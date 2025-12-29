Какие новые дорожные знаки появятся в России в 2026 году

Фото: ТАСС

С какими изменениями столкнутся водители и пешеходы?

Камеры на дорогах уже готовы проверить автомобилистов на знание нового дорожного ГОСТа, нарушения начнут фиксировать сразу после новогодней ночи, 1 января 2026 года.

Новый ГОСТ

Какие новые дорожные знаки появятся в России с января 2026 года? Фото: Сергей Коньков/ТАСС

С 1 января 2026 года в силу вступят новые ГОСТы о дорожных знаках. Это ГОСТ Р 52290−2024 и ГОСТ Р 52289-2019 (с изменением № 1).

Обновленный ГОСТ предусматривает введение более 60 новых дорожных знаков и табличек. Они будут как самостоятельные, в разных формах — круглых, квадратных, треугольных или прямоугольных, так и с дополнительной информацией, которые всегда используются вместе с основными знаками. Кроме того, появятся новые элементы для знаков.

Кроме того, документ уточняет правила их установки. Ожидается, что нововведения снизят «визуальный шум» в городах и аварийность на дорогах.

Что введут:

Единый шрифт. Все надписи на дорожных знаках и указателях на одном участке должны быть выполнены одним шрифтом.

Светодиодные ленты, повторяющие сигналы светофоров. Они помогут избежать аварий на многополосных магистралях;

Дополнительные пояснения на знаках. Так, на табличке «Платная парковка» появятся пиктограммы с вариантами оплаты: через приложение, по СМС и так далее;

Изменение горизонтального дизайна на вертикальный. Например, благодаря этому знак «Стоп-линия» перестанет ограничивать видимость светофоров. К тому же она меньше портит облик улиц и снижает визуальный шум;

Аккуратный монтаж. Поцарапанные и деформированные знаки трудно разобрать даже при хорошем свете, поэтому теперь при установке будут следить за сохранностью лицевой поверхности.

Новый знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности»

Какие новые дорожные знаки появятся в России с января 2026 года? Фото: protect.gost.ru

Со введением знака 6.2.1 водители перестанут гадать, с какой скоростью преодолевать очередной «лежачий полицейский», чтобы не повредить подвеску автомобиля.

Новичкам, которые будут ездить в 2026 году и позднее, не придется подбирать скорость «на глаз» — как и платить штраф за несоблюдение скоростного режима в этом случае.

Все потому, что знак носит исключительно рекомендательный, а не предписывающий характер. То есть штрафа за превышение указанной скорости на «лежачем полицейском» не последует.

Новый знак 8.15.1 «Глухие пешеходы»

Какие новые дорожные знаки появятся в России с января 2026 года? Фото: protect.gost.ru

Белая прямоугольная табличка с надписью «Глухие» появится рядом с больницами, реабилитационными центрами или специализированными школами.

Знак призывает водителей быть внимательнее, почти как «Осторожно, дети!».

Новый знак 6.16.1 «Вертикальная стоп-линия»

Какие новые дорожные знаки появятся в России с января 2026 года? Фото: protect.gost.ru

Этот знак установят там, где невозможно нарисовать белую полосу на асфальте и где использование аналогичного горизонтального знака по тем или иным причинам невозможно.

Объединение знаков

Какие новые дорожные знаки появятся в России с января 2026 года? Фото: protect.gost.ru

С новым ГОСТом дублирующие и малополезные знаки пропадут с дорог, а информацию с них дополнительно внесут на другие.

Так, 6.4 «Парковка» теперь содержит данные о способе постановки машины, поэтому необходимость в дополнительной табличке рядом отпадает. Также на одном щите окажутся «Рекомендуемое ограничение скорости» и «Искусственная неровность», а также «Скользкая дорога» и «Мокрое покрытие».

Еще появятся знаки с указанием периода действия по месяцам. То есть один знак сразу сообщит и об ограничении, и о том, в какие месяцы оно действует.

Информационного шума тем самым на дорогах станет в разы меньше.

Новый размер парковочного места

Какие новые дорожные знаки появятся в России с января 2026 года? Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Ширина парковочного места при размещении вдоль края проезжей части уменьшится. Вместо действующих 2,5 метров по ширине будет предусмотрено только 2,25 метра.

ГОСТ разрабатывали три года с участием специалистов московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В организации отметили, что избыточное количество дорожных указателей отвлекает водителей.

Обновленный стандарт позволит демонтировать более 55 тысяч знаков из 900 тысяч, установленных на улицах Москвы.