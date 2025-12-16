Что делать с остатками новогоднего застолья: 5 идей, как превратить их в новые блюда

Фото, видео: 5-tv.ru

Стол на Новый год ломился от изобилия еды, а на следующий день это все отправляется в мусорку? Нутрициолог знает, как из них собрать новые праздничные «шедевры».

После новогоднего застолья многие сталкиваются с одной и той же проблемой: холодильник полон еды. Возникают странные чувства: выбрасывать жалко, доедать не хочется, готовить что-то новое нет сил.

Эксклюзивно Пятому каналу биохимик и нутрициолог Анна Дивинская продемонстрировала, как можно без напряжения превратить остатки застолья в новые блюда.

Солянка из мясной нарезки

Фото: 5-tv.ru

Типичный набор после праздников: мясная нарезка, копчености, кусочки запеченного мяса. По отдельности уже не радуют, а вместе могут стать полноценным блюдом.

Если все это обжарить, добавить томаты, немного рассола от огурцов, маслины, каперсы и в конце ломтик лимона, то получится вкусная и сытная солянка.

Ингредиенты (на три-четыре порции):

Мясная и колбасная нарезка — 400-500 граммов;

Лук — одна-две штуки;

Протертые томаты — 300 граммов;

Соленые огурцы — две-три штуки;

Рассол от огурцов — 100-150 миллилитров;

Маслины без косточек — 80-100 граммов;

Каперсы — по желанию;

Лавровый лист — одна-две штуки;

Черный перец, паприка — по вкусу;

Вода или бульон — от одного до полутора литров;

Лимон, зелень — для подачи.

Рецепт:

Для начала надо нарезать все виды мяса и колбас тонкой соломкой, а затем обжарить их по отдельности на сухой сковороде до легкой румяности — это даст глубину вкуса. В той же кастрюле или сотейнике позже обжарить нарезанный лук до прозрачности.

Добавить к ним томаты, паприку, перец и тушить пять-семь минут. После выложить мясо, добавить нарезанные огурцы, рассол и бульон. А варить все это следует на слабом огне 15–20 минут.

В конце добавить маслины, каперсы и лавровый лист. Также требуется после огня дать настояться десять минут.

Подавать блюдо можно с ломтиком лимона, свежей зеленью и ложкой сметаны.

Шакшука из остатков овощей и мяса

Фото: 5-tv.ru

Еще один вариант — шакшука. Особенно если остались запеченные овощи и немного мяса или колбасок.

Овощи, томаты, специи, яйца — и буквально за несколько минут получается теплый, сытный завтрак. Это очень хороший вариант после праздников: сытно, но не тяжело.

Ингредиенты (на две-три порции):

Запеченные овощи (перец, баклажан, кабачок и др.) — 300-400 граммов;

Мясо или колбаски — 150-200 граммов;

Томаты в собственном соку или свежие — 300 граммов;

Яйца — четыре-пять штук;

Оливковое масло — одна-две столовые ложки;

Паприка — одна чайная ложка;

Зира — половина чайной ложки;

Чеснок — один-два зубчика;

Соль, перец — по вкусу;

Зелень — для подачи.

Рецепт:

Сначала понадобится в сковороде разогреть масло, обжарить мясо до румяности. Добавить овощи и прогреть их две-три минуты. Затем ввести томаты, специи, чеснок, тушить пять минут. После сделать углубления и аккуратно взбить яйца.

Потом накрыть крышкой и готовить пять-семь минут до желаемой степени готовности яиц.

Подавать следует с зеленью и свежим хлебом.

Тако или кесадилья из остатков застолья

Фото: 5-tv.ru

Иногда дело вообще не во вкусе, а в форме. То же самое мясо, тот же сыр и овощи — но в лепешке, с соусом, в новом формате. Эксперт меняет подачу, и мозг перестает воспринимать это как «вчерашнюю еду». Очень простой психологический прием, который реально работает.

Ингредиенты (на четыре-шесть штук):

Лепешки тортилья — четыре-шесть штук;

Мясо или рыба — 300 граммов;

Сыр (любой) — 150 граммов;

Овощи — по желанию;

Специи — паприка, кумин;

Для соуса: йогурт, лимонный сок, чеснок.

Рецепт:

Вначале надо нарезать начинку мелкими кусочками и быстро поджарить оставшееся мясо со специями на сковороде.

Потом выложить начинку на лепешки, посыпать сыром. А в конце сложить пополам и обжарить с двух сторон до расплавления сыра.

Смузи из мандаринов, яблок, апельсин и тыквы

Фото: 5-tv.ru

Из фруктовой тарелки всегда можно сделать смузи. После застолий это один из самых мягких способов поддержать пищеварение. Можно использовать мандарины — они дают свежесть, яблоко — для легкой сладости, и сырая тыква для клетчатки — совсем немного, для баланса.

Добавляют воду или растительное молоко, чуть-чуть имбиря — не для остроты, а для тепла, и семена льна или чиа — для насыщения и работы кишечника.

Ингредиенты (на две порции):

Мандарины — две штуки;

Яблоко — одна штука;

Апельсин — одна штука;

Тыква сырая — 100 граммов;

Вода или растительное молоко — 200 миллилитров;

Имбирь — по вкусу;

Семена льна или чиа — одна столовая ложка.

Рецепт:

После того как мандарины и апельсины прошли очистку и удаление косточек, надо сделать то же самое и с тыквой. Потом порезать яблоко. И все ингредиенты мелко порубить. Сложить всё в блендер, добавить жидкость и семена. А в конце взбить до однородности.

Паштет или риет из остатков мяса или рыбы

Фото: 5-tv.ru

И еще одна идея — паштет или риет. Осталось мясо или рыба — тогда к ним стоит добавить сливочный сыр, специи, немного лимонного сока, и это уже полноценная закуска, а не остатки.

Ингредиенты:

Мясо или рыба — 300 граммов;

Сливочный сыр или сливочное масло — 80-100 граммов;

Лимонный сок — одна чайная ложка;

Специи — по вкусу.

Рецепт:

Сначала следует измельчить мясо или рыбу в блендере. К ним добавить сыр, специи и лимонный сок, а затем пробить до кремовой текстуры.

Остатки еды — это не повод для чувства вины. Это возможность приготовить новые блюда без лишних усилий и стресса.