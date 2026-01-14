Фото, видео: Донат Сорокин/ТАСС

Как к этому обряду на самом деле относится церковь? Кому не стоит погружаться в ледяную воду? И как использовать крещенскую воду правильно?

Крещение Господне — один из главных праздников для верующих. В этот день христиане вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан.

Одной из традиций праздника стали крещенские купания, во время которых люди окунаются в ледяную воду в ночь с 18 на 19 января в специально подготовленных прорубях и купелях.

Окунуться в прорубь на Крещение — святое дело. Правда, каждый год оно сопровождается происшествиями. Однако в основном это происходит в местах, необорудованных для безопасного купания.

Так, в 2022 году женщина после бани решила окунуться в прорубь, погружалась она не постепенно, а с прыжка. В итоге течение ее вмиг унесло под лед. Выжить ей не удалось.

Также воздержаться от этого обряда стоит людям с хроническими заболеваниями. Кроме того, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

Перед купанием в проруби важно поесть за час-два и сделать разминку;

Раздевайтесь постепенно: сначала с нижней части тела, затем с верхней. Это поможет организму привыкнуть к холоду;

В прорубь нельзя нырять вниз головой, а время пребывания в воде должно составлять от 10-15 секунд до минуты;

После выхода из воды тщательно вытритесь полотенцем и сразу оденьтесь;

Возьмите с собой полотенце, нескользящие сланцы, купальный костюм и сменную одежду. Для согревания после купания пригодятся теплый халат, шапка и шерстяные носки;

Дети до 18 лет могут купаться только в сопровождении взрослых.

Крещенские купания — это многовековая народная традиция, но важно понимать ее место в духовной жизни. Эксклюзивно 5-tv.ru священник Александр Волков рассказал обо всех нюансах проведения этого обряда.

«Русская традиция — купание в воде в праздник Крещения, в холодную воду, в прорубь — добрый народный обычай. Но нужно понимать, что это очень народная и совсем не церковная история. С духовной точки зрения, грехи с себя не смоют автоматически холодной водой. Они и горячей-то с трудом смываются», — объясняет священник.

Ведь только через добрые дела и искреннюю любовь к окружающему миру можно достичь преображения души. Если же человек совершает только плохие действия, то никакие окунания раз в год не «смоют» его грехи.

«Грехи, конечно, смываются покаянием и исповедью, добрыми делами, проявлением любви, участием в богослужениях, милосердием, состраданием к человеку. Этим всем, конечно, наши грехи Господу прощаются. А вот тем, что ты, изо всех сил сжав, три раза погрузился в воду, ничего не прощается», — поясняет Волков.

Как правильно провести праздник Крещение Господне

«Общий совет: без фанатизма и не забывать в день Крещения в первую очередь прийти в храм на службу, затем набрать святой воды, а потом уже, если есть желание пойти, окунуться в какой-то устроенный для этого водоем», — рекомендует священник.

Лучший день для исповеди — канун праздника, так как в день Крещения в храмах толпы желающих.

«В сам день праздника, может быть, я бы не советовал (исповедоваться. — Прим. ред.), потому что всегда бывает очень много людей в любом храме. А вот накануне праздника исповедоваться — самые замечательные и полезные для человека дела», — поясняет отец Александр.

Что такое святая (крещенская) вода и как ее правильно использовать

«Употребление святой воды, крещенской воды, не заменяет человеку ни его участие в богослужении, ни становится условием для прощения грехов», — указывает священник.

Ее можно пить с молитвой в течение года, особенно в трудные моменты.

«Попить святой воды перед каким-то испытанием, экзаменом, важным разговором с молитвой, с упованием и надеждой на Бога. Да, это очень хорошее дело, и для этого именно мы эту воду и освещаем», — разъясняет он.

Советы священника: как правильно окунуться в прорубь на Крещение

Церковь призывает к трезвому и ответственному отношению к купанию на Крещение.

«Погружение в эту воду (холодную прорубь — Прим. ред.) может быть рекомендовано только для здорового человека, не обладающего какими-то хроническими заболеваниями, которые могут поставить под угрозу здоровье человека. Сердечники и другие эндокринные заболевания… Здесь нужно быть осторожным», — предостерегает священник.

Не стоит окунаться в прорубь на Крещение в состоянии алкогольного опьянения. Это важное и ответственное занятие, требующее осознанного подхода и духовной подготовки. Лучше делать это без спешки и суеты, с трезвым умом и внутренним настроем.

«В прорубь нужно погружаться трезвым. В состоянии любого алкогольного опьянения в день или накануне Крещения Господня окунаться в прорубь просто запрещено. Это вредно для духовного здоровья. Это некоторое такое богохульство и кощунство», — заключил священник.

Где в Москве можно окунуться в прорубь на Крещение

В 2026 году в Москве будет организовано 42 купели, пишет MK.RU. Их разместят в девяти административных округах столицы. Все они будут оборудованы противоскользящими настилами, поручнями и пунктами обогрева.

К майнам пригласят священнослужителей — они проведут праздничный молебен и освятят воду. За безопасностью горожан во время крещенских купаний будут следить медики, полиция и спасатели.

САО (Северный административный округ)

Зона отдыха «Левобережье» — пляж «Левобережный», Прибрежный проезд, дома 1–7;

Большой Головинский пруд — 1-й Лихачевский переулок, дома 6–8.

СВАО (Северо-Восточный административный округ)

Дворцовый пруд — 1-я Останкинская улица, дом 7, строение 1;

ВАО (Восточный административный округ);

Озеро Святое — улица Оранжерейная, владение 24, строение 1;

Северный Терлецкий пруд (Ольховый пруд — Свободный проспект, дом 2д;

Купель «Вернисаж в Измайлово» — Измайловское шоссе, дом 73ж;

Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5) — парк «Сокольники»;

Озеро Белое — улица Заозерная, дом 19.

ЮАО (Южный административный округ)

Верхний Царицынский пруд — улица Дольская, дом 1;

Пруд Бекет — Загородное шоссе, владение 2;

Борисовские пруды — улица Борисовские Пруды, владение 2.

ЮЗАО (Юго-Западный административный округ)

Пруд Зеленка — Нахимовский проспект, владение 8;

Большой Воронцовский пруд — территория Воронцовского парка;

Зона отдыха «Тропарево» — улица Академика Виноградова, дом 12; Теплостанский пруд (ориентир — лодочная станция);

Черневский пруд (верхний) — улица Черневская, строение 1;

Пруд № 4 (санаторий «Узкое» РАН) — улица Профсоюзная, дом 123б.

ЗАО (Западный административный округ)

Река Москва — Филевская пойма, Филевский бульвар, дом 21;

Парк «Фили» — улица Большая Филевская, дом 40, строение 1;

Река Москва — поселок Рублево, улица Василия Ботылева, дом 41;

Мещерский пруд — улица Воскресенская, дом 3а.

СЗАО (Северо-Западный административный округ)

Ландшафтный парк «Митино» — ориентир: вход со стороны улицы Барышихи (владение 4);

Парк «Покровское-Стрешнево» — каскад прудов на реке Чернушке, пруд № 4. Иваньковское шоссе, дом 3;

Парк «Северное Тушино» — ориентир: улица Свободы, дом 56;

Строгинская пойма — улица Твардовского, владение 16, корпус 3;

Кировская пойма — напротив дома 2 на улице Исаковского;

Малое Бездонное озеро — улица Таманская, владение 91;

Карамышевская набережная — дома 13–15;

Яхт-порт «Алые паруса» — улица Авиационная, дом 79, корпус 1;

Пруд за храмом Рождества Христова в Митине — улица Муравская.

ЗелАО (Зеленоградский административный округ)

Зона отдыха «Черное озеро»;

Зона отдыха «Озеро Школьное».

ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа)

Поселение Внуковское, поселок ДСК Мичуринец — ул. Арсения Тарковского, д. 1 (часовня-купель Казанской Иконы Божией Матери);

Поселение Десеновское — вблизи д. Евсеево (святой источник блаженной Ксении Петербургской, часовня-купель);

Поселение Кленовское, д. Товарищево, д. 9а — территория храма Казанской Иконы Божией Матери;

Поселение Кленовское, д. Чернецкое — пруд возле часовни Иконы Божией Матери Иверской;

Поселение Марушкинское, д. Большое Свинорье — храм Спаса Нерукотворного Образа;

Поселение Московский — Проектируемый проезд № 389, пруд напротив храма-часовни Иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»;

Поселение Мосрентген, дом 1 — храм Живоначальной Троицы;

Поселение Роговское, д. Васюнино, д. 80 — купель храма Святой Троицы;

Поселение Филимонковское, д. Кнутово — часовня-купель в честь Святителя Николая Чудотворца;

Поселение Щаповское, с. Ознобишино — купель вблизи храма Святой Троицы;

Поселение Сосенское, п. Коммунарка, д. 22а — храм Преображения Господня.

Где в Подмосковье можно окунуться в прорубь на Крещение

В 2026 году в городах и районах Московской области откроют более 200 специально подготовленных мест для крещенских купаний. В списке есть как известные местным жителям водоемы, так и купели при храмах, а также святые источники.

Ознакомиться с перечнем можно на портале правительства Московской области.

Погода в Москве и Подмосковье: ударят ли крещенские морозы

На Крещение в Московском регионе ожидается похолодание до минус 25–26 градусов, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с РИА Новости.

«На субботу-воскресенье ночью — около минус 20 и около 15-17 градусов в дневные часы. Ясная погода, лунные ночи и солнце днем, но все равно очень сильный мороз. И местами ночью по области до минус 25-26 градусов», — рассказал Шувалов.