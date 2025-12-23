Сбежала через пять дней: почему в семье Виторгана не задерживаются няни

Фото, видео: Иванов Сергей/PhotoXPress.ru/legion-media

Ирина Млодик с осени пытается найти няню для дочерей. Почему ей до сих пор не удалось отыскать достойную кандидатуру, выясняла программа Пятого канала «Светская хроника».

Супруга Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности в поиске няни. Почему Ирина Млодик не может найти достойную кандидатуру? Что за требования предъявляет к соискательницам? Чем закончился скандал известной пары с временной гувернанткой Николь Кононовой? Какие шокирующие откровения о порядках в звездной семье сделала девушка? И что про нее рассказали сами знаменитости? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Клара у нас такая модель, конечно, личико и все. Этелька тоже симпатичная, но у нее другой тип. А Клара может быть киноактрисой», — говорит супруга актера.

Ирина Млодик и Эммануил Виторган воспитывают двух наследниц. В 2018-м у них родилась дочь Этель, а спустя полтора года — ее младшая сестра Клара. Девочки появились на свет при помощи суррогатного материнства.

По данным СМИ, актер заплатил женщинам, выносившим детей, примерно по два миллиона рублей. Сегодня пара не может нарадоваться на своих красавиц. Их мама делится: девочки растут настоящими умницами.

«Кларочка у нас в подготовительном классе, подготовительном садике, а Этель в школу пошла, в первый класс. Ничего. Этелька хорошо учится, ей нравится. Они и плаванием занимаются, сейчас в теннис я их отдаю, и музыка, и танцы», — рассказывает Ирина Млодик.

«Они разные, естественно. Этелька хандрит вдруг ни с того ни с сего, малышка — нет. Она более такая… Пока, пока. Посмотрим, что будет дальше», — отмечает Виторган.

С воспитанием наследниц паре до недавнего времени помогали две няни. Звездные супруги доверяли им, как членам семьи. И не припомнят ни случаев воровства, ни хамства, ни плохого отношения к детям. Но осенью одна из помощниц уволилась, и Виторганы до сих пор не могут найти ей замену.

«Няню мы ищем с проживанием, поэтому сложно. Приходило несколько, но это кошмар какой-то. Такой бардак устраивали. Ужас. Даже не повторить. Мусор разбросан, вещи грязные сверху корзины», — делится Млодик.

«Я думаю, что это все зависит от человека и от цели, задачи и от требовательности человека. То есть, если ты, конечно, очень требовательный, то, наверное, тебе сложно», — говорит актриса Ирина Темичева.

Виторганы уверяют, что их запросы к соискательницам не так уж высоки: педагогическое образование, стаж работы больше шести лет, аккуратность, чистоплотность. В целом базовые требования. Да и платить обещают выше рынка. Но на приглашения знаменитостей откликаются не те, кто им нужен. Возможно, все дело в громком инциденте, который этим летом случился у них с молодой гувернанткой?

В июле в сети разгорелся скандал. Девушка по имени Николь Кононова обвинила актера и его жену в недопустимом отношении. Она рассказала, что устроилась к ним временной няней, но буквально сбежала из звездной семьи.

«Меня унижали из-за неправильно висящих полотенец, сметаны в супе, за то, что йогурт стоял рядом с колбасой, за то, что дети ели одно и то же дважды… Я должна была заниматься уборкой, хотя это не входило в мои обязанности. Я пришла как няня, а не как домработница. Постоянные придирки и насмешки стали для меня обыденностью», — заявила Кононова.

Также Николь уверяла, что дети якобы кидались в нее грязным бельем, обзывали прислугой и устраивали каждый вечер многочасовые истерики. При этом девушка пыталась найти к ним подход и, по ее словам, даже организовывала досуг на собственные средства.

«Ирина отказалась компенсировать расходы за походы детей в кино и другие развлечения. Хотя я предоставила все чеки. А когда приехала моя мама, племянница Ирины в грубой форме меня оскорбила», — добавила Николь Кононова.

Эти откровения вызвали бурю в сети. Многие коллеги Виторгана не поверили помощнице, которая работала в семье всего пять дней.

«Дружу с Эммануилом Гедеоновичем много-много лет. Сейчас, конечно же, я ни в коем случае не подумаю защищать няню. Конечно же, я буду защищать своих друзей, безусловно. Хозяин всегда прав, а они хозяева», — подчеркивает актриса Эвелина Бледанс.

«У каждого медийного человека есть свое пространство. Все-таки хочется как раз таки в кругу своих нянь быть расслабленным. То есть не хочется опять-таки перед нянями быть тем, кем ты не являешься, так как они находятся в твоем доме, в твоей квартире», — объясняет актриса Елизавета Моряк.

Ирина Млодик не стала молчать. Она заявила, что оплатила Николь все услуги. И при прощании между ними не было скандала. Супруга Виторгана уверена: 19-летняя девушка решила просто попиариться за счет знаменитой семьи. Ведь на поверку она оказалась не няней, а обычным блогером.

«Пришла девица, пять дней побыла и все. Это в Латвии было, в моем родном городе. И все, и как пошло в соцсетях, как нам сказали журналисты, хайп поймала на нас, на имени. Такая девочка странная», — делится Млодик.

Теперь Виторганы жалеют, что были настолько доверчивы к няне. Ведь за эти пять дней она, по словам супругов, не раз подвергала их детей опасности.

«У нее не было опыта, вот в Юрмале абсолютно. Она их бросала в парке, сама каталась на качелях несколько раз. Вечером прихожу, мы уложили спать, все, я спокойно ушла. Через час вернулась что-то… А, завтрак, отнести на завтрак. А ее нет, она в баре сидит», — вспоминает супруга актера.

С тех пор Виторганам будто бы перестало везти с нянями. Одна помощница не может справиться со всеми заботами. Поэтому Ирина Млодик вынуждена брать на себя и быт, и детей.

«Успеваю. Характер, наверное, такой, успеваю. Пыль могу убрать, почему нет? И готовлю сама, я люблю готовить. Могу убраться, почему нет? Вот сейчас няни когда не было и Викули не было, я сама убиралась за девчонками. Конечно, и у себя тоже. Я люблю убирать. Мы все выросли из нормальных семей», — подчеркивает Млодик.

Но супруги немолоды. В конце декабря Эммануилу Гедеоновичу исполнится уже 86 лет, Ирине Михайловне идет 64-й год. Они оба надеются, что в скором времени няня их мечты найдется. И претендентка не обратит никакого внимания на злобные наветы предшественницы.