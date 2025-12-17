Месяц спонтанностей: гороскоп для знаков зодиака на январь 2026 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Первый месяц наступившего года не даст представителям зодиакального круга времени «на раскачку».

В январе представителям четырех стихий умение видеть, замечать знаки Вселенной пригодится как никогда. В звездном расписании нет новогодних каникул — неожиданные повороты событий могут произойти уже в первые дни 2026 года, и стандартное планирование тут не поможет.

Январь обернется для 12 знаков зодиака вереницей спонтанностей, в череде которых, тем не менее, Вселенная не перестанет требовать от них определенного поведения — иногда намеками, а иногда и безотлагательными указаниями.

Как не пропустить их в первом месяце 2026 года, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Общий гороскоп на январь 2026 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на январь 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Январь обещает быть интересным месяцем.

С одной стороны, отвечающий за везение и удачу Юпитер образовывает напряженные аспекты почти со всеми личными планетами — это и Солнце, и Меркурий, и Венера, и Марс. Притом все они находятся в самом практичным, дисциплинированным и трудолюбивым знаке Козерога.

С другой стороны, приближающееся февральское Великое соединение — то есть сближение Нептуна и Сатурна — даст о себе знать уже в январе. Планеты образуют гармоничные аспекты и с Ураном, и со всеми личными планетами.

«Это говорит о том, что в январе в делах нам больше поможет не удача, везение и вера в свои силы, а интуиция», — заметила астролог.

Знакам зодиака придется стать внимательнее к знакам Вселенной: в январе их ожидают неожиданные повороты событий, к которым было бы неплохо подготовиться.

Первая половина января 2026-го

Начало января настроит на реализацию планов, практичный подход к делам.

Как ни странно, в этот период, несмотря на новогодние выходные, нет места праздности и лени.

«У каждого практически человека, как говорит астропрогноз, что-то заведется внутри. Захочется что-то делать, реализовывать планы, которые давно себе ставили», — сказала Шустина.

Некоторые знаки вдруг приступят к генеральной уборке, другие соберутся в гости, на прогулку или даже решат поработать — на диване у телевизора останется меньшинство.

«Поэтому не удивляйтесь, если в эти праздники вам вдруг внезапно захочется навести порядок в шкафу, сходить погулять, запустить проект, о котором давно мечтали. Захочется прямо здесь и сейчас», — заметила астролог.

Вторая половина января 2026-го

Последняя декада января обещает много неожиданных встреч со старыми друзьями и новых знакомств.

Тут представителям четырех стихий стоит обратить внимание на информацию противоречивого характера, с которой так или иначе придется встретиться каждому знаку зодиака.

Овен — гороскоп на январь 2026-го

Гороскоп на январь 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Овнов январь поставит перед непростым выбором. Возможно, именно в этом месяце им придется принять давно назревавшее решение.

«Оно касается либо жизненной цели, либо положения на работе, либо карьеры. Не стоит проявлять излишнее упорство и не замечать очевидного», — считает Шустина.

К концу января Овны окажутся в центре внимания: одни обзаведутся новыми друзьями или знакомыми, другие получат долгожданное признание, встанут на путь осуществления мечты.

Телец — гороскоп на январь 2026-го

Гороскоп на январь 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Для Тельцов январь станет месяцем расширения возможностей.

«Это могут быть знакомства или общение с важными людьми, а также с теми, которые могут вам помочь, подсказать, научить», — заметила астролог.

Еще в январе земной знак получит возможность отправиться в путешествие или в командировку. От такого предложения лучше не отказываться, оно точно пойдет на пользу.

Также для Тельцов в январе актуальны вопросы взаимодействия с дальними родственниками.

А к концу месяца представителей стихии земли неожиданно посетят мысли относительно жизненной цели или карьеры.

Близнецы — гороскоп на январь 2026-го

Гороскоп на январь 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Близнецы в январе могут рассчитывать на вознаграждение за прошлые заслуги, а также на помощь сильных и значимых покровителей.

Более того, у них самих будет столько энергии, что они могут в одиночку хоть горы свернуть.

«Есть смысл заниматься спортом или просто больше ходить для того, чтобы раскрыть этот энергетический потенциал», — подчеркнула эксперт.

К концу месяца возможно расширение профессиональных обязанностей. Некоторые Близнецы задумаются о своем призвании или предназначении.

Рак — гороскоп на январь 2026-го

Гороскоп на январь 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Раки будут успешны в переговорах и в целом в работе с клиентами. У них, конечно, в целом хорошо развита эмпатия и интуиция, но в январе она будет особенно хороша.

Правда, возможны некоторое недопонимание с супругами или с людьми, которые давно им не нравятся. Есть смысл посмотреть на все отношения с другой стороны.

Быть может, эти личности раскроют потенциал водного знака или заставят его быть смелым и сильным. В любом случае, все сложности волею случая разрешатся к концу месяца.

Лев — гороскоп на январь 2026-го

Гороскоп на январь 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Львы в январе достигнут взаимопонимания с коллегами, выстроят процессы на работе и дома.

«Можно немного выдохнуть и заняться своим здоровьем и решением текущих вопросов, которые были накоплены до Нового года», — подсказала Шустина.

К концу января могут произойти неожиданные сложности с партнерами или клиентами. Но насколько резко они появятся, настолько же резко и разрешатся. Главное — не паниковать и не совершать необдуманных поступков.

Терпение и креативный подход — вот что актуально для Львов в январе.

Дева — гороскоп на январь 2026-го

Гороскоп на январь 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

У Дев наступает время творческого прорыва. Звезды подтолкнут земной знак запустить личный проект, монетизировать хобби.

В этот период стоит заявлять о себе, выступать, участвовать в конференциях, совещаниях, конкурсах. Активная позиция принесет Девам плоды. Дети тоже порадуют их своими успехами, если представители стихии земли дадут им немного свободы.

К концу месяца придется больше внимания уделить здоровью и собственному состоянию: больше отдыхать, заниматься спортом, гулять, хорошо питаться и стараться не напрягаться.

Весы — гороскоп на январь 2026-го

Гороскоп на январь 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

У Весов в январе возникнет острая необходимость что-то поменять, перестроить дома, сделать ремонт или перестановку. Многие захотят пригласить в гости родных, заняться рукоделием.

У многих представителей стихии воздуха проснется ностальгия и желание посетить родные места. Это хорошая идея, чтобы восстановить энергию и силы.

К концу января наступит отличное время для обучения, встреч с людьми, которые приносят в жизнь Весов легкость и свежие мысли.

Скорпион — гороскоп на январь 2026-го

Гороскоп на январь 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Скорпионам январь обещает много путешествий, встреч, а также общения с интересными людьми.

Хорошее время для поездок, экскурсий, походов в кино или в театр. Будут уместны визиты в гости, особенно к близким людям, с которыми можно душевно пообщаться.

В работе Скорпионам тоже не стоит сидеть на месте: январь — очень активный для них месяц.

«Беритесь за все проекты и дела, которые кажутся интересными, которые вас могут научить чему-то новому. И к концу января вы сможете сделать себе какой-то необычный подарок», — поделилась эксперт.

Стрелец — гороскоп на январь 2026-го

Гороскоп на январь 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Для Стрельцов январь — месяц очень даже приятный.

В сфере финансов все будет чуточку лучше, чем ожидалось. Вместе с этим появится время и возможность отдохнуть, заняться собой, сходить с ума или на массаж, побаловать себя.

Уже к концу января обстоятельства потребуют от огненного знака активности. Их закружит водоворот событий: командировки, встречи и, возможно, обучение.

А после 22 января, наоборот, времени на себя не останется.

Козерог — гороскоп на январь 2026-го

Гороскоп на январь 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

У Козерогов в январе очень много сил, хочется многое сделать, многое начать. И это верное решение.

При этом важно и закончить предыдущие дела, иначе они будут висеть дамокловым мечом.

К концу января у Козерогов прибавится идей для реализации личных проектов, появятся мысли относительно работы или финансов. Многие из них будут неожиданными, но не стоит их сразу отметать.

Водолей — гороскоп на январь 2026-го

Гороскоп на январь 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Водолеям важно не переборщить с январской активностью.

«Стоит немного затаиться, отдохнуть после интенсивного года. Хорошо более творчески и свободно подходить ко многим вопросам, в которых никак не приходит решение», — убеждена Шустина.

Воздушному знаку нужно слушать свою интуицию. Будет полезно перечитывать книги, смотреть вдохновляющие фильмы. Они могут натолкнуть на важные решения или глубокие мысли.

Также Водолеям полезно пересмотреть цели в январе, прислушаться к себе. Ясность придет к концу месяца.

Рыбы — гороскоп на январь 2026-го

Гороскоп на январь 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Рыбы в январе будут очень востребованы, буквально нужны всем. И это хорошо!

Январь позволит найти новых хороших друзей, приятелей или знакомых, которые их поддержат. Возможно, кто-то даже подскажет, как осуществить давнюю мечту.

«Рыбам стоит быть открытыми для всего нового в январе, потому что его величество Случай благоволит именно вам в этот раз», — подчеркнула астролог.

К концу месяца водному знаку захочется почувствовать гармонию с собой, восстановить внутреннюю энергию, побыть в тишине, спокойствии. Для этого хорошо подойдут медитации, а также общение с близким мудрым человеком.