Голос Маликова, лицо Баскова: как мошенники разводят россиян на именах звезд

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Аферисты обманывают звезд, а также действуют от их имени. Сколько теряют россияне из-за мошенников, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Слава стала жертвой аферистов. На какие цели неизвестные объявили сбор денег от имени артистки и ее сестры? Кто еще из знаменитостей подвергся атаке мошенников? Что за женщина пыталась нажиться на Даниле Козловском? Как Юлианна Караулова едва не поверила виртуальному Дмитрию Маликову? И кто обещает подарки подписчикам от лица Прохора Шаляпина? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

У певицы Славы что ни день, то потрясение. Еще недавно знаменитость плакала из-за предательства близких, затем обвиняла супруга в неверности и записывала гневные обращения в адрес Ларисы Долиной.

А не так давно артистке позвонила родная сестра и рассказала, что в сети от их имени некто Денис Яковлев организовал сбор средств.

Мужчина назвался хорошим знакомым знаменитости и предлагал всем желающим за определенную сумму поучаствовать в телевизионном проекте.

«Будто бы он мой давнишний товарищ и друг и что он делает передачу сейчас про какую-то стройку, какой-то строительный проект. И что он собирает с людей деньги, по 200–300 тысяч уже некоторые люди даже заплатили. Поэтому, ребят, это к нам не имеет никакого отношения, вообще никакого, нет никаких друзей. Мы ничего не снимаем, это точно», — подчеркивает Слава.

В общей сумме пострадавшие, по некоторым данным, уже перевели мужчине больше трех миллионов рублей. Среди тех, кто купился на обещания Дениса Яковлева, оказалась и семья Валентины Суфияновой.

«Он давил на то, что не каждый может попасть в этот проект. Ссылался он, что продюсер проекта — сестра певицы Славы Елена Сланевская, переписывался от ее имени. Потом сказал: „В передаче обязательно будет подарок, и вы должны будете его взять. За него нужно заплатить небольшую сумму. В дальнейшем вы сможете это продать“. Это был фургон-автодом», — рассказывает пострадавшая.

Впрочем, доля правды в этой истории все же была. Программа «Светская хроника» выяснила, что Яковлев действительно являлся ведущим строительной программы, но только на местном телеканале в Башкирии и уже давно успел оттуда уволиться.

«Стала искать по нему информацию в интернете, нашла пост от 2015 года. Он втирается к людям в доверие, обещает всем помочь, но нужно заплатить некую сумму. Там семья с четырьмя детьми, и один ребенок — инвалид. С них он уже взял миллион восемьсот», — делится Суфиянова.

Пострадавшие написали заявление в полицию. Дениса Яковлева задержали. Некоторым семьям предприимчивый блогер уже успел отдать часть средств, но Слава все равно расстроена. Кто теперь возместит ей с сестрой репутационные потери?

«Это точно мошенники, мы не участвовали ни в каких проектах строительных. Это все вранье, это, честно, все какое-то разводилово», — заявляет певица.

«Единственный механизм защиты сейчас — это обратиться в суд или в правоохранительные органы за выявлением людей, которые так нехорошо поступили. В данном случае пострадавшими будут и те люди, которые мошенникам перевели деньги под видом того, что они сотрудничали с известным человеком, и сам известный человек», — объясняет юрист Ксения Шварц.

На днях с такой же неприятностью столкнулся и актер Данила Козловский. На своей странице в соцсети он разместил фото некой женщины и рассказал, что та представляется инвестором и обещает каждому по 50 тысяч рублей за подписку на ее канал. При этом дама пользуется явным коллажем со знаменитостью.

«Я не участвую ни в каких мутных инвестиционных или финансовых проектах и тем более никогда не предлагаю в них участвовать другим. Остерегайтесь мошенников. И берегите себя и своих близких», — говорит Козловский.

Звезды жалуются: в последнее время на них вообще наживаются все кому не лень. Прохор Шаляпин недавно обнаружил фейковые группы в одной из социальных сетей. Неизвестные под видом самого артиста проводили сомнительные розыгрыши, обещали всем подписчикам подарки.

Николая Баскова не так давно без его ведома сделали лицом инвестиционной компании. А цифровая копия Дмитрия Нагиева регулярно обещает легкий заработок в интернете на клонах новостных сайтов.

«Мне кажется, любому человеку будет неприятно. Это даже не имеет ничего общего с тем, что это известный человек. Понимаете, любого человека взять без разрешения его видео, фотографию и опубликовать. И еще при этом просто получать за это деньги», — отмечает певица Согдиана.

А от имени визажиста Гоар Аветисян на днях и вовсе разлетелась фейковая новость об аварии с участием отца ее ребенка. При этом злоумышленники приложили поддельные кадры с места происшествия и попросили перейти по ссылке за подробностями.

«Я просто в ***** (шоке. — Прим. ред.), я просто в лютом ***** (шоке. — Прим. ред.)», — говорит Гоар Аветисян.

По словам специалистов в области кибербезопасности, блокировать фейковые страницы бесполезно. На одну закрытую откроется пять новых. А с развитием нейросетей проблема стала еще серьезнее.

«Фейки, то есть поддельные фотографии, поддельные видео, поддельные тексты делать довольно нетрудно. Образовался искусственный интеллект, который в этом здорово помогает. Технология резко упростилась. Человек, который собирается сделать дипфейк на какую-нибудь известную звезду и обладает достаточной библиотекой его или ее фотографий, видео каких-то разных ракурсов, разного освещения, разных причесок, конечно, технически у него больше возможности сделать правдоподобную картинку», — объясняет эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович.

В последнее время мошенники дошли до того, что начали обманывать дипфейками самих знаменитостей. Певицу Юлианну Караулову пытались развести на деньги голосом Дмитрия Маликова. Но артистка в последний момент заподозрила неладное. А ранее с подобной ситуацией столкнулись и Валерия с Иосифом Пригожиным.

«Мне как-то звонила якобы Инна Маликова и попросила 300 тысяч взаймы. Причем разговаривала со мной по видео. Поскольку я был занят в тот момент, чуть не отправил деньги сразу. Меня спасло, что я перезвонил ей и переспросил, куда лучше перевести? Она мне сразу: «Не надо. Это мошенники», — вспоминает продюсер Пригожин.

С начала 2025 года количество дипфейков возросло в четыре раза, а дистанционные мошенники выманили у россиян более 120 миллиардов рублей.

«Надо обязательно, когда ты взаимодействуешь с неким представителем известного лица, запросить его документы, связаться с личным помощником звезды и запросить, есть ли такие люди, собираются ли денежные средства и какие при этом используются счета и юридические лица для сбора средств», — уточняет юрист Шварц.

«Большая часть дипфейков дипфейком не являются, их можно распознать. На что смотреть? Первое: посчитайте одну минуту, глаза человека моргнут 15-20 раз, глаза дипфейка моргнут другое количество раз. Как только вы начнете смотреть на моргание, вы увидите, что оно ненастоящее. Второе: губы шевелятся, лицевые мышцы не шевелятся или шевелятся не так. Это видно», — рассказывает Андрей Масалович.

Правоохранители не дремлют. Растут размеры штрафов. Уже ведутся разработки приложения, которое в будущем сможет отличить интернет-подделку от оригинала. Осталось только, чтобы сами люди перестали попадаться на крючки мошенников и, как гласят многочисленные призывы, стали, наконец, бдительнее.