиаторы, потом я посмотрела, что у меня буквально за неделю уже десять тысяч нажгло. Я думаю: «Не, ребят, нет. Мы пойдем другим путем», — рассказывает звезда.

Артистка говорит: кошелек у нее не резиновый. К тому же новый дом требует постоянных финансовых вливаний. Певице надо до конца обставить его мебелью.

«Сейчас мне изготавливают новую кровать, шикарную в Италии. На заказ делают. Будет обивка, такие огромные, совершенно белые воланы. Очень красивая, стильная кровать», — уточняет Наталья Штурм.

Постоянного контроля требует и котельная.

«Не получилось купить деталь на теплообменник. Она, к сожалению, не 22 тысячи стоит, а 40, и это оригинал. Вот это плохая моя новость. Придется потратиться больше», — делится певица.

Ко всему прочему, недавно Штурм отремонтировала два крыльца, на которых облупилась плитка. А ведь ей нужны еще и новые ворота, да и придомовую территорию надо облагородить.

«Это такая работа ежедневная. Недвижимость — это очень сложно. Это только кажется красиво, как на аватарке, да, вот у тебя дом, вот у тебя ключики, вот ты стоишь такая улыбаешься. А дальше начинается: газовое оборудование, вода, электричество, подогрев, отопительный сезон», — говорит знаменитость.

Словом, Наталья Штурм не особо рада, что сменила квартиру на дом. Но представить себе жизнь без свежего воздуха и тишины уже не может. Поэтому остается одно: экономить.

«Меня это жутко бесит — коммуналка. Это ужасно. У меня прямо вот эти дни до десятого числа каждого месяца я долго хожу, хожу, хожу, пью чай с имбирем, успокаиваюсь», — признается певица.

«За свой дом надо платить деньги, и надо платить деньги постоянно. А Штурм не привыкла платить, понимаете? Вот и всё. Поэтому она сейчас начинает жалиться. Ой, я все свои гонорары спускаю на газ и на свет. А что ты думала? Я ей посоветую: Наташа, у тебя возле дома прекрасный лес, пойди сходи, наломай дров, принеси, разведи костер. Вот тебе за газ не нужно будет платить, а по вечерам сиди под свечкой», — говорит светский журналист Денис Сорокин.

Для поднятия настроения Штурм заранее украсила коттедж к Новому году. Модель очень рада, что хотя бы елка досталась ей бесплатно.

«Я пошла за грибами и вижу: лежит елка. Это была середина октября. И я ее притащила с чистой совестью, потому что я ее не рубила. И чуть-чуть буквально иголочки падают, но она держится. Видите, какая красивая, сколько тут маленьких огонечков», — заявляет певица.

Наталья Штурм работает в поте лица, чтобы успевать латать финансовые дыры. Хотя дочь знаменитости уже предложила ей воспользоваться способом попроще.

«Говорит: когда полная Луна, надо выложить пять тысяч рублей на подоконник, чтобы на них падал лунный свет, и пусть они так лежат всю ночь. От этого будет приход финансовый», — делится звезда.

Но певица решила, что вариант выйти замуж гораздо надежнее. Во-первых, будет на кого повесить все бытовые заботы, а во-вторых, так ей станет финансово легче. Наталья Штурм призналась, что уже нашла подходящую кандидатуру в супруги. Но пока ухажер знаменитости проходит тест-драйв на порядочность и честность.

«Я очень осторожна, тем более в наше время, когда столько мошенников. И я все время держу это в голове и перепроверяю много раз этого мужчину. Это правильно, я считаю, потому что это лучше, чем потом жаловаться и стенать на весь мир, бегать и кричать: ой-ой-ой, меня обманули», — подчеркивает Наталья Штурм.

«Она высокооплачиваемая исполнительница, у нее очень много концертов, закрытых корпоративов. И она прекрасно получает. У нее такая, как сказать, такая блажь, что за нее должны платить мужики. А свои деньги она будет тратить на внука, на себя любимую, на всякие обертывания, массажи, SPA. На это она готова тратить. А все остальное — ну что, такая вот у нее психология», — отмечает журналист Сорокин.

Штурм надеется, что мужчина не обманет ее ожиданий. И даже готова пригласить его жить вместе у нее в особняке. Глядишь, так каждый поход в баню станет не только приятнее, но и экономически выгоднее.