Месяц спонтанностей: гороскоп для знаков зодиака на январь 2026 года
Первый месяц наступившего года не даст представителям зодиакального круга времени «на раскачку».
В январе представителям четырех стихий умение видеть, замечать знаки Вселенной пригодится как никогда. В звездном расписании нет новогодних каникул — неожиданные повороты событий могут произойти уже в первые дни 2026 года, и стандартное планирование тут не поможет.
Январь обернется для 12 знаков зодиака вереницей спонтанностей, в череде которых, тем не менее, Вселенная не перестанет требовать от них определенного поведения — иногда намеками, а иногда и безотлагательными указаниями.
Как не пропустить их в первом месяце 2026 года, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.
Общий гороскоп на январь 2026 года для всех знаков зодиака
Январь обещает быть интересным месяцем.
С одной стороны, отвечающий за везение и удачу Юпитер образовывает напряженные аспекты почти со всеми личными планетами — это и Солнце, и Меркурий, и Венера, и Марс. Притом все они находятся в самом практичным, дисциплинированным и трудолюбивым знаке Козерога.
С другой стороны, приближающееся февральское Великое соединение — то есть сближение Нептуна и Сатурна — даст о себе знать уже в январе. Планеты образуют гармоничные аспекты и с Ураном, и со всеми личными планетами.
«Это говорит о том, что в январе в делах нам больше поможет не удача, везение и вера в свои силы, а интуиция», — заметила астролог.
Знакам зодиака придется стать внимательнее к знакам Вселенной: в январе их ожидают неожиданные повороты событий, к которым было бы неплохо подготовиться.
Первая половина января 2026-го
Начало января настроит на реализацию планов, практичный подход к делам.
Как ни странно, в этот период, несмотря на новогодние выходные, нет места праздности и лени.
«У каждого практически человека, как говорит астропрогноз, что-то заведется внутри. Захочется что-то делать, реализовывать планы, которые давно себе ставили», — сказала Шустина.
Некоторые знаки вдруг приступят к генеральной уборке, другие соберутся в гости, на прогулку или даже решат поработать — на диване у телевизора останется меньшинство.
«Поэтому не удивляйтесь, если в эти праздники вам вдруг внезапно захочется навести порядок в шкафу, сходить погулять, запустить проект, о котором давно мечтали. Захочется прямо здесь и сейчас», — заметила астролог.
Вторая половина января 2026-го
Последняя декада января обещает много неожиданных встреч со старыми друзьями и новых знакомств.
Тут представителям четырех стихий стоит обратить внимание на информацию противоречивого характера, с которой так или иначе придется встретиться каждому знаку зодиака.
Овен — гороскоп на январь 2026-го
Овнов январь поставит перед непростым выбором. Возможно, именно в этом месяце им придется принять давно назревавшее решение.
«Оно касается либо жизненной цели, либо положения на работе, либо карьеры. Не стоит проявлять излишнее упорство и не замечать очевидного», — считает Шустина.
К концу января Овны окажутся в центре внимания: одни обзаведутся новыми друзьями или знакомыми, другие получат долгожданное признание, встанут на путь осуществления мечты.
Телец — гороскоп на январь 2026-го
Для Тельцов январь станет месяцем расширения возможностей.
«Это могут быть знакомства или общение с важными людьми, а также с теми, которые могут вам помочь, подсказать, научить», — заметила астролог.
Еще в январе земной знак получит возможность отправиться в путешествие или в командировку. От такого предложения лучше не отказываться, оно точно пойдет на пользу.
Также для Тельцов в январе актуальны вопросы взаимодействия с дальними родственниками.
А к концу месяца представителей стихии земли неожиданно посетят мысли относительно жизненной цели или карьеры.
Близнецы — гороскоп на январь 2026-го
Близнецы в январе могут рассчитывать на вознаграждение за прошлые заслуги, а также на помощь сильных и значимых покровителей.
Более того, у них самих будет столько энергии, что они могут в одиночку хоть горы свернуть.
«Есть смысл заниматься спортом или просто больше ходить для того, чтобы раскрыть этот энергетический потенциал», — подчеркнула эксперт.
К концу месяца возможно расширение профессиональных обязанностей. Некоторые Близнецы задумаются о своем призвании или предназначении.
Рак — гороскоп на январь 2026-го
Раки будут успешны в переговорах и в целом в работе с клиентами. У них, конечно, в целом хорошо развита эмпатия и интуиция, но в январе она будет особенно хороша.
Правда, возможны некоторое недопонимание с супругами или с людьми, которые давно им не нравятся. Есть смысл посмотреть на все отношения с другой стороны.
Быть может, эти личности раскроют потенциал водного знака или заставят его быть смелым и сильным. В любом случае, все сложности волею случая разрешатся к концу месяца.
Лев — гороскоп на январь 2026-го
Львы в январе достигнут взаимопонимания с коллегами, выстроят процессы на работе и дома.
«Можно немного выдохнуть и заняться своим здоровьем и решением текущих вопросов, которые были накоплены до Нового года», — подсказала Шустина.
К концу января могут произойти неожиданные сложности с партнерами или клиентами. Но насколько резко они появятся, настолько же резко и разрешатся. Главное — не паниковать и не совершать необдуманных поступков.
Терпение и креативный подход — вот что актуально для Львов в январе.
Дева — гороскоп на январь 2026-го
У Дев наступает время творческого прорыва. Звезды подтолкнут земной знак запустить личный проект, монетизировать хобби.
В этот период стоит заявлять о себе, выступать, участвовать в конференциях, совещаниях, конкурсах. Активная позиция принесет Девам плоды. Дети тоже порадуют их своими успехами, если представители стихии земли дадут им немного свободы.
К концу месяца придется больше внимания уделить здоровью и собственному состоянию: больше отдыхать, заниматься спортом, гулять, хорошо питаться и стараться не напрягаться.
Весы — гороскоп на январь 2026-го
У Весов в январе возникнет острая необходимость что-то поменять, перестроить дома, сделать ремонт или перестановку. Многие захотят пригласить в гости родных, заняться рукоделием.
У многих представителей стихии воздуха проснется ностальгия и желание посетить родные места. Это хорошая идея, чтобы восстановить энергию и силы.
К концу января наступит отличное время для обучения, встреч с людьми, которые приносят в жизнь Весов легкость и свежие мысли.
Скорпион — гороскоп на январь 2026-го
Скорпионам январь обещает много путешествий, встреч, а также общения с интересными людьми.
Хорошее время для поездок, экскурсий, походов в кино или в театр. Будут уместны визиты в гости, особенно к близким людям, с которыми можно душевно пообщаться.
В работе Скорпионам тоже не стоит сидеть на месте: январь — очень активный для них месяц.
«Беритесь за все проекты и дела, которые кажутся интересными, которые вас могут научить чему-то новому. И к концу января вы сможете сделать себе какой-то необычный подарок», — поделилась эксперт.
Стрелец — гороскоп на январь 2026-го
Для Стрельцов январь — месяц очень даже приятный.
В сфере финансов все будет чуточку лучше, чем ожидалось. Вместе с этим появится время и возможность отдохнуть, заняться собой, сходить с ума или на массаж, побаловать себя.
Уже к концу января обстоятельства потребуют от огненного знака активности. Их закружит водоворот событий: командировки, встречи и, возможно, обучение.
А после 22 января, наоборот, времени на себя не останется.
Козерог — гороскоп на январь 2026-го
У Козерогов в январе очень много сил, хочется многое сделать, многое начать. И это верное решение.
При этом важно и закончить предыдущие дела, иначе они будут висеть дамокловым мечом.
К концу января у Козерогов прибавится идей для реализации личных проектов, появятся мысли относительно работы или финансов. Многие из них будут неожиданными, но не стоит их сразу отметать.
Водолей — гороскоп на январь 2026-го
Водолеям важно не переборщить с январской активностью.
«Стоит немного затаиться, отдохнуть после интенсивного года. Хорошо более творчески и свободно подходить ко многим вопросам, в которых никак не приходит решение», — убеждена Шустина.
Воздушному знаку нужно слушать свою интуицию. Будет полезно перечитывать книги, смотреть вдохновляющие фильмы. Они могут натолкнуть на важные решения или глубокие мысли.
Также Водолеям полезно пересмотреть цели в январе, прислушаться к себе. Ясность придет к концу месяца.
Рыбы — гороскоп на январь 2026-го
Рыбы в январе будут очень востребованы, буквально нужны всем. И это хорошо!
Январь позволит найти новых хороших друзей, приятелей или знакомых, которые их поддержат. Возможно, кто-то даже подскажет, как осуществить давнюю мечту.
«Рыбам стоит быть открытыми для всего нового в январе, потому что его величество Случай благоволит именно вам в этот раз», — подчеркнула астролог.
К концу месяца водному знаку захочется почувствовать гармонию с собой, восстановить внутреннюю энергию, побыть в тишине, спокойствии. Для этого хорошо подойдут медитации, а также общение с близким мудрым человеком.