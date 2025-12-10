Похитители новоселья: почему вторичное жилье стало опасной инвестицией

Фото, видео: Семен Лиходеев/ТАСС

Рынок недвижимости переживает не самые лучшие времена. Из-за «эффекта Долиной» участились случае мошеннических схем.

На что пенсионеры тратят миллионы, которые получают за свое жилье? Почему «отменяют» некогда любимую Ларису Долину? Сколько еще россиян остались без жилья и без денег и можно ли им помочь? Как бабушки лишают новоселья добропорядочных покупателей? Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Почему дело Долиной парализовала рынок вторичной недвижимости

Соцсети накрыла волна видео, в которых люди требуют вернуть деньги за отдых, машины и даже за спортивную экипировку. Объясняют это тем, что не осознавали свои действия и не могли ими руководить, дословно используя формулировку Ларисы Долиной.

Не остались в стороне и знаменитости. Тренд поддержала Алена Водонаева. Она требует вернуть средства, которые заплатила за драгоценности.

Пока одни шутят над Ларисой Долиной и ее скандальным судебным процессом, другие от него уже страдают.

«Из-за одной моей „любимой“ певицы, Ларисы Александровны Долиной, я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир», — делится певица Слава.

Срочно понадобились деньги артистке, но из-за «эффекта Долиной» на российском рынке вторичного жилья — коллапс.

«Вот из-за этой всей обстановки мне нужно пройти все наркологические клиники. И то есть все, если узнают покупатели, что я артистка, то я, значит, кого-то могу развести», — поясняет Слава.

Мошенникам, которые обманули Ларису Долину, тем временем вынесли приговор. В тюрьме они проведут от четырех до семи лет.

Сама певица, которая отсудила свою квартиру обратно, возвращать покупателю своей элитной недвижимости 112 миллионов рублей явно не спешит.

«Это дело ни в коем случае нельзя рассматривать в качестве прецедента. Оно не имеет ничего общего с делами так называемых бабушек-мошенниц», — заявляет адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова.

Как тысячи россиян остаются без жилья и денег

Однако тысячи бабушек по всей стране с удовольствием пользовались прецедентом, который создала народная артистка РФ. По разным оценкам, российские суды отменили уже больше трех тысяч сделок.

«Уже 4-й год пошел, как я плачу, и так и не зашла в свою квартиру. Но при этом в ней живет предыдущий собственник», — говорит Нино Цитлидзе.

Схема уже классическая. Бабушка-продавец получила деньги за свою 40-метровую двушку, но в день, когда нужно было передать покупателю ключи, подожгла военкомат.

Нино позвонили из полиции и сообщили, что в сделке замешаны мошенники. Выплачивать девять миллионов и 200 тысяч рублей ипотеки за квартиру, которую вернули пенсионерке, покупатель будет еще 26 лет.

«Она считает, что она ничего не должна. Ну и что, что я получила деньги? Это же не сделка. Это же не продажа. Судья поинтересовался, за что вам тогда заплатили. Ну и что, говорит, что заплатили», — пересказывает судебный процесс Нино.

Как мошенники заставляют продавать всю свою недвижимость

Татьяна Барская — одна из тех самых бабушек, которых вся страна называет похитительницами новоселья. Говорит, что пару лет назад она увлеклась торгами на бирже.

«Соединили меня с трейдером. Ну, в общем, как мне сказали, самый лучший трейдер, который будет помогать зарабатывать. На ресурсы. Ресурсы. Знаете, что? Нефть, газ. Доллары, евро и так далее», — вспоминает она.

Правда, денег пенсионерка не видела, об успехах ей рассказывал куратор-трейдер. А потом — неожиданная удача.

«Письмо было о том, что как бы, ну, не знаю, как ее назвать, фирма, не фирма, дает мне 75 тысяч долларов при условии, если я такую же сумму вложу», — поясняет Барская.

Татьяна, не долго думая, продала свою квартиру в новостройке. И отвезла все деньги в Москва-Сити. Через обменник перевела на чей-то счет крипту. Потом продала еще одну квартиру.

Сейчас последнюю сделку, по заявлению пенсионерки-трейдера, пытаются признать недействительной, стороны ожидают результатов психиатрической экспертизы.

«Я просто не знаю, куда я пойду. Вот предположим, если он выпишет меня из квартиры, куда я пойду? Куда я дену вещи?» — негодует пенсионерка.

Как закон будет регулировать сделки на рынке недвижимости

Как бы там ни было, законодатели заняты поиском из сложившейся ситуации. Один из вариантов, который рассматривают депутаты, — создание так называемого залогового счета, который при обращении в суд должен открыть истец.

«Вносит стоимость полученных денежных средств за эту квартиру на счет суда. Если он квартиру возвращает, эта денежная сумма переходит к покупателю», — объясняет директор фонда поддержки пострадавших от преступлений Матвей Гончаров.

Кстати, в Верховный суд России поступила жалоба на решения по делу о квартире Ларисы Долиной. Его обещают рассмотреть с соблюдением законных интересов всех сторон.