Штраф за веселье: до скольки можно шуметь в новогоднюю ночь

В России нет единого закона о тишине, поэтому в разных регионах действуют свои ограничения.

Каждый регион может сам устанавливать нормы шума. Местные власти определяют, какой уровень громкости допустим днем и ночью, а также какие ограничения действуют в будни, выходные и праздники.

Поэтому точные правила могут различаться от региона к региону: в одном требования строже, в другом — более гибкие, но все они направлены на обеспечение общественного порядка и уважительное отношение к соседям.

Эксклюзивно Пятому каналу член Гильдии российских адвокатов Екатерина Бек рассказала о всех нюансах шумных вечеринок в новогоднюю ночь.

До скольки можно шуметь на Новый год

Несмотря на то что в обществе давно сложилась традиция встречать Новый год шумно и весело, большинство региональных нормативов не содержит специальных исключений именно для этой ночи. Формально закон остается законом, и празднование не должно выходить за рамки разумного.

Власти обычно проявляют лояльность, понимая специфику праздника, однако любые действия, которые могут представлять угрозу безопасности или нарушают общественный порядок, по-прежнему недопустимы.

Особенно это касается ситуаций, когда торжество перерастает в конфликты, драки, чрезмерно громкие ссоры или использование пиротехники в запрещенное время.

При этом некоторые регионы все же вводят уточняющие положения, связанные с новогодними гуляниями.

«Например, в Санкт-Петербурге установлены временные рамки для запуска фейерверков — с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января. В Москве также допускается использование пиротехники в ночные часы, но обычно не позднее 02:00», — уточняет эксперт.

Подобные правила помогают соблюсти баланс между праздничным настроением горожан и спокойствием жителей спальных районов.

Как сильно можно шуметь в новогоднюю ночь

Отдельного федерального разрешения на проведение шумных мероприятий в новогоднюю ночь не существует.

Главное — соблюдать действующие нормы региона, не нарушать тишину в периоды, когда она обязательно должна быть обеспечена, и не создавать ситуаций, опасных для окружающих.

Какой штраф полагается за превышение допустимого уровня шума на Новый год

Нарушение установленных требований влечет административную ответственность. Если речь идет об организациях — размеры штрафов могут достигать 40–80 тысяч рублей за проведение мероприятий, создающих недопустимый уровень шума возле жилых домов.

«Физические лица могут быть привлечены к административной ответственности с наложением штрафа до двух тысяч рублей. Должностные лица, ответственные за организацию или проведение шумных мероприятий, могут быть оштрафованы до 8 000 (восьми тысяч рублей) в зависимости от характера правонарушения», — говорит адвокат.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, организаторам и участникам новогодних мероприятий рекомендуется заранее изучить региональные нормативы, уточнить допустимое время для запуска пиротехники и использования громкого звукового оборудования.

При проведении массовых праздников на улице желательно предварительно согласовать их с местной администрацией или правоохранительными органами. Важно также следить за поведением гостей, избегать конфликтов и сохранять уважение к окружающим.

Жильцы, чьи права нарушены чрезмерным шумом или опасными действиями соседей, имеют полное право обратиться в полицию или в муниципальные структуры для защиты своих интересов.

Таким образом, новогодние торжества должны сочетать в себе радость и уважение к тем, кто живет рядом. При разумном подходе праздник можно провести ярко и весело, не нарушая законодательства и не создавая проблем ни себе, ни окружающим.