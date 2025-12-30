В пучине стыда и вины: как пережить сексуальное насилие и вернуться к счастливой жизни

Фото, видео: 5-tv.ru

Изнасилование может иметь не только физические, но и психологические, а иногда и психиатрические последствия, такие как депрессия и другие расстройства. Как

По статистике ВОЗ, не менее 840 миллионов женщин в мире хоть раз в своей жизни подвергались физическому или сексуальному насилию — и это только те, кто сообщил об этом. На деле же число может быть больше…

Под сексуальное насилие попадает не только половой акт без согласия, но и любое насильственное тактильное взаимодействие.

Подробнее об этом и о последствиях таких эпизодов, перенесенных во взрослом возрасте, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала семейный психолог, сексолог Ольга Царенко.

Что считается сексуальным насилием

По словам эксперта, важно понимать, что именно включено в понятие сексуального насилия. Ведь это не только половой акт без согласия человека, это гораздо более широкое понятие. И туда включаются все, что охватывает сексуальная сфера без согласия человека и подавление его воли, то есть это любые домогательства и принуждения.

«Например, это также могут быть поглаживания, шлепки или сексуальный акт. Или же, если перед человеком кто-то ходит обнаженным или полуобнаженным, а он не давал на это своего согласия — это тоже является насилием, как и нежелательное наблюдение за половым актом других людей», — подчеркивает психолог.

Кто-то, проживая травму насилия, справляется легче и быстрее, а кто-то не может ее прожить годами. Это зависит от ряда факторов.

«Первый — возраст, в котором человек это проживает. Чем он старше, тем больше ресурсов справиться, получить внутреннюю поддержку, дать себе самому ее и попросить внешнюю. Второй момент — это как раз внешнее окружение», — отметила Царенко.

Третий фактор — психоэмоциональное состояние человека. Оно влияет на то, как он проживает различного рода стрессовые ситуации. Правильного или неправильного проживания тут нет, только уровень боли. И важно понимать, что последствия сексуального насилия очень сильно влияют в том числе на взрослых и на все сферы их жизни.

«Очень важно понимать, что с людьми, столкнувшимися с сексуальным насилием, все нормально. Это не они спровоцировали или вызвали каким-то сознательным или бессознательным методом такое отношение к себе.

Есть люди, которые делают противонравственные, противозаконные действия, и именно они должны нести за это ответственность. Другой человек, с которым это случилось, не должен испытывать ни чувства стыда, ни чувства вины за то, что это произошло», — подчеркнула эксперт.

Также важно отметить, что чаще всего насильником оказывается не посторонний человек, а знакомый — друг и даже родственник, но чаще всего — партнер.

По данным доклада ВОЗ и «ООН-женщины» 2021 года, почти четверть девушек в возрасте 15–19 лет, состоящих в отношениях, испытывали физическое или сексуальное насилие со стороны партнера. Только 6% женщин в опросе сообщили, что насильником был не муж или возлюбленный. При этом эксперты убеждены, что реальная цифра выше — просто многих от признания сдерживает стыд.

Последствие первое: ПТСР

Среди главных последствий сексуального насилия — посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Из-за него люди буквально замирают в ситуации травмы, снова проживая те события так, словно они происходят в реальности, — это подтверждается многочисленными исследованиями мозга и его активности, проводимыми еще в прошлом веке.

«То есть жертвы всю свою жизнь выстраивают так, словно продолжают защищаться от совершенного в отношении них насилия. Они не могут посмотреть в текущую жизнь, наслаждаться ей, построить какие-то отношения. В них живут страх, боль и, скорее всего, огромное количество стыда. Потому им очень сложно нести в свою жизнь радость, потому что рана, оставленная травмой, продолжает кровоточить», — отмечает сексолог.

Последствие второе: депрессивное и тревожное расстройства

Второй важный момент, который может случаться после сексуального насилия, — это депрессия и тревожные расстройства.

Вызывают их чувства, которые так отчаянно подпалет жертва. Ее психика уходит в обратную реакцию, выдавая тревогу или вспышки подавленных эмоций, но уже в куда как более яркой форме.

Также после сексуального насилия у жертвы может сильно снизиться либидо. Это может быть как последствием травмы, так и сопутствующих ей заболеваний.

Последствие третье: дисморфия

После сексуального насилия очень часто люди начинают находить изъяны в своем теле, не любить его, отрицать свою сексуальность.

Есть такой диагноз — дисморфия. При нем люди совершенно не принимают своего тела, ищут в нем изъяны и считают его уродливым. И это очень сильно влияет на целостность человека.

«Но стоит отдать должное — не все начинают отрицать свое тело. Некоторые, наоборот, начинают его усовершенствовать для того, чтобы оно стало идеальным, чтобы скрыть те моменты, которые «остались» после насилия.

И это часто бывают зависимости от спорта, от косметологических процедур, операций. И мы внешне можем даже не видеть, что человек как-то относится иначе к своему телу, что оно отделено от его чувств и разума», — объясняет Ольга Царенко.

К тому же подавленная боль часто пытается найти выход через тело, которому человек буквально запрещает ее проживать. Результатом могут быть объемные татуировки или, например, стояние на гвоздях. Но кто-то просто стремится скрыть свое тело и, например, начинает носить мешковатую одежду или набирает вес в попытке защититься от повторения травмы.

Это встречается довольно часто, но не всегда: некоторые люди продолжают делать вид, что ничего не было, и жить обычную жизнь. Так бывает, когда включается защита, которая называется вытеснение или отрицание.

Оргазм при изнасиловании — это нормально

Нередко очень много стыда вызывает тот факт, что в процессе насильственного акта был испытан оргазм. Нужно помнить, что это физиологический процесс, и он вполне нормален. И не нужно испытывать стыд или вину за это.

«Оргазм — это просто разрядка после стимулирования нервных окончаний. То есть если происходит трение зоны клитора или головки полового члена, то, скорее всего, оргазм наступит просто чисто механически, потому что это просто физиологический аспект. И важно понимать, что эта разрядка не имеет ничего общего с оргазмом, который происходит в голове», — подчеркивает психолог.

Помимо этого, очень часто жертва начинает испытывать привязанность к насильнику, потому что вырабатывается гормон окситоцин. Называется это стокгольмским синдромом. И важно понимать, что это тоже процесс защитной психики, с которым нужно работать.

Страдают не только женщины

Чаще всего принято говорить о том, что только женщины являются жертвами сексуального насилия. Однако подвергаются ему и мужчины. Они, как правило, гораздо реже заявляют об этом, потому что такое объяснить и доказать почти невозможно, а поставить свою мужественность под сомнение стыдно.

К тому же факт эрекции как бы подтверждает наличие возбуждения, хотя она, как и оргазм, может произойти автоматически от механического воздействия.

Как справиться с последствиями сексуального насилия

Как отметила сексолог, после случившегося в обязательном порядке нужно сходить к специалисту, чтобы пережить это. Причем не только к психотерапевту, ведь и у мужчин, и у женщин после пережитого может возникать боль в области мышц тазового дна, особенно во время полового акта. Терпеть ее нельзя.

Помимо прочего, стоит окружить себя поддерживающими людьми, которым можно будет честно рассказать о случившемся. А еще — вести дневник эмоций, особенно в моменты, когда воспоминания накрывают с головой.