Места силы в России: шаман рассказал, куда поехать за тишиной и исцелением

В этих точках можно перезагрузиться от городской суеты и получить ответы на свои глубинные вопросы.

Россия богата местами силы. Эксклюзивно 5-tv.ru шаман Влад Лапшин рассказал о малоизвестных, но очень мощных энергетических точках нашей страны. Где можно восстановить силы и отдохнуть от городской суеты?

Святые источники в Башкортостане

Богородице-Табынский женский монастырь расположен в шести километрах от села Красноусольский Гафурийского района. А интересно это место тем, что при монастыре действуют целебные святые источники, богатые сероводородом.

«Люди едут сюда с надеждой исцелиться от различных заболеваний. А также бытует мнение, что данные источники способствуют (наступлению. — Прим. ред.) беременности», — рассказывает шаман.

Несмотря на то, что даже в самую жаркую погоду вода очень холодная, желающих окунуться в источнике всегда очень много.

Гора Кигилях в Якутии

Гора Кисилях (Кигилях) находится в Верхоянском муниципальном районе. Слово «кисилях» по-якутски означает «имеющий форму человека».

Нам часто сложно обратить взор внутрь себя из-за быстрого ритма жизни в городской суете. Как отметил шаман, в этом месте ненужные мысли и «белый шум» исчезают, оставляя пространство для связи с собой.

«Кроме этого, Кигилях богата на аномальные явления. Очевидцы рассказывали и про энергетические столбы, идущие из космоса в район горы, а также про НЛО и снежного человека», — отмечает эксперт.

Святой источник посреди леса в Калужской области

В Калужской области находится неприметный на первый взгляд святой источник с купелью, расположенный недалеко от мужского монастыря Спаса Нерукотворного пустынь в селе Клыково.

«В отличие от вышеперечисленных монастырей, тут почти всегда можно остаться наедине с самим собой. Спускаясь по лестнице, можно отключиться от повседневной суеты и почувствовать Бога в своем сердце. Окунувшись в купель, получить невероятный заряд энергии», — отмечает Лапшин.

Считается, что вода в этом источнике помогает исцелиться при болезнях сердца и легких.

Остров Веры на озере Тургояк в Челябинской области

Само по себе озеро Тургояк является интереснейшим местом силы. Вода и травы на его берегах считаются целебными.

Аномальные явления также не обошли данное место — очевидцы рассказывают и о странных видениях, необъяснимых звуках и ощущениях, находясь на озере.

Центром силы озера является остров Веры.

«По преданиям, на острове жила отшельница Вера, основавшая там старообрядческую общину. Вера обладала даром целительства, поэтому к ней стремились попасть люди со всей области», — говорит шаман.

И по сей день туристы едут на остров Веры в поисках умиротворения.

Краснополянские дольмены в Краснодарском крае

Красная Поляна у многих ассоциируется с горнолыжным курортом. Но это не единственное место, которое стоит посетить в регионе — археологический комплекс мегалитических сооружений, расположенный на склоне хребта Ачишхо, заслуживает отдельного внимания.

«В древние времена шаманы проводили там свои обряды. Если прийти туда рано утром, когда нет туристов, посидеть в тишине рядом с дольменами, мысленно или вслух обратиться к ним, можно получить ответы на свои вопросы», — поясняет Лапшин.