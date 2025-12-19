Про Марс, колбасу и душу Сталина: самые необычные вопросы Путину на «Итогах года»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Президент ответил на множество вопросов граждан. Среди них были не только темы из области политики и здравоохранения.

Президент России Владимир Путин подвел итоги 2025 года на пресс-конференции в Гостином дворе в Москве. Глава государства провел около четырех с половиной часов в формате прямой линии, где затронул более 70 тем. Среди них — ситуация в зоне СВО, экономика страны, социальная поддержка граждан, здравоохранение, недвижимость и прочее.

Всего на прямую линию в этом году поступило более трех миллионов обращений от россиян. Они могли задать вопросы через смс, мессенджер МАХ, звонки и специализированные сайты.

Темы социальной политики и инфраструктуры в этом году вошли в тройку вопросов, которые больше всего волнуют граждан. На третьем месте по популярности стала тема «государство и общество». Россиян также интересуют вопросы жилья, экономики, СВО и ЖКХ.

Однако самые смелые, неожиданные и даже забавные вопросы от россиян прозвучали не из зала, а с экранов. В начале «Итогов года» один из модераторов озвучил некоторые из них:

«Когда появится купюра с изображением „Орешника“?»

«С кем вам тяжелее общаться?»

«Кто больше нравится: Месси или Роналду?»

Вопросы, которые задают граждане РФ главе государства, нередко выходят далеко за рамки политики. В них — интерес к человеческим качествам, внутреннему состоянию, привычкам и взглядам на жизнь. Эти темы не всегда звучат публично, но именно они позволяют лучше понять, чем живет человек, на которого возложена огромная ответственность. 5-tv.ru собрал самые яркие вопросы и просьбы от жителей России.

«Не жили богато — и не надо начинать?»

«Я бы хотел вас видеть вас в будущем на всех российских банкнотах, как был В. И. Ленин».

«Возможно ли для пенсионеров создать „Пушкинскую карту“? Очень подорожали билеты на РЖД».

«Когда цены на рыбу будут регулироваться государственными органами и станут доступны для населения?»

Это был один из вопросов, на которые президент успел ответить. Путин отметил, что для снижения цен на рыбу в России необходимо улучшить логистику поставок с Дальнего Востока. Он подчеркнул важность того, чтобы рыбные продукты из этого региона могли как можно дешевле и быстрее достигать потребителей в европейской части страны.

«Почему в столовой цены на булочки растут, а зарплата моих родителей — нет?»

«Просим продлить семейную ипотеку (под 6%) независимо от количества детей!»

«У меня миллион идей, как улучшить жизнь страны, но у нас нет ведомства, курирующего эти вопросы».

«Согласны ли вы с утверждением «Не жили богато — и не надо начинать?»

«Добрый день! Очень жалко школьников! Почему у них такие тяжелые рюкзаки, можно изготовить учебники из облегченной бумаги?»

«Введите, пожалуйста, четырехдневную рабочую неделю в 2026 году».

«Чем вам помочь, чтобы Россия стала империей?»

«Вы будете выдвигать свою кандидатуру в президенты России в 2030 году?»

«Каким национальным блюдом угощали за ужином у премьер-министра Индии?»

«Нужно ли нам под боком реваншистское многомиллионное государство после перемирия? Это про Украину!»

«Европа каждый век нападает на Россию. Это заболевание или национальная забава?»

«Надоели эти передачи про Украину! Может, будем решать свои проблемы и их освещать?»

«Зависимость от Европы и США — это плохо. А зависимость от Китая и Индии — это хорошо?»

«Верните двуглавых орлов на Кремлевские башни!»

«Вам пишут из Саранска!»

Так как инфраструктура — одна из популярнейших тем у россиян, жителям разных регионов сильно интересно, когда появится метро в их городах.

«Почему такая большая разница между уровнем жизни москвичей и остальных россиян?»

«Вам пишут из Саранска! Вода у нас всегда течет ржавая: не сварить, не постирать! За воду поднимают квартплату, а выдают техническую!»

«Когда в Воронеже, городе-миллионнике, появится метро? Город задыхается в пробках!»

«Очень мало символики в поддержку СВО в городах и поселках, на предприятиях и в транспорте, это важный момент, нужно исправлять!»

«Разрабатывает ли Россия военные самолеты шестого поколения или уже есть?»

«Нужна общественная баня в г. Торопец! Помогите!»

«Где душа Сталина — в раю или в аду?»

«Когда люди полетят на Марс?»

«Я восемь лет не курю и 16 лет не употребляю алкоголь, может мне премию? Ну или дни к отпуску добавить?»

«Когда на Луну полетим?»

«Почему ветераны боевых действий не выходят раньше на пенсию?»

Также были личные вопросы и теплые пожелания:

«Есть ли у вас друзья и общаетесь ли вы со своими одноклассниками?»

«Возможно ли встретиться с вашим пилотом? Руслан, 5В класс»

«Желаю здоровья Путину!»

«Когда люди будут добрее?»

«Почему запрещают электронные сигареты? Запретите тогда и колбасу, это тоже очень вредно!»

«Когда откроется Елисеевский магазин в Москве? В Питере он радует людей, а мы? Москва»

«Почему так мало фильмов об СВО? Где наши мэтры от кинематографа?»

«Верните в школы предмет „Астрономия“, и дети России станут умнее!»

Вопросы Путину в 2024 году

Но и год назад россияне не теряли позитивный настрой и размышляли по смс-обращениям, задавая необычные вопросы.

«Путин, сигма бой, сигма бой, сигма бой, сигма бой»

«Как мать двоих детей прошу отменить ЕГЭ и вернуть устные экзамены в школе!»

«Почему электронный адрес президента России на английском? Мы — колония Америки?»

«Курильщики страдают в поездах дальнего следования, в том числе и военные. Очень тяжело без вагонов для курящих»

«Когда в нашей стране сатанизм* признают экстремизмом?»

Стоит отметить, что летом 2025 года сатанизм все-таки был признан экстремистским и стал запрещенным в России.

* — движение признано экстремистским и запрещено в России