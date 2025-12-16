Донашивала чужую одежду и мечтала о кукле: тяжелое детство Полины Максимовой

Фото, видео: ТАСС

Полина Максимова благодаря огромным гонорарам может позволить себе многое. Но каким было детство знаменитости, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Актриса Полина Максимова откровенно рассказала о тяжелом детстве. Правда ли звезде сериалов «Деффчонки» и «Жизнь по вызову» приходилось голодать? Как лихие 1990-е сказались на ее характере? В какой зависимости призналась знаменитость? И по чьей вине она недавно потеряла крупную сумму денег? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня был такой случай в детском саду. Я ходила в одну группу и все время в одном и том же платье. Других у меня не было. И уже платье было вот так, три четверти рукав. И мне девчонка говорит: «А что ты все время в одном и том же? Вы что, бедные?» — рассказывает артистка.

Это сегодня Полина Максимова — востребованная актриса с огромной армией поклонников и гонорарами за смену от 500 тысяч до двух миллионов рублей. Но недавно звезда сериалов призналась, что на пути к успеху ей пришлось пережить немало бед. Особенно нелегким было детство.

«Помню, что мы все время в долгах были, что мама не могла купить не то чтобы килограмм яблок, а просто яблоко мне мама покупала. Кто-то за кем-то донашивал одежду. Я тоже донашивала. Девчонки какие-то вырастали, и после них платье отдавали. И я носила», — вспоминает Полина Максимова.

Актриса не без горечи вспоминает: подружки в детском саду смеялись над тем, как она одевается. Девочка мечтала хотя бы об одной новой вещи или игрушке.

«Кукол не было, ходила с бабушкой смотреть на витрины. При мне появлялись компьютеры эти огромные, мобильные, пейджеры, я помню. Это все как бы мимо нас шло», — отмечает артистка.

«А у кого из нас, вот этого поколения, не было голодного детства? Я хорошо помню свое детство, когда у меня из игрушек был каталог немецкой мебели, одежды и прочего. Помните, вот эти были каталоги? И я смотрел там последние несколько страничек, раздел с игрушками. Смотрел и мечтал: эх, вот бы у меня были такие игрушки», — делится актер Денис Косяков.

При этом Полина благодарна родителям, что они все равно нашли возможность подарить ей незабываемое детство. Дело в том, что мать и отец актрисы работали в театре, часто брали дочь с собой и, по сути, определили весь ее дальнейший путь.

«У меня мама прям… Женщина-мать. Мама-мама такая. Она не женщина-жена, не женщина… Какие там разряды женщин? Кухарка, что там… У меня мама — женщина-мать. Она мой ангел-хранитель. Мама — самый строгий у меня критик, зритель», — подчеркивает актриса.

Благодаря родителям Максимова получила первый актерский опыт. Она привыкла полностью вживаться в роль и идти ради этого на любые жертвы. Так, пять лет назад она подстриглась наголо ради роли Жени Коротковой в сериале «257 причин, чтобы жить». Правда, позже долго не могла прийти в себя.

«Я очень сильно погружалась. Я жила жизнь этого персонажа, как бы она жила, что бы она делала. Входила в это и никак не могла выйти. Мне это тяжело потом было. Я потом болела очень сильно. Всегда болею после ролей. Понимаете, это профессия. Мне кажется, любой человек, который серьезно в актерской профессии пророс корнями, он как-то готов. Я могу и потолстеть, и похудеть», — рассказывает Полина Максимова.

А недавно ради роли актрисе пришлось изрядно подпортить и лицо.

«Мне надо было, как сказать, наплакать глаза. То есть красноту могут гримеры сделать, а опухшие веки не могут. И мне нужны были эти опухшие веки, мне нужны были повисшие щеки, эти места (показывает на щеки. — Прим. ред.), заломы. Нужна была абсолютная такая обезвоженность. Не спала, не ела, плакала, сидела в темноте», — объясняет Максимова.

Она призналась, что воспитание не позволяет ей работать вполсилы. Впрочем, из детства звезда вынесла еще одну привычку, которую не считает полезной.

Актриса, перенесшая лишения, теперь ни в чем себе не может отказать. Свои гонорары она тратит, не раздумывая, на все, что приносит ей радость.

«Я стихийная. У меня бывает такое: ах, гуляй, рванина. Всё, я транжирю деньги. А бывает такое, что я думаю: нет, надо рачительно подходить к финансам», — отмечает Полина Максимова.

«Я тоже в детстве из простой совершенно семьи. Вот у меня появились деньги, у меня, наоборот, синдром все собрать и скопить. А у нее, видимо, как-то отсутствует ген собирания. Пускай транжирит. Наоборот, мне кажется, транжирить — это в кайф, это круче, потому что если ты такой более прижимистый, может быть, ты не всё попробуешь и не сделаешь себе много подарков», — говорит диджей Катя Гусева.

Особенно Максимова любит вкладывать деньги в недвижимость. Сегодня актриса владеет двумя столичными квартирами и загородным домом, в которых регулярно меняет всё — от цвета стен до мебели.

«Ремонты беспрерывные. У меня нет ни одного моего жилища, которое сейчас не было бы без ремонта. То забор я строила, то летнюю кухню, то баню, то мне надо как-то дом покрасить, потому что мне другого цвета дом нужен, то мне надо обновить стены, потому что раньше мне казалось, что все должно быть в пастельных тонах. Сейчас я такая думаю: так, надо яркое, терракот, какая-то морская волна», — признается актриса.

Правда, отношения с финансами у знаменитости неоднозначные. При высоких заработках она то и дело теряет деньги просто так. К примеру, ее дважды обманывали строители, делавшие ремонт в квартире, а она не стала их даже разыскивать.

«Обманули на деньги. Вот так, заплатила гонорар. Потому что я все время, понимаете, на работе. На много. Бог дал, бог взял. Что я могу сделать? С ними потом… Высшие силы все видят, понимаете? На каждую шельму найдется наказание. Я не вправе их наказывать», — заявляет звезда.

Впрочем, Полина Максимова уже давно не считает каждую копейку и может позволить себе оставить обманщиков на суд высших сил. Карьера артистки продолжает набирать обороты, ее гонорары растут.

Пока она наслаждается жизнью и не хочет загадывать на будущее. Но надеется, что ей больше никогда не придется испытывать нужду.