Не смогла привязать ребенком? Как живет Тимати после рождения дочери

Модель Валентина Иванова раскрыла подробности жизни после рождения ребенка. Кто помогает ей справляться с ролью матери, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова впервые после родов вышла в свет. С какими трудностями столкнулась избранница рэпера в декрете? Правда ли певец практически не помогает ей с ребенком? Как артист компенсирует свое постоянное отсутствие? И что на самом деле мешает исполнителю жениться на девушке? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Рэпер Тимати 2 августа в третий раз стал отцом. Избранница артиста Валентина Иванова подарила ему дочь Эмму. Вся семья сразу окружила молодую мать заботой. Ей в помощь пригласили няню, обеспечили всем самым необходимым. Однако девушка не стала скрывать: ей непросто, особенно в плане здоровья.

«Борюсь с дефицитами, авитаминозом, выпадением волос, отеками. Сегодня была у эндокринолога», — признается модель.

На днях возлюбленная Тимати впервые после родов вышла в свет. Вместо прежней модной стрижки — небрежный пучок. Но Иванова утверждает, что совсем скоро вернет своим волосам былой лоск. Ведь перед этим ей удалось привести в форму фигуру, а это тоже непросто.

«Действительно жестко. Я занималась до шестого месяца прям активно спортом, а потом мне по медицинским показаниям, конечно, посоветовали его сократить, но все-таки советую всем беременным мамам заниматься спортом, а лучше всего заниматься до. Поэтому я думаю, что за счет этого я очень быстро пришла в форму. Плюс правильное питание», — говорит Иванова.

По словам Валентины, сначала дочь не доставляла особых хлопот. Она не просыпалась по ночам и недавно спокойно перешла на искусственное вскармливание. Но на днях девочке исполнилось четыре месяца — самое время для первых зубов и капризов.

«Зубки режутся. Но она такая сильная девочка, как я. Поэтому мы все терпим и очень хорошо справляемся», — заявляет модель.

Помимо няни, Валентине помогает и мать музыканта Симона. В отличие от предыдущей избранницы Тимати Анастасии Решетовой, с Ивановой у нее сложились доверительные отношения.

На родах Юнусовой даже доверили перерезать пуповину. И сейчас новоиспеченная мама ловит каждое слово звездной бабушки.

«Если мне что-то захочется у нее спросить, я в любой момент могу обратиться, и она мне, конечно же, поможет, потому что Симона, сами знаете, великолепная мама, которая воспитала двух чудесных сыновей. Это, я считаю, подарок судьбы, что у меня есть такой человек, как она, у которого я могу всегда спросить какого-либо совета», — подчеркивает возлюбленная Тимати.

Но Симона Юнусова при всем своем желании не может уделять Ивановой каждую минуту свободного времени. Она уже воспитывает внучку от предыдущих отношений сына. А вот сам музыкант, по признанию Валентины, не особо торопится с помощью. Однако ее, судя по всему, это устраивает.

«Я считаю, что это не мужская прерогатива все-таки. Знаете, как говорится, муж работает, а жена красивая», — отмечает блогер.

Многие предполагают: возможно, Тимати уже охладел к Валентине Ивановой. До нее исполнитель крутил романы с моделями Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой.

Но, несмотря на то что обе девушки подарили ему наследников (Алису и Ратмира), так и не решился жениться. Да и разрывы каждый раз проходили по одному сценарию: сразу после рождения ребенка рэпер кидался в объятия новой женщины.

«Эмоциональное состояние в такой период у девушки очень шаткое, и мужчина должен ее поддерживать, но Тимати — у него Куршевель, Сен-Тропе, какие-то игристые напитки, диджей-сеты, получает удовольствие от жизни. Лучшие вечеринки в клубе, какие-то полуобнаженные дамы. Как-то нужно быть поближе к своей возлюбленной, а не поближе к полуобнаженным девицам на танцполе», — говорит светский журналист Роман Миров.

Вот и незадолго до появления Эммы на свет музыканта застали в Сочи в компании яркой брюнетки. Затем во Франции вместе с бывшей звездой телестройки.

«Достиг определенного потолка, но пришло время двигаться куда-то дальше», — заявляет Тимати.

«Я думаю, что он просто еще не нашел ту, с которой бы он мог создать прям семью. У него уже дети есть, и он уже побыл в этом, может, пока еще понимает, что ему это не надо», — предполагает певец Александр Бердников.

А недавно в прессе появилась информация: некто в окружении артиста заверил, что брака между Валентиной Ивановой и Тимати не будет по другим причинам. Якобы певец принципиально ни на ком не женится, так как не хочет делить многомиллионное имущество в случае развода.

«Ему, наверное, невыгодно жениться, потому что у него слишком много активов. Если он женится, то все сделки нужно будет согласовывать с женой, поэтому, я думаю, просто это невыгодно», — отмечает блогер Алана Мамаева.

Но бытует и иная версия: мать рэпера не видит ни в одной из его многочисленных девушек достойной жены для наследника.

«Конечно, мама Симона тоже подливает определенное масло в огонь. Уже в силу своего опыта пытается уберечь сына от возможных негодяек, профурсеток, которые потом будут требовать с него все, что он нажил своим хоть и посильным, но тем не менее трудом», — заявляет журналист Миров.

Но, возможно, сама Валентина не против такого положения вещей. Тем более что свое отсутствие рядом артист компенсирует роскошными подарками. В конце октября он преподнес Ивановой один из самых дорогих автомобилей в мире — гиперкар с синим кожаным салоном, примерная стоимость которого составляет 250 миллионов рублей.

«Он просто знает все мои вкусы, знает, что я люблю», — признается модель.

Этот эксклюзив — уже второе транспортное средство в автопарке Ивановой. Два года назад музыкант подарил ей престижное авто немецкой марки стоимостью около 12 миллионов рублей.

«Все возлюбленные Тимати ни в чем не нуждались. Шикарные подарки. Возможно, он так заглаживает какие-то свои косяки и покупает любовь и доверие своих возлюбленных. Согласитесь, кто бы отказался?» — говорит Роман Миров.

Не скупится рэпер и на ювелирные изделия. Один из последних подарков звезды — кольцо с бриллиантом известного бренда, цена которого стартует от одного миллиона рублей.

«Говорят, на удачу надо девушкам носить бриллианты. Поэтому носим бриллианты», — показывает кольцо Иванова.

«Если его возлюбленная довольствуется сегодняшним статусом просто девушки, возлюбленной Тимати — ну и счастье. Если она принимает с чистой совестью ничего… Не чувствуя, что она за это что-то должна. Кроме как это ответ на ее любовь, может быть. Хотя я не считаю, что украшением можно оценить любовь», — подчеркивает актриса Оксана Сташенко.

Кстати, это кольцо внешне так похоже на помолвочное, что у фанатов Тимати затеплилась надежда — вдруг он изменит принципам и создаст с Валентиной семью. Да и сама избранница артиста заинтриговала.

Заявила: это не простое украшение. Но что бы означали данные слова? Неужели предложение руки и сердца уже состоялось? Или Тимати широким жестом привычно возмещает все издержки своей очередной несостоявшейся невесте?