Тайны съемок «Мамы»: почему Гурченко чуть не ампутировали ногу и кто мог сыграть Волка вместо Боярского

Фото: Кадр из фильма «Мама », реж. Элизабет Бостан, 1976.

Этот фильм-сказка пользовался большой популярностью как в СССР, так и за рубежом. Что происходило за кадром?

В 1976 году на экраны вышел совместный советско-румынско-французский музыкальный фильм «Мама» по мотивам сказки «Волк и семеро козлят».

За свою более чем 40-летнюю историю он собрал престижные награды, стал рождественской классикой в Норвегии, а главная песня из него превратилась в негласный гимн материнству.

Как снимали фильм и какие интересные факты о картине вы не знали — в материале 5-tv.ru.

Фильм «Мама»: почему в сказке пять козлят, а не семь?

Кадр из фильма «Мама», реж. Элизабет Бостан, 1976.

В основу сюжета легла классическая история о волке, козе и козлятах. Однако на съемочной площадке этот сюжет и был предметом первых споров.

Советская, румынская и французская стороны не могли сойтись в количестве козлят: в оригинале сказки писателя Иона Крянгэ их было три, у братьев Гримм и в русской сказке — семеро.

В итоге нашли компромиссное решение — пятеро. Так, в марте 1976 года «Мосфильм», студия «Букурештъ» и «Ралюкс» приступили к работе.

Что происходило на съемочной площадке фильма «Мама»

Кадр из фильма «Мама», реж. Элизабет Бостан, 1976.

Съемочный процесс напоминал настоящий карнавал. Энергию и веселье задавала румынский режиссер Элизабета Бостан, уже будучи известная в те времена советскому зрителю по фильму «Вероника». Яркие краски и зажигательные танцы стали визитной карточкой картины благодаря знаменитому балетмейстеру Валентину Манохину, который также исполнил роль Рыси.

В фильме собрался уникальный актерский состав. Главные роли волка и козы блестяще исполнили Михаил Боярский и Людмила Гурченко. Интересно, что изначально рассматривались Николай Караченцов, Ролан Быков и Елена Санаева.

Для Боярского, уже сыгравшего кота Матвея в «Новогодних приключениях Маши и Вити», эта работа стала очередной звездной ролью.

А Людмиле Гурченко пришлось даже отказаться от игры у Никиты Михалкова в «Неоконченной пьесе для механического пианино» ради съемок в «Маме».

Особой экзотикой для советского зрителя стал румынский фолк-музыкант Флориан Питиш, который почти с утонченным профессионализмом показал Попугая.

А зимнюю сказку на экране создавали солистка Большого театра Екатерина Максимова, артисты балета и цирка на льду.

Где снимали фильм «Мама»

Кадр из фильма «Мама», реж. Элизабет Бостан, 1976.

«Мама» снималась сразу на трех языках — русском, румынском и английском. Актерам приходилось учить текст на всех, чтобы при дубляже совпадала артикуляция. Михаил Боярский позже шутил, что на английском выть было проще.

В советском прокате зрители не увидели эпизод спасения Овцы из колодца и нежный поцелуй Овечки и Осла. Даже имена героев отличались: зарубежный зритель знал Козу как Раду, а Волка как Тити Суру.

Во время съемок произошел несчастный случай. Актер Олег Попов, игравший Медведя, случайно упал на Людмилу Гурченко и серьезно повредил ей ногу. Врачи боялись, что она станет инвалидом…

«Мы снимали сцену на катке. В перерыве Олег Попов валял дурака и раскрутил меня в танце. Я упала на коньки, сверху — 90 килограммов Попова, вместо ноги — 19 осколков. В больнице я услышала слово „ампутация“. Я лежала и ждала, что со мной будет. Десять дней операционная была закрыта на дезинфекцию, на одиннадцатый туда ввезли каталку с моим телом и собрали ногу металлическими шурупами. Я приехала обратно на съемки. В гипсе. На костылях. Сделали специальную площадку, чтоб мне удобно было стоять. Вокруг поставили детей, чтоб ноги не было в кадре. Я запела, а вся группа плакала. Незабываемое зрелище. Я улыбалась только в кадре, за кадром плакала от боли», — рассказывала Гурченко в одном из интервью.

Кто создавал музыку для фильма «Мама»

Кадр из фильма «Мама», реж. Элизабет Бостан, 1976.

Над музыкальным оформлением работали румынский композитор Темистокле Попа и француз Жерар Буржоа. Автором стихов, фразы из которых стали крылатыми, включая «Серый волк невинен, как дитя», выступил Юрий Энтин. Для него это был уникальный опыт, так как ему впервые пришлось писать слова на уже готовую музыку.

Стиль фильма с его декорациями, костюмами и сложным гримом, которые делали французы, больше напоминал бродвейские мюзиклы, чем привычное советское кино. Бюджет проекта в итоге утроился по сравнению с изначальным.

Для многих актеров фильм превратился не в обычную работу над проектом, а моментом, когда складывалась их дальнейшая судьба. Например, роль Барана для Евгения Герчакова была дебютной в кино, а для Савелия Крамарова, сыгравшего Волчонка, эта лента стала одной из последних в СССР — вскоре он эмигрировал.

Почему фильм «Мама» стал легендарным

Кадр из фильма «Мама», реж. Элизабет Бостан, 1976.

Премьера состоялась в Румынии в ноябре 1976 года, а в СССР лишь год спустя. Со временем фильм получил специальный приз «Серебряный кубок» на Венецианском кинофестивале детских фильмов.

Настоящая народная любовь настигла «Маму» в Норвегии, где она стала таким же символом Рождества, как и «Ирония судьбы» на Новый год в России.

В 2011 году история получила новую жизнь, ведь на сцене Национального театра Осло был поставлен мюзикл «Rockeulven» («Рок-волк»), практически полностью повторивший сюжет фильма.