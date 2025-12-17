Елена Воробей заявила, что у ее будущего мужчины все должно быть выше среднего

Елена Воробей мечтает встретить мужчину мечты. Кого она не хотела бы видеть рядом с собой, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Елена Воробей в активном поиске мужчины своей мечты. Какими качествами должен обладать будущий спутник юмористки? Сколько ему необходимо зарабатывать? Что за отношения связывают заслуженную артистку РФ с Прохором Шаляпиным? И на какие жертвы готова пойти Елена ради любви? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я кошу, прикидываюсь кошечкой, но мне кажется, из меня такая пантера вылезает через какое-то время», — отмечает артистка.

На одном из недавних светских мероприятий взгляды присутствующих были прикованы к Елене Воробей. Юмористка в эффектном красном наряде с дерзким декольте произвела настоящий фурор.

«Когда талант вот-вот уйдет на пенсию, приходится подрабатывать внешностью», — говорит Воробей.

Артистка рассказала: чтобы выглядеть так роскошно в свои 58, ей приходится ежедневно трудиться. За последние полгода Воробей похудела на 14 килограммов. Теперь она тщательно следит за питанием и регулярно занимается спортом.

«Бывает, что я приехала с гастролей, только чемоданы бросила и понимаю, что спортзал я не потяну, но я беру велосипед и километров десять примерно», — делится звезда.

Елена Воробей не скрывает: сохранять красоту и молодость ей помогают и косметологические процедуры, в частности, инъекции. Знаменитость уверена: современные технологии нужно использовать по полной. Она не боится экспериментов. Главное для нее — видеть результат.

«Я время от времени появляюсь у своего пластического хирурга и консультируюсь, не пора ли. Это не табуированная тема. Я, наоборот, счастлива, что косметология и пластическая хирургия достигли просто невероятных высот», — подчеркивает Елена Воробей.

Поклонники считают, что все эти старания не только ради того, чтобы восхищаться своим отражением в зеркале или нравиться зрителю. Воробей много раз говорила, как сильно желает встретить мужчину своей мечты. А чтобы ему понравиться, надо быть во всеоружии.

«Она всегда была красотка, но сейчас особенно. Я думаю, что ее цель, конечно же, — новый роман, потому что не может жить женщина без любви», — заявляет светский журналист Феликс Грозданов.

Требования к будущему избраннику у Елены Воробей высокие. Он должен быть успешным и состоятельным. Чтобы заботился, холил и лелеял и, конечно, баловал.

«Все выше среднего должно быть. И выше среднего достаток. Надоело быть уже спонсорами, адвокатами и психотерапевтами. Хочется немножечко пожить для себя, в свое удовольствие… Жить по любви. Обязательно по любви только. Чтобы глаза горели, чтобы крылышки, чтобы хотелось с этим человеком не только засыпать, но еще и просыпаться», — признается юмористка.

За плечами Воробей три официальных брака. Несколько лет назад она собиралась выйти замуж в четвертый раз. Но до ЗАГСа пара так и не дошла. По словам артистки, жениха напугала ее публичность. А еще он не смог смириться с волевым характером звезды.

«Один мудрец сказал: „Мужчины часто боятся сильных женщин, но это такая ошибка“. Знаете, почему боятся? Просто она уже поняла, на что способна. Рядом с такой женщиной находиться непросто», — говорит Воробей.

Теперь артистка ищет мужчину, который будет с пониманием относиться к ее профессии. Недавно юмористка заявила о своих нежных чувствах к Прохору Шаляпину. Они вместе снимают забавные ролики. К тому же певец позировал Елене Воробей для одной из ее картин.

Подписчики заподозрили, что у знаменитостей роман. Однако юмористка призналась: их связывает только дружба. Да и вообще, Воробей хотела бы видеть рядом с собой мужчину постарше или хотя бы ровесника.

«Чем моложе любовник — тем тяжелее одышка. А нам есть где выдыхаться, правильно? Поэтому будем следить за дыханием без особых нагрузок», — подчеркивает знаменитость.

Этих самых нагрузок в жизни Елены Воробей и так хватает. Ее график расписан на месяцы вперед. Тем более она уже как-то встречалась с ухажером на 15 лет моложе себя. И даже в шутку сравнивала его с Прохором Шаляпиным. Однако ничего серьезного из этих отношений не вышло.

«Истории, когда рука об руку с одним человеком, — это исключение из правил, к сожалению. Мечтаем-то мы об этом все, а многие потом оказываются в одиночестве», — уточняет юмористка.

Но Воробей уверена: в ее жизни обязательно появится любовь. Мужчина, который не просто примет ее горячий нрав. Но и сделает так, чтобы пантера, как называет себя артистка, перестала притворяться кошечкой и стала ею на самом деле.