Срезать плесень и сбрызнуть антисептиком: почему нельзя спасать испорченную еду

Фото, видео: 5-tv.ru

Местами покрывшийся плесенью хлеб всегда нужно выбрасывать, а не обрезать пораженные участки. О чем еще нужно знать?

Обрезка заплесневевших хлебных корок или удаление пленки с варенья кажутся безобидными и экономными способами. Но испорченная еда может быть опасной, и скрыть дефект, просто обрезав или убрав «некрасивые» части, не получится.

«Спасение» каких продуктов убивает организм и поможет ли обезвредить токсины термическая обработка, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина.

Можно ли срезать заплесневелую корку с хлеба

5-tv.ru

Плесень на выпечке только внешне выглядит как пятно или несколько «точек» на корочке. На самом же деле это типичные грибы с разветвленными нитями.

Хлеб имеет пористую структуру, поэтому их мицелии быстро распространяются вглубь всего продукта.

Плесневые грибы выделяют микотоксины — токсичные соединения, которые обладают канцерогенными свойствами.

«Они губительны для нашего организма, они влияют на иммунитет, снижая его. Это очень актуально в период пика ОРВИ. Также влияют на здоровье, нервную систему, работу внутренних органов. Микотоксины, а самый лучший из них афлатоксин, <…> способствует риску развития различных заболеваний, в том числе и онкологии», — подчеркнула нутрициолог.

Они повреждают клетки печени и нарушают ее детоксикацию, раздражают ЖКТ и усиливают воспалительные реакции.

Спасет ли плесневелую еду термическая обработка

5-tv.ru

Из испорченного хлеба могут получиться только испорченные гренки и сухари — плесень никуда не денется.

Нагревание, поджаривание и любая другая термическая обработка не уничтожит грибы. Микотоксины не разрушатся и уж тем более не исчезнут из хлеба, так что пораженную булочку не спасти.

Опасна ли плесень на овощах и фруктах

5-tv.ru

Даже если в упаковке пострадал лишь один огурец, его собратья тоже заражены. Дело в том, что овощи обладают высокой влажностью — это самая опасная среда для плесени.

Например, помидоры и огурцы на 90-95% состоят из воды. Их рыхлая структура упрощает проникновение мицелия вглубь всего плода, а влага ускоряет распространение бактерий.

Если с насыщенными соком фруктами все понятно, то морковь, свекла и картофель, пусть и обладают более плотной структурой, все равно «заболевают» полностью.

В корнеплоды плесень проникает внутрь через микротрещины и сосудистые пучки, поражая все внутренние ткани спорами.

Особенно опасны те участки овощей и фруктов, которые от грибов становятся мягче. Влажность и кисловатый запах означают сочетание плесени и бактериального разложения.

Можно ли снимать загустевшую пленку с консервов

5-tv.ru

Пленка на варенье, соке или компоте — это тоже плесень.

«Один из самых опасных продуктов с точки зрения микотоксинов. Когда плесень появилась сверху, люди часто просто снимают ее ложкой. Но проблема в том, что мицелий прорастает во весь объем, хотя вы его не видите», — обратила внимание Желянина.

Сахар не защищает от грибков — многие виды плесени растут именно в сладкой среде. Никакое кипячение и повторное уваривание ситуацию не исправит.

Летом в изобилии появляются свежие фрукты и ягоды, но не всегда есть возможность сразу помыть их перед едой. Возникает вопрос: можно ли в таких случаях обработать плоды антисептиком и не навредит ли это здоровью?

Стоит ли вместо мытья протирать продукты влажной салфеткой

5-tv.ru

Надписи на санитайзерах и влажных салфетках предостерегают: «только для наружного применения», «избегать попадания на слизистые оболочки», а еще «не принимать внутрь». По идее, эти советы прямой ответ на вопрос «можно ли их использованием заменить мытье фруктов» не содержат, но указывают, что в их состав входят определенные химические компоненты.

Такие вещества способны провоцировать отравления, ожоги и аллергию. Иногда антисептики еще и меняют структуру плодов, их вкус — ведь они предназначены для кожи, а не пищи.

Фрукты и ягоды правильно мыть только под водой: дома — проточной, а когда ее не достать — бутилированной.

Кстати, споласкивать плоды лучше прямо перед едой. Если сделать это заранее, влага на поверхности создаст благоприятную для размножения бактерий среду.

Что касается всяких бананов и апельсинов с несъедобной кожурой — их тоже необходимо мыть. В процессе очистки фруктов бактерии с поверхности можно перенести руками на съедобную часть.

Подходят ли для приготовления блюд вялые овощи и зелень

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Овощи, особенно нарезанные или упакованные смеси, быстро теряют влагу, становятся вялыми и не хрустящими. Тут важно понимать разницу между естественным увяданием и порчей.

«Если овощ просто потерял упругость, но не имеет запаха, слизи и темных пятен, его можно реанимировать. Способ подходит для петрушки, укропа, кинзы, сельдерея и других стебельных трав», — посоветовала нутрициолог.

Зелень нужно сбрызнуть водой или не вытирать ее от капель, которые остались после мытья. Затем убрать ее в пакет, оставив внутри воздух, закрутить и завязать уголки целлофана. Таким образом внутри образуется мягкий «тепличный эффект», а воздушное пространство поддержит форму листьев.

«Микровлага впитывается листьями, и они вновь становятся упругими, а когда активный доступ кислорода отсутствует, зелень медленнее окисляется и вянет. В целлофане даже сильно подвядшая зелень за 30–60 минут становится свежей и плотной. Идеальной она будет через 4 часа», — сказала Желянина.

Салатные листья, шпинат, базилик, рукколу лучше всего хранить в полотенце.

«Вымойте зелень. Очень хорошо обсушите ее — лишняя влага автоматически дает слизь и гниение. Разложите на чистом хлопковом или бумажном полотенце, аккуратно заверните и положите в контейнер либо в неплотно закрытый пакет. Этот способ идеален, потому что ткань впитывает лишнюю влагу, но оставляет микровлажность», — добавила эксперт.

Существуют ли сигналы опасной порчи продуктов

5-tv.ru

Испорченная или зараженная грибами продукция отравлена бактериальными токсинами, продуктами разложения. Все они опасны для ЖКТ.

Сигналами порчи продуктов выступают:

Слизь;

Кислый запах;

Мокрые, гниющие участки;

«Паутинки» плесени.

Часто экономия идет под руку с гигиеной питания. Ведь вместо спасения зараженных продуктов всегда можно покупать их меньше, внимательнее сверять сроки годности и аккуратнее хранить — тогда и бюджет не пострадает, и нагрузка на печень с иммунитетом снизится.