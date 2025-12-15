Новый год в небе: как пассажиры и экипаж встречают праздник в самолете

Фото, видео: ТАСС

Есть ли у пилотов и бортпроводников свои новогодние традиции? И как часто им удается «путешествовать во времени»?

Новый год считается семейным праздником. В ночь с 31 декабря на 1 января миллионы людей собираются за праздничным столом и загадывают желания под бой курантов. Но для тех, чья работа связана с авиацией, праздник часто наступает вдали от дома.

Как проходит смена пилотов и бортпроводников в новогоднюю ночь? И есть ли у них свои особые ритуалы? Эксклюзивно Пятому каналу представители авиакомпании «Россия» — командир воздушного судна Airbus A-319/320 Иван Босомыкин и стюардесса Ольга Енина — о своих особенностях работы в этот особенный период.

Предновогодняя суета в аэропорту

И пилоты, и бортпроводники отмечают, что праздничное настроение начинает витать в воздухе уже в предновогодние дни.

«Каждый пытается создать себе какой-то мини-праздник. Тогда многие обмениваются подарками друг с другом, чтобы поднять настроение», — рассказывает командир воздушного судна.

Новогодняя атмосфера создается и пространством вокруг. По словам экипажа, украшенные аэропорты, где стоят нарядные елки, сразу настраивают на праздничное настроение.

«Когда приходишь в аэропорт, там уже тоже праздничная атмосфера, все довольные. Дедушки Морозы и Снегурочки. Поэтому праздник точно чувствуется», — подтверждает Босомыкин.

Для бортпроводника новогодний настрой начинается с момента встречи пассажиров.

«Атмосфера праздника ощущается, потому что гости при входе на борт поздравляют нас. Мы в ответ поздравляем их. И часто какие-то подарки небольшие, но чаще это конфеты, шоколад, теплые слова, поздравления. И поэтому атмосфера в любом случае ощущается», — делится Енина.

Новый год в разных часовых поясах

Одна из самых необычных черт встречи Нового года в небе — время. Из-за разных часовых поясов праздник для пассажиров и экипажа может наступить несколько раз.

«Коллеги рассказывали (те, кто именно в новогоднюю ночь летает — Прим. ред.), они уже встречают по местному времени, куда прилетят. Потому что часовые пояса разные, где-то час разница, где-то десять часов разница. Вот поэтому туда, куда прилетели, там уже и отмечают», — поясняет пилот.

«Однажды у меня был опыт, когда я улетел из резерва, и оказалось на Новый год на Кубе. И мы встречали Новый год сначала по московскому времени, потом, спустя несколько часов, по кубинскому. Разница с Москвой в восемь (часов — Прим. ред.). Поэтому удалось два раза встретить Новый год. Это тоже интересный опыт», — делится уникальным опытом бортпроводник.

Если же полночь для экипажа наступает прямо на борту, то, как правило, они ориентируются на московское время.

Безопасность пассажиров — превыше всего

Несмотря на все старания создать настроение, и пилоты, и бортпроводники единодушны: в первую очередь они выполняют свою работу. Безопасность пассажиров и четкое исполнение обязанностей остаются абсолютным приоритетом.

«На минутку отвлечься не получается, потому что если ты пришел на работу, должен работать», — отмечает Босомыкин.

«Когда мы находимся в рейсе, мы в первую очередь все сосредоточены на работе. Независимо от того, праздник это либо обычный рабочий день», — подтверждает бортпроводник.

Именно поэтому на борту практически нет места традиционным новогодним атрибутам. Украсить салон самолета или кабину пилотов гирляндой или даже маленькой елочкой — задача почти невыполнимая из-за строгих правил безопасности.

«Салоны мы не украшаем, так как любые внесения, изменения в интерьере воздушного судна необходимо согласовывать, и в том числе они должны соответствовать требованиям безопасности полета. Я думаю, что это не быстрый процесс, поэтому мы не украшаем», — объясняет бортпроводник.

Новогодние традиции в небе

Экипаж всегда находит способ добавить праздничное настроение в рабочие будни на новогодние дни. Традиции, как правило, камерные и направлены на повышение настроения коллег и пассажиров.

Самая распространенная — это небольшие подарки.

«В канун (Нового года — прим. ред.) у меня есть ритуал: обычно дарю (коллегам — Прим. ред.) какие-то маленькие подарочки в виде конфет либо шоколадку экипажу. И вроде как все довольны», — отмечает пилот.

Бортпроводники же часто договариваются заранее, особенно если знают, что окажутся в новогоднюю ночь вдали от дома.

«Как правило, мы заранее знаем экипаж, с кем мы летим, и мы договариваемся, как будем встречать Новый год. Ну, из традиционного, наверное, мы берем с собой салат Оливье или Селедку под шубой, сладости, мандарины, делаем друг другу приятные сюрпризы», — рассказывает Енина.

Иногда традиции выходят за рамки простого угощения.

«И было даже такое, что мы знали, что мы летим отмечать Новый год в командировку. И у нас коллега взял с собой елку и гирлянды», — вспоминает стюардесса.

Для пассажиров тоже готовится небольшой праздничный жест. На борту командир судна зачитывает специальное новогоднее поздравление, а пассажирам предлагается бокал вина и сладкий комплимент.

«Многое зависит от нас на борту в новогоднюю ночь»

«Мне вообще нравятся теплые чувства, когда ты понимаешь, что люди из разных стран, городов, семей объединяются общей целью встретить Новый год. И вот эта атмосфера единства, какое-то особенное, теплые чувства внутри создает», — говорит Енина.

По ее словам, смена в новогоднюю ночь — особенная ответственность и радость, которая дает возможность дарить праздник другим.

«Многое зависит от нас на борту, как мы встретим, пожелаем ли мы в ответ тоже какие-то приятные слова. И это тоже особое чувство ответственности и возможность дарить людям радость на борту», — отмечает бортпроводник.

По словам Ениной, во время рейса, а особенно в новогоднюю ночь, создается особая связь между всеми, кто находится на борту.

«Желание всех долететь спокойно, быстро, без задержек, какое-то чувство слаженности… Все равно какое-то такое настроение на подъеме», — делится она.

Семья и работа в праздники

Конечно, главная сложность для пилотов и бортпроводников — это разлука с близкими. Однако они, по собственному признанию, осознают все тонкости профессии еще до того, как в нее погрузились.

Пилот Босомыкин признается, что ему никогда не доводилось встречать Новый год в рейсе, и он скорее рад этому.

«Мне не довелось встретить именно на борту новогоднюю ночь. И, наверное, слава богу, я встречал их все новые года со своей семьей», — смеется командир воздушного судна.

Хотя однажды прожить такой опыт ему удалось. Год назад, 31 декабря, Босомыкин возвращался из Владивостока в качестве пассажира, и прибытие в Шереметьево было назначено на 21:30. Однако рейс задержали. Но экипажу удалось посадить судно с небольшой задержкой в 30 минут.

Правда, как отмечает Босомыкин, добраться до дома на другой конец Москвы было настоящим квестом.

«Благо экипаж был хороший, скажем так. Приземлились более-менее вовремя, с небольшой задержкой. Но потом нужно было еще доехать до дома. А до дома — это другой конец Москвы. Но все-таки кое-как получилось», — признается он.

Бортпроводник Енина же философски смотрит на свой ненормированный рабочий график.

«Все люди, которые идут в авиацию, я думаю, они знают, что любой праздник они могут отмечать где-то за тысячи километров от своих родных. Поэтому как бы для меня это норма, я не расстраиваюсь, я просто всегда принимаю как есть», — указывает она.

И если удается все же добраться до дома к полуночи, как в истории пилота о задержанном рейсе из Владивостока, то это становится настоящим новогодним чудом.

«Но все-таки к 12 ночи я успел встретить Новый год с семьей», — рассказал он.