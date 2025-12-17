Три рабыни и ребенок: как певица Жасмин справляется с ролью бабушки

Фото, видео: ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица Жасмин привыкает к новой роли. Какой бабушкой она планирует быть, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

У певицы Жасмин недавно родился внук. Как знаменитая бабушка планирует проводить время с мальчиком? Чему заслуженная артистка РФ намерена его научить? Куда хочет отвезти? Где исполнительница напитывается энергией? Почему она перестала готовить близким свои коронные блюда? И какую экстремальную мечту планирует воплотить? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Невероятные эмоции, которые невозможно передать. Это слезы радости, дрожь по телу. И когда берешь еще этот маленький комочек, который так безумно вкусно пахнет. Я хотела его так сильно расцеловать», — делится артистка.

В конце октября в жизни певицы Жасмин произошло радостное событие: 48-летняя артистка стала бабушкой. У ее сына Михаила и невестки Евы появился мальчик, которого назвали Борисом.

«Я после того, как он родился, мне кажется, помолодела еще на 20 лет. И спасибо ему огромное, Борису Михайловичу, за то, что он выбрал нашу семью и посетил нас, и живет с нами», — говорит исполнительница.

Теперь Жасмин при любом удобном случае мчится к внуку. Рядом с младенцем звезда эстрады превращается в обычную женщину, готовую исполнять любые капризы маленького Бори.

«Я буквально вчера нянчила его. Была я, бабушка, и вторая бабушка, мама Евочки, Евочка. И эти три рабыни, по-другому не скажешь, которые просто бегали за ним. Только пикнет, мы уже бежим, просто трясемся. Попу мыли, в общем, мазали, всё делали, массаж делали, гладили. Он ведет себя потрясающе», — рассказывает Жасмин.

Однако, по словам артистки, она не из тех бабушек, кто может целыми днями сидеть с внуками. У нее слишком много работы.

«Мне кажется, я буду очень такая веселая, разносторонняя. Я буду со своим внуком и готовить… Делать даже, скажем так, и безбашенные вещи, которые… Потому что я на самом деле… Вы не смотрите, что я такая. Я знаете какая? Да, баба Сара умеет. Такая веселушка», — отмечает звезда.

По словам Жасмин, это с виду она образец спокойствия и элегантности. А на самом деле в ее душе бушует настоящий огонь. Певица призналась, что обожает острые ощущения.

«Я планирую прыгнуть с парашютом. Надеюсь, это сбудется. Возможно, в 50 лет. Мне хочется почувствовать этот полет, почувствовать этот адреналин», — признается Жасмин.

«Мне кажется, она очень суперсдержанная, но в то же время знает, что она хочет и обладает какой-то некой уверенностью и смелостью», — говорит блогер Виолетта Чиковани.

Знаменитость заявила: если предложат, готова даже полететь в космос. Никакого страха перед этим у нее нет. А вот чего она на самом деле боится, так это кататься на лошадях.

«Я гладила лошадь, фотографировалась, но именно садиться на лошадь нужно, мне кажется, быть профессиональным человеком. Я не могу, я никогда на ней не сидела. И как это будет? И еще на клипе, чтобы сломать ногу и всю съемку, значит, так ******** (испортить. — Прим. ред.). Нет, это так не нужно», — уточняет Жасмин.

Любовь к экстриму передалась и младшим детям артистки. Маргарита и Мирон уверенно стоят на горных лыжах и уже легко покоряют взрослые трассы. Жасмин уверена: через несколько лет компанию им составит и Борис. Однако певица призналась, что больше всего на свете она мечтает показать внуку вовсе не элитные заснеженные курорты, а свою родину — Дербент.

«Он очень теплый, очень добрый, дружный. Совсем другой, чем, нежели, допустим, Москва на самом деле. Но это не значит, что Москва плохая. Просто он другой», — подчеркивает артистка.

Она старается посещать этот город хотя бы раз в год. Во время каждого приезда певица обязательно идет в дом, где выросла.

«К сожалению, он уже продан. Но те сейчас соседи, кто там сейчас живут и этот дом выкупили, они всегда с распростертыми руками. Говорят: «Заходи, это же все-таки твой дом», — делится исполнительница.

Жасмин называет Дербент своим местом силы. Говорит, что только там она по-настоящему отдыхает душой и будто наполняется энергией.

«Я очень люблю сразу поехать на Каспий, погулять по набережной. Знаете, запах этого города — это просто потрясающе», — заявляет певица.

Звезда поделилась, что очень любит национальную дагестанскую кухню. И раньше часто угощала ею своих родных. Однако в последнее время практически перестала это делать. Блюда, конечно, вкусные, но очень уж калорийные.

«У меня не очень полезная еда, поэтому я делаю ее крайне редко. Чебуреки с мясом, чечевичный суп Миша любит, пироги с курицей, всякие кутабы, пельмени», — перечисляет звезда.

Близкие Жасмин наслаждаются ее творениями только по большим праздникам. Во время семейных застолий певица не считает калории. В эти моменты она полностью расслаблена, ведь рядом самые дорогие люди: дети, невестка, а теперь еще и внук.