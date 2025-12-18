Сливочное масло, сырое мясо и гельминты: как модные диеты доводят до анорексии и смерти

Фото, видео: 5-tv.ru

Путь к такому финалу часто начинается с «безобидного» желания привести себя в форму. Как худеть не нужно?

На что готовы люди ради похудения? Почему в смертельном снижении веса винят звезд? И можно ли вернуть здоровье после экстремальных диет? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Опасные диеты на сливочном масле и сыром мясе

Сливочное масло и сырое мясо как основа рациона — это сейчас одна из самых популярных диет в соцсетях. Блогеры рекламируют ее как быстрый путь не только к похудению, но и к «оздоровлению».

На деле же это экстремальная форма кето-диеты, которая гарантирует дефицит витаминов, полное отсутствие клетчатки и скачок холестерина до критических отметок.

Но есть и способы еще радикальнее, от которых врачи приходят в ужас. Когда в моду входит целенаправленное заражение себя паразитами.

Так называемая диета «карнивор» или «диета хищников», основанная на употреблении только продуктов животного происхождения.

«Высокожировая пища, основанная на сливочном масле, это риск для заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистых патологий», — предостерегает диетолог, кандидат медицинских наук Софья Елиашевич.

Но это еще не самая дикая диета — некоторые любители экстремальных способов похудения специально подсаживают себе гельминтов — и уже они заставляют организм худеть. Но вместе с килограммами уходит и здоровье.

«Гельминтозы очень страшны, поскольку вызывают множество дефицитных состояний, начиная от анемии и заканчивая полинейропатии», — объясняет эксперт.

Как диеты влияют на психику

Постепенно еда превращается из источника энергии в источник паники и строжайшего контроля. Страх перед едой становится физическим, а последствия практически необратимы. Желудок атрофируется, печень отказывает, сердце изнашивается.

«Доходя до критической массы, вот здесь включается механизм самоуничтожения. И даже современные психиатрические методики не могут это остановить. Ни гипноз, ни нейролептики, ни антидепрессанты, ничего. Большая часть людей с анорексией умирают», — говорит гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Единственный выход — профессиональная помощь. Но важно понять: само по себе желание изменить тело не является преступлением. Проблема — в методах и в том, что стоит за этим желанием.

Здоровое похудение не может строиться на фанатичном исключении целых групп продуктов. А рынок быстрого похудения предлагает совсем уж радикальные методы.

Опасное похудение: как не довести себя до анорексии

Польская блогерша Каролина Кржизак была фанаткой «этичного» питания — фрукторианства. Ее рацион годами состоял только из сырых фруктов. В итоге зубы начали крошиться и гнить, ногти ломаться, а волосы практически выпали. В 27 лет девушка весила 23 килограмма, а сердце не выдержало и остановилось.

Путь к такому шокирующему финалу часто начинается с «безобидного» желания привести себя в форму. И болезненную худобу все чаще пропагандируют знаменитости своим внешним видом.

«Кате Варнаве уже бы остановиться с похудением» — такие комментарии появляются под ее фото все чаще. За океаном семейку Осборнов стали называть «лицом уколов для похудения» — всегда пышная Келли превратилась в свое бледное подобие. Шок поклонников от ее внешнего вида — это не просто таблоидное любопытство. Увидев эти хрупкие образы, миллионы девушек начинают примерять их на себя — и ощущать острое недовольство собственным телом.

Анна, глядя на недосягаемые стандарты, решила, что 65 килограммов — это «слишком много». Она урезала рацион до 600 калорий и села на модные уколы для похудения. Итог: минус 25 килограммов. На весах «идеальные» 40, для нее это долгожданная победа над «несовершенством», а для врачей — критическая черта.

«Человек сначала заболевает тем, что называется расстройство пищевого поведения, а потом выбирает для себя нездоровые диеты. Именно потому, что он не испытывает необходимости заботиться о своем теле, потому что он испытывает, по большей части, ненависть к этому своему телу», — поясняет психиатр, руководитель центра изучения расстройств пищевого поведения Анна Коршунова.

Погоня за навязанным стандартом худобы может загнать в тупик, из которого нет выхода. Прежде чем сесть на очередную модную диету или восхищаться «осиной талией» блогера, стоит задуматься: какую цену за этот образ заплатил его организм? Здоровье, в отличие от потерянных килограммов, вернуть бывает невозможно.