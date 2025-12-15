Не до салютов и шампанского: как проходит новогодняя смена у пожарных

Фото, видео: 5-tv.ru

В МЧС, как и других службах экстренного реагирования, встречают Новый год по-своему. Иногда — прямо во время тушения пожара.

Новый год — это время чудес, семейных застолий и беззаботного веселья. Но для кого-то праздник — это прежде всего ответственность и служба. Среди них — сотрудники пожарной охраны, которые в самую волшебную ночь года остаются на боевом посту.

О том, как встречают Новый год те, кто оберегает наш покой, эксклюзивно 5-tv.ru рассказали радиотелефонист Ольга Аникеева и начальник караула Владимир Бычков.

Чокаются чашками с чаем

Радиотелефонист пожарно-спасательной части № 47 в Москве, прапорщик внутренней службы Ольга Аникеева работает в этой сфере больше 20 лет. Потому Новый год на рабочем месте успела отметить не один раз.

«Я пришла в 2004 году в пожарную охрану, и мы попали в новогоднюю ночь. Получилось, что у меня все ребята уехали на крупный пожар», — вспоминает она.

Как призналась Аникеева, поначалу работать в МЧС ей было очень тяжело. Но постепенно она втянулась, коллектив стал для нее второй семьей, а пожарная часть — вторым родным домом. Работу признала и семья Ольги.

«У меня дочка приезжает со мной иногда сюда. Ну, работаем. А что делать?» — улыбается прапорщик.

И новогодним сменам Ольга Аникеева никогда не возмущалась — как она отмечает, не было даже внутреннего недовольства.

«Пожарная охрана — это мой выбор. Я до сих пор служу здесь», — подчеркивает она.

Конечно, как и в любой организации, в пожарной части, где работает Аникеева, есть свои обычаи.

«Мы по радиостанции мы всегда поздравляем друг друга с Новым годом. Ну и с коллегами, конечно, обмениваемся сувенирчиками. И каждый год у меня традиция — наряжать елку», — улыбается прапорщик.

Конечно, ничего лишнего на рабочем месте Ольга и коллеги позволить себе не могут, а точнее, алкоголь. Потому поднимают тосты не фужерами с шампанским, а чашками с чаем.

Тушил пожар в Новый год

Своими эмоциями от новогодних смен поделился и начальник караула пожарно-спасательной части № 47 в Москве, капитан внутренней службы Владимир Бычков.

«В новогоднюю ночь каждый пожарный на дежурстве чувствует перед собой больше ответственности, потому что вся страна в праздники отдыхает, а мы остаемся следить за безопасностью, чтобы праздник для граждан проходил спокойно и без происшествий», — подчеркнул он.

По мнению Бычкова, в новогодних дежурствах есть и своя романтика, и свое волшебство.

«Ведь дежурный караул собирается в одном большом коллективе и отмечают этот знаменательный праздник совместно, находясь на боевом дежурстве, выполняя свои основные боевые задачи», — отмечает пожарный.

Конечно, в их коллективе есть свои традиции и обычаи. Обычно все привозят из дома разные салаты, сладости, какие-то заготовки, накрывают общий стол.

«Из обычаев — принято, что какой караул выйдет первый на тушение, у того и будет весь год больше пожаров, чем у других смен», — делится капитан.

А случай тушения в новогоднюю ночь у пожарного был — к счастью, всего один раз.

«Была подготовка к празднованию Нового года, накрывали стол. В этот момент поступает сигнал о том, что происходит возгорание в квартире. Прибыли достаточно оперативно. Обнаружили, что из-за новогодней свечи загорелась занавеска. Пострадать успела только кухня, так как прибыли быстро, и о пожаре сообщили оперативно», — вспоминает он.

И, несмотря на взрослость и серьезность своей профессии, Владимир Бычков верит в новогоднее чудо. И, как и все, ждет в новом году чего-то светлого и доброго.