Борьба с Гринчем, куранты в пробке и чудо в лесу: новогодние истории из жизни звезд

Фото, видео: Дмитрий Осипчук/ТАСС

Почему в канун праздника солистка группы Serebro не могла спуститься с горы, а Елена Князева пребывала в компании музыкантов и водителей?

Новый год у каждого свой и по-особенному яркий. Но, видимо, у тех, кто привык отмечать его на сцене, праздник в жизни тихим и банальным не получается. Какими неординарными случаями запомнились новогодние ночи у звезд российской эстрады?

The Hatters о новогодней ночи в поезде без вагона-ресторана

Фото: Иван Губский/ТАСС

Самое приятное воспоминание российской рок-группы группы The Hatters о Новом годе — это история про… Полное отсутствие праздника!

«Мы востребованные артисты, и в новогоднюю ночь мы всегда на сцене. Это здорово!» — рассказали артисты эксклюзивно 5-tv.ru.

Пару лет назад «Шляпники» 31 декабря выступали в Москве. После концерта группе предстояло ночным поездом возвращаться в Санкт-Петербург.

«Были с нами дети, друзья — так здорово! И мы еле-еле успели посреди новогодней ночи забежать в поезд, который должен быть вот этим волшебным новогодним экспрессом… А там нет вагона-ресторана. Это было просто ужасно!» — вздохнул солист группы Юрий Музыченко.

Пришлось музыкантам распивать шампанское в купе, несмотря на запрет. Зато какое воспоминание!

VAVAN о новогодней вечеринке с Гринчем

Фото: Комсомольская правда / PhotoXPress.ru/legion-media



В 2024 году актер и музыкант Владимир Селиванов с женой Александрой Калмыковой разыграли детей. Планировалась «незатейливая новогодняя вечеринка» для малышей, а вышла классная история, которая в особенности запомнилась взрослым.

В канун Нового года звезда «Реальных пацанов» и Калмыкова собрали друзей детей в собственном коттедже.

«В какой-то момент к нам в дом начал пробираться настоящий Гринч. <…> Он прямо перелез через этот забор, перекинул свой мешок, шерстяное тело, упал в сугроб и побежал сюда за елочку», — рассказал артист.

Они с женой позвали детей посмотреть на Гринча. У каждого на лице читалась смесь восторга и страха. Гринч, зеленый и волосатый, выглядел как настоящий. Он медленно крался с заднего двора, вошел в дом и попытался украсть подарки из-под елки!

«Мы ему, конечно, этого не дали сделать. Отстояли свои подарки, участвовали в разных его испытаниях, все дружно выдержали. За это мы еще дополнительные подарки получили от Гринча, а также море удовольствия», — рассказал VAVAN.

В общем, теперь артист советует не просто вызывать аниматоров, а тщательно продумывать предысторию появления любимых героев. Так у детей складывается впечатление, что все происходит по-настоящему.

ELiz о найденном под елкой подарке

Фото: ВКонтакте / Алеся Калинина

Артистка продюсерского центра Виктора Дробыша и исполнительница популярного трека «Счастье есть» Ксения Канн, выступающая под псевдонимом ELiz, верит в новогодние чудеса. В их существовании ее убедила одна история.

Певица с детства очень хотела иметь собаку. Но так как родители не соглашались, питомца она просила у Деда Мороза.

«Один раз мы решили отмечать Новый год за городом. Поехали на дачу, был прекрасный зимний вечер — 30 или 31 декабря, уже не помню, — но точно дом тогда полностью погряз в суматохе и новогодних приготовлениях, потому что мы ждали гостей. Я решила пойти прогуляться, чтобы немножко отвлечься», — вспомнила Канн.

И она направилась в лес. Пройдя шагов 15–20, артистка заметила под одной из елей что-то необычное. Подойдя ближе, увидела спящего щенка.

«Единственное, что я могла сделать в тот момент, — это просто взять его на ручки и обнять. Естественно, я забрала его домой. На удивление, мои родители восприняли это нормально и разрешили оставить щенка. Я не могу никак по-другому это назвать, как именно новогоднее чудо», — поделилась артистка.

С тех пор она убеждена: если верить, любая мечта обязательно сбудется!

Марфа о личном уроке под Новый год

Фото: ТАСС

У еще одной артистки продюсерского центра Виктора Дробыша Новый год ассоциируется не с весельем, а с важным жизненным уроком, который она однажды приобрела.

В первый год учебы Марфы Николаевой в Москве мама отправила ей посылку. Это был сделанный вручную и красиво упакованный деревянный бокс, предназначался он для преподавателя Марфы из Гнесинки.

«Я только привыкала к московскому транспорту, потоку людей. И одна мысль, что мне нужно с утра до вечера кататься с этой коробкой сначала на первую учебу, потом на вторую и только вечером дойти до педагога, приводила меня в уныние», — призналась певица.

Тогда она солгала матери, сказав, что в тот день педагога не было, поэтому вручит подарок позже.

«Но вранье, видимо, не мое, потому что я сказала я об этом по телефону и забыла его выключить. И продолжила со своими однокурсниками беседу, где говорила о своей тяжелой студенческой жизни, а они меня высмеивали и говорили, что я лентяйка и врунишка», — продолжила рассказ Марфа.

Ее мама все услышала и вышла из себя. Ее разозлила не столько сама ситуация, сколько нелепое вранье дочери. Позже Марфа прислала маме большой букет белых роз, и они, конечно, помирились, но девушка запомнила эту историю надолго.

Артистка усвоила урок раз и навсегда, что все тайное становится явным.

SEREBRO о новогодних сюрпризах

Фото: Persona Stars/legion-media

Для солисток группы Serebro Дианы Рак (Di), Айгуль Валиулиной (Айи) и Дарьи Кузнецовой (Keiko) Новый год — семейный праздник, но при этом далеко не всегда тихий и спокойный.

Keiko в канун праздников оказалась на горе без подъемника

У Дарьи Кузнецовой принято в праздники кататься с родителями на лыжах. Как-то в канун Нового года она поехала с папой на новый склон, где до этого они не катались.

Абсолютно потеряв счет времени, они и не заметили, как стемнело. Когда отец с дочерью добрались до подъемника, оказалось, что уже так поздно, что его закрыли.

Пришлось окольными путями спускаться с горы: не только по снегу, но и по льду, грязи, мимо лыжни.

«Мы поймали какой-то абсолютно незнакомый автобус, который едет незнакомым рейсом, и кое-как доехали домой. Можно сказать, практически под бой курантов», — рассказала Keiko.

Di сбросила предпраздничный звонок мамы

Диане Рак перед Новым годом захотелось поехать к родителям, причем сделать из своего появления сюрприз.

Уже в поезде ей позвонила мама. Чтобы стук колес не выдал истинное местоположение, артистка сказала родительнице, что занята и не может говорить. Родные Дианы и не подозревали, что она уже не в Москве.

«Ну а я тем временем уже приехала в Ялту и добираюсь домой. В общем, я подъезжаю, смотрю через калитку, понимаю, что их нет внизу, пробираюсь через забор к ним в беседку», — вспомнила артистка.

Диана позвонила по телефону родителям и сказала, чтобы они спустились открыть дверь курьеру.

«Я слышу, что они начинают с папой спускаться вниз, слышу эти голоса, и, затаив дыхание, сижу, очень волнуюсь. Они поворачивают голову, а там я. Какой у них был шок! Мы все расплакались, и они, наверное, еще дня три спрашивали, точно ли я настоящая», — вспомнила артистка.

Айя о празднике с незнакомцами

Когда Айгуль Валиулина была ребенком, они с родителями проводили праздники на базе отдыха в Казани.

Наступал год Свиньи, поэтому все взрослые в костюмах хрюшек ходили по домам, поздравляли всех и дарили символы Нового года.

«И это было настолько забавно, настолько мило! Для меня запомнился момент, как совершенно незнакомые люди стали настолько родными благодаря Новому году», — поделилась Айя.

Елена Князева о новогоднем настроении в пробке из фур

Фото: Persona Stars/legion-media

Певица, актриса и телеведущая Елена Князева помнит немало ярких новогодних, и последняя из них случилась недавно — в 2025 году.

«Мы ехали с гастролей из Воронежа в Москву и встали в такую огромную пробку, что не доехали до Москвы и встретили с музыкантами Новый год прямо в дороге. В машине, среди концертных платьев, оборудования — наверное, это был самый веселый праздник за последнее время», — призналась звезда.

Заснеженная дорога и трасса с фурами — последнее место, которое Князева могла представить при обсуждении места празднования.

«Мы пели песни, потому что мы артисты, музыканты, и мы не могли не порадовать хотя бы себя. Спеть просто для удовольствия. Это был настоящий праздник музыки, мудрости», — подчеркнула певица.

На самом деле, ехать от Воронежа до Москвы не так уж и долго, если, конечно, это не 31 декабря, метель, гололедица и пробка из фур. Но Елена Князева ни о чем не жалеет: вышло, что вышло, и получилось неожиданно круто и музыкально!