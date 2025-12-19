Ослепляющий эффект: как лампы могут навсегда испортить зрение

Фото, видео: 5-tv.ru

Где поджидает угроза и как защитить свои глаза?

Лампы специального назначения и лазеры — что опаснее? Где поджидает угроза и как защитить свои глаза? Как поход в кинотеатр может лишить зрения? И помогут ли очки против лазерной атаки? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Можно ли ослепнуть из-за ультрафиолета

Фото: 5-tv.ru

Татьяна Куванова из Абакана сходила в кинотеатр и едва не ослепла.

«Свет был включен, и горели лампы сиреневые. Мы не знали, что это такое, но их не выключали весь сеанс», — рассказывает героиня.

33 человека, среди которых больше половины — дети, обратились после сеанса за медицинской помощью. С одинаковыми жалобами: боль в глазах, резь, жжение и частичная потеря зрения. Это типичные последствия фотоофтальмии — острого ожога роговицы и слизистой оболочек глаза ультрафиолетовыми лучами.

Ультрафиолет — это электромагнитное излучение с длиной волны, меньшей, чем у видимого света, но большей, чем у рентгеновских лучей. В солнечном свете — ультрафиолета всего 10%. Именно поэтому глаз человека не обладает природным механизмом защиты от такого излучения.

Чем опасен ультрафиолет

Фото: 5-tv.ru

В медицине ультрафиолет используется для уничтожения бактерий, вирусов или грибков. Но при этом лучи бактерицидной лампы способны серьезно навредить глазам.

«Если это открытый источник ультрафиолетового света, то для глаз очень опасно даже короткое присутствие в помещении. Речь идет, допустим, о нескольких десятках секунд», — объясняет врач-офтальмолог высшей категории, микрохирург Татьяна Шилова.

В тяжелых случаях пострадавшим от УФ-лучей приходится даже пересаживать сетчатку глаза.

Как убивает зрение лазер

Фото: 5-tv.ru

Не менее травматичен и лазер, даже в виде обычной указки. Об этом узнал Матвей Смирнов, когда сходил с родителями в театр.

«Смотрели представление, ничего не предвещало беды. Я заметил сначала просто, как в кого-то посветили лазерной указкой. Я подумал: ого, ничего себе. Потом попали в меня нечаянно. Сначала на долю секунды просто в правом глазу потемнело. Ничего не почувствовал, ни боли, ни жжения», — вспоминает он.

Но на следующий день перед тренировкой подросток надевал линзы и понял, что правый глаз ничего не видит. Врачи Морозовской больницы констатировали: лазер повредил сетчатку.

«Излучение, которое несет лазерный луч, имеет высокую интенсивность. Существует два основных механизма воздействия излучения на поверхность. Это термический механизм и фотохимический», — разъясняет учитель физики, кандидат педагогических наук Павел Тихонов.

Лазер состоит из трех основных компонентов. Первый — это активная среда, то есть материал, который генерирует фотоны. Например, рубин, газы или жидкость с красителем.

Второй — система накачки, то есть источник энергии, который заставляет атомы двигаться. Это может быть электрический разряд, свет мощных ламп или химическая реакция.

Третий компонент — оптический резонатор — два зеркала. Фотоны отражаются сначала в одном, потом во втором, запуская процесс многократного усиления.

Далее специалист пробует прожечь лазером черный лист бумаги.

Следует обратить внимание: за считанные секунды луч лазера стал виден на белом листе. Это значит, что световое излучение прожгло бумагу. И это не самая мощная лазерная указка.

Даже свет софитов: что еще может испортить зрение

Фото: 5-tv.ru

Но не только лазером или ультрафиолетом можно повредить сетчатку глаза. Вспышки камер, слишком яркий свет софитов — все это факторы риска музыкантов, актеров и других представителей творческих профессий.

«Софиты — это вообще моя боль. Если я провожу в студии более двух-трех часов, я, конечно, это очень сильно ощущаю», — делится певица, телеведущая Ирина Ортман.

Одних спасают черные очки, а тех, кто не любит прятать свои глаза от зрителей — увлажняющие капли. Кстати, солнечные очки, действительно, могут минимизировать негативное воздействие на глаза. Как показал эксперимент «Страны советов», шарик красного цвета не выдержал лазерного излучения, а черный шар, когда его облучили лазером сквозь солнцезащитные очки, остался цел.

«Однако это не исключает вероятность повреждения зрения в случае попадания лазерного луча в глаза», — указывает учитель физики, кандидат педагогических наук Павел Тихонов.

«Страна Советов» собрала несколько простых рекомендаций, как сохранить свое зрение.

Совет № 1. Избегать бликов.

«Источник освещения не должен давать бликов на нашем рабочем столе. На компьютере и в гаджетах, где мы работаем. Потому что это тоже усиливает нагрузку на зрительную систему», — утверждает врач-офтальмолог.

Совет № 2. Лазер опасен для глаз, даже если это маломощная указка.

Стоит следить, чтобы дети не играли лазерными указками.

«Если не можете повлиять на людей, у которых в руках эти указки, просто уводите своих детей», — советует мама Матвея Смирнова Ирина Ворошилова.

Совет № 3. Нельзя находиться в одном помещении с работающей бактерицидной лампой без защиты глаз.

Надо быть внимательным и осторожным рядом с работающими ультрафиолетовыми лампами, которые используются для кварцевания и обеззараживания помещений в больницах и других общественных местах.

«Эти лампы никак не совместимы с присутствием человека, они катастрофически ему могут навредить», — уверяет сотрудник лаборатории исследования источников света Александр Архипов.

И требуется помнить, что такие лампы не дают 100%-й гарантии от всех болезнетворных микробов. А при первых признаках простуды важно своевременно принять меры и подобрать эффективную терапию.