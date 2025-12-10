Хит за 20 секунд: группа Filatov & Karas создала новую песню с помощью ИИ

Фото, видео: legion-media/Комсомольская правда / PhotoXPress.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Современные технологии проникают во все сферы жизни. Может ли ИИ конкурировать со звездами шоу-бизнеса, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Уникальный эксперимент от группы Filatov & Karas — создание хита при помощи искусственного интеллекта. Как звезды шоу-бизнеса используют нейросети в своем творчестве? Могут ли роботы конкурировать с реальными людьми? Так ли безопасны новые технологии на самом деле? И стоит ли нам всем опасаться восстания машин? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«С этим надо уже смириться и просто расслабиться. Все сократится. Рутинную работу будет выполнять искусственный интеллект», — уверяет актер Алексей Чадов.

Современные люди уже не представляют свою жизнь без нейросетей. Специальные программы рисуют картины, обрабатывают фотографии, снимают фильмы и пишут музыку.

«Сейчас делают бэки, часть инструментов, что-то в аранжировках. Это все делает искусственный интеллект, и, конечно, это значительно упрощает задачу», — заявляет певица Юлианна Караулова.

Артисты говорят, что используют искусственный интеллект исключительно в качестве помощника, а тексты и музыку по-прежнему пишут сами или приобретают у профессионалов.

Но что, если полностью довериться нейросети? Получится ли у нее создать качественный хит без участия человека? Специально для зрителей «Светской хроники» музыканты из проекта Filatov & Karas решили провести эксперимент.

«Напиши песню в стиле рок про то, как программа „Светская Хроника“ берет интервью у Filatov & Karas у них в студии», — говорит участник коллектива Алексей Осокин.

«Мы не написали, заметьте, ни одного четверостишия здесь. Мы не загрузили ни одной мелодии. То есть сейчас это чистый экспромт нейросетки. То, как она это увидит», — подчеркивает Дмитрий Филатов.

Время ожидания составило всего 20 секунд. И вот он, готовый хит.

А если попробовать другой стиль? Например, бардовскую песню. Удастся ли нейросети составить конкуренцию Юрию Лозе?

Самое главное — такое исполнение практически не отличить от реального. Смогут ли другие артисты догадаться, что это поет ненастоящий человек?

«Очень красивая песня, очень красивый текст, очень красивый голос. Мне очень напоминает голос MONA и певицу Асию», — делится певица Люся Чеботина.

«Я не знаю, кто это. Катя Лель! Кстати, может быть, Самбурская. Любовь Успенская? Перевоплотилась в нежную романтическую девушку. Не, „Моя Мишель“ не похожа», — говорит фигуристка Анастасия Гребенкина.

«Женя Малахова?» — предполагает актер Алексей Гаврилов.

Так неужели звездам шоу-бизнеса стоит начинать волноваться? И есть риск, что в ближайшем будущем за них всю работу будут делать нейросети?

«Нейросеть по определению не может что-то свое сделать, потому что нейросеть не обладает сознанием. У нейросети нет настроения, у нее нет каких-то переживаний на какой-то счет, и это нас отличает пока. Поэтому пока это отличие будет существовать, я за это не переживаю», — заявляет певец Дмитрий Колдун.

Однако музыканты проекта Filatov & Karas уверяют: в настроениях и переживаниях нейросети тоже умеют разбираться.

«Это не живой оркестр», — отмечает Filatov во время прослушивания композиции.

«Я написал: „Напиши мне симфонию с настроением веселья», — уточняет Алексей Осокин.

«Люди, даже очень уважаемые профессионалы в своей деятельности, они этих угроз не понимают. А понимать бы надо, потому что вот эти штуки очень-очень сильно и очень быстро развиваются», — объясняет Дмитрий Филатов.

При этом Filatov & Karas делятся: искусственный интеллект, конечно, сильно упростил жизнь музыкантов. Они и сами часто прибегают к его помощи в создании обложек для альбомов, написании пресс-релизов и съемках клипов.

«У нас есть композиция, которая называется „Одинокий пассажир“. Вот видеоряд полностью сделан на искусственном интеллекте, притом мы его делали вдвоем», — делится Filatov.

Для того чтобы создать клип, они загрузили в нейросеть свои фотографии с разных ракурсов. И дальше программа уже сама начала генерировать видеоряд. Весь процесс с внесением исправлений занял три недели. И обошелся артистам в 500 долларов. Что в пересчете на рубли составляет около 40 тысяч.

«У нас там в клипе какой-то футуристический город. Есть кадр, где гитарист играет на гитаре на движущемся поезде, который летит сквозь небоскребы. Сколько бы стоила реальная такая съемка? Это миллионы долларов», — рассказывает Дмитрий Филатов.

«Я счастлив, что живу в это время... Это время, в которое сейчас я живу, я про это книжки читал, фильмы смотрел в конце 80-х — начале 90-х в школе. Это все фантастика. Но мы были увлечены этим. И сейчас я в это время живу», — отмечает Алексей Чадов.

Но так ли безопасно будущее, о котором когда-то мечтал актер? Ведь не все используют новые технологии для благих целей.

«Когда делают твою цифровую копию и от твоего имени могут чуть ли там не кредиты брать или обманывать кого-то. Это опасно. То есть да, это развитие, но с другой стороны, и опасно тоже», — подчеркивает модель Алана Мамаева.

Иногда угроза исходит и от самого искусственного интеллекта. В мире уже зафиксировано несколько случаев нападения машин на людей. В Китае механический доставщик врезался в мопед и скрылся с места происшествия.

А совсем недавно, все там же в Поднебесной, антропоморфный робот атаковал инженера во время испытаний.

«Как только эта штуковина начнет думать, она, как любой живой организм, у нее первый инстинкт, который проснется, это инстинкт самосохранения. Единственная угроза, которая у нее есть, это если ее отключат от электричества. Отключить от электричества ее может кто? Человек. От человека надо избавиться», — объясняет Filatov.

«Я не верю. Восстание машин, что мы все... Понимаете, как бы вы ни любили свою какую-то вещь, первую машину я называл даже по имени, душу в нее вкладывал. Но это все равно вещь», — говорит Чадов.

По словам экспертов, ЧП, которые произошли с роботами, — результат сбоя системы. И бояться восстания машин человечеству не стоит. Однако полностью полагаться на искусственный интеллект тоже не нужно.

Самое главное — чтобы он так и оставался помощником. И находился под строгим контролем людей, как это и было задумано изначально.