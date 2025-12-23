Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки? Интервью с новогодним волшебником

Фото, видео: 5-tv.ru

У Деда Мороза оказалась огромная семья! Эксклюзивно Пятому каналу он рассказал о родителях, детстве, друзьях и многом другом!

Если у Деда Мороза есть внучка, то должны же быть и жена, и дети… И, как оказалось, все эти родственники имеются, а заодно и многие другие. О детстве, друзьях, коллегах, собственной семье и о будущем Снегурочки эксклюзивно Пятому каналу рассказал сам главный волшебник страны, который живет в московской усадьбе в Кузьминках.

О маме и папе Деда Мороза

5-tv.ru

Своих родителей Дед Мороз называет потрясающими людьми. О них мало говорят, хотя волшебник эту информацию не скрывает. Его мать зовут Метелица, хотя, например, в Германии она известна как «Госпожа Метелица».

«Мама была строгая, но справедливая. Красивая такая женщина, но, конечно, как разбушуется — хоть из дому беги», — рассказал Дед Мороз.

В такие моменты она грозно звала сына Морозильником.

«А папа мой — с ним все просто… Он назывался Мороз Старший. Вот это имя такое: Мороз Старший! Он меня, наоборот, баловал», — признался волшебник.

Кстати, Мороз — это именно его фамилия. И в детстве отец даже придумал сыну ласковое прозвище — Морозушка.

«Честно говоря, когда я родился, слово „дед“ означало не старого человека, а было именем нарицательным. Так что Дед — это имя», — пояснил он.

О детстве Деда Мороза

Кадр из мультфильма «Снеговик-почтовик», реж. Леонид Амальрик, 1955 г.

Свои детские годы Дед Мороз вспоминает с теплотой и считает счастливым, беззаботным временем.

«Детство было интересное. Тогда были морозы не то, что сейчас. Я же ведь, собственно говоря, пережил целых два ледниковых периода. Веселое было время — мороз, лед! Кататься можно было хоть на коньках, хоть в валенках бегать. Снега много — красота! Скучаю по тем временам», — вздохнул Деду Мороз.

Свою профессию он выбрал рано. К верному решению подтолкнул отец.

«Он всегда говорил, что нужно нести людям радость, чтобы они улыбались почаще и веселились — в общем, были всегда в хорошем настроении. Мне эти слова очень понравились, и я решил, собственно говоря, заняться тем, чем занимаюсь. Некоторые дети мечтали стать космонавтами, учеными. А я вот мечтал быть Дедом Морозом», — улыбнулся волшебник.

Приняв решение поднимать каждую зиму настроение окружающим, Дед Мороз стал изучать желания людей. По его словам, тогда они были куда проще, но и население Земли численно меньше!

Так, с детства, юный Мороз и начал тренироваться в поздравлении детей, развозу подарков.

О друзьях и братьях Деда Мороза

Кадр из мультфильма «Снеговик-почтовик», реж. Леонид Амальрик, 1955 г.

Юный Морозушка подолгу гулял во дворе и много с кем играл.

«Такие разные были у меня друзья! Некоторые просили имена их не называть. Ну, я дружил с батюшкой Перуном», — припомнил волшебник.

Много времени проводил Дед Мороз и с многочисленными братьями. Самого старшего зовут Карачун, младшего — Трескун, а сам Дедушка — средний среди детей.

«Вот мой брат белорусский — зовут его Зюзя. Деда Мороза финского все знают — Йоулупукки. Он, кстати, мне недавно прислал настойку из мандаринов — очень вкусно», — сказал он.

Еще Дед Мороз упомянул Санта-Клауса и двух братьев, которые не слушали их общего отца, советовавшего сыновьям дарить людям добро.

«Вот они хулиганят! <…> За все эти метели пронизывающие, бураны, снежные заносы, лавины отвечают как раз Карачун с Трескуном», — признался волшебник.

Причем первый — за буран и лавины, а второй — за суровый холод.

И все равно с каждым из братьев Дед Мороз старается поддерживать связь. Сейчас, став взрослыми и занятыми людьми, они редко видятся, но стараются чаще созваниваться — по обычной видеосвязи и не только.

«Есть у нас снегафон специальный, в каждом тереме стоит. Он обеспечивает связь очень четкую — 4К. Мы проверяли», — добавил Дед Мороз.

О жене и детях Деда Мороза

5-tv.ru

Может быть, для кого-то это станет неожиданностью, но Дед Мороз женат!

«Мы с ней, когда не совпадаем во мнениях, ох она как гневается, сердится и знаете, что делает? Снега нет тогда на улице. Идет дождь и ветер — неприятно, пушистого снежка нету», — посетовал волшебник.

Поэтому супруги стараются вообще никогда не ругаться. Если же это случается, то Мороз приносит жене ее любимый снежный торт, чтобы помириться.

Кстати, у Деда Мороза есть и дети!

«Но, честно говоря, про них вопрос более сложный. Они, так сказать, по профессии не работают. Вот одна моя дочка стала актрисой, зовут ее Даша, а фамилию я ей дал свою — Даша Мороз», — пошутил Дед Мороз.

Все о внучке Деда Мороза — Снегурочке

Кадр из мультфильма «Когда зажигаются елки», реж. Мстиславом Пащенко, 1950 г.

Снегурочка появилась в жизни Деда Мороза очень интересно.

«Однажды — не скажу, в каком году, не помню уже, давно это было — разыгралась метель бурная. Сильная, сильная! И, когда она закончилась, вдруг посреди моего терема выросла Снегурочка», — вспомнил он.

Тогда она была совсем крошечной!

Ее появление Дед Мороз посчитал чудом: сам он никакую метель не вызывал, не делали этого и его родители. Волшебник долго выяснял, кто помог появиться Снегурочке, и в конце концов узнал.

«Это, оказывается, моя дочка Зимушка-зима. Собственно говоря, долго планировала и спланировала вот такую Снегурочку!» — признался Дед Мороз.

Зимушка-зима давно обратила внимание, что ее отцу пригодится помощница — все он делал раньше в одиночку. Так что дочь Мороза вырастила Снегурочку и наказала ей помогать деду.

А уже когда девочка попала в столичную усадьбу в Кузьминкам, воспитывать ее стал сам волшебник. Он постоянно повторяет ей отцовские слова о необходимости нести людям добро.

«Она не только за добро, она еще за такую, как бы сказать, романтическую сторону добра. То есть за все обнимашки, которые существуют на свете, вот за это все отвечает Снегурочка. Я ее этому не учил», — уточнил волшебник.

Кроме того, внучка Деда Мороза отвечает за упаковку подарков и за их доставку.

«Снегурочка, между прочим, подарила мне легендарную тройку коней — декабря, января, февраля, на которых я нынче разношу подарки», — отметил он.

О возрасте и планах на будущее Снегурочки

Кадр из мультфильма «Когда зажигаются елки», реж. Мстиславом Пащенко, 1950 г.

Дед Мороз в диалоге несколько раз подчеркнул, что его внучка и красивая, и высокая, и молодая.

«Снегурочке всегда 25 — отвечу так», — указал волшебник.

Спросить внучку о возможности создать уже собственную семью побаивается даже сам Дед Мороз. Как-то раз он уже делал это: Снегурочка сильно разозлилась, наговорила лишнего. Потом, конечно, попросила прощения.

«Ну, насчет семьи у нее планы есть. Но она говорит: «Торопиться не буду, подожду пару тысяч лет. Для нас, снежных персонажей, это маленький срок! <…> Но кое-кто на примете у нее есть», — все же признался Мороз.

О коллегах Деда Мороза

Кадр из мультфильма «Снеговик-почтовик», реж. Леонид Амальрик, 1955 г.

Что Дедушка любит всех животных на свете, слышали многие, но обычно их считают или его друзьями, или даже семьей.

Оказалось, это не так. Вместе со Снегурочкой работают снеговики-почтовики, а с Морозом — как раз зверушки.

«Все белочки, лисички и ежики — мои помощники. Мы с ними часто общаемся, встречаемся, даже иногда устраиваем лесные летние корпоративы, пока никто не видит. Так что, если вы летом, например, выбрались куда-нибудь на пикник и вдруг слегка похолодало, то я не знаю, с чем это связано!» — пошутил Дед Мороз.