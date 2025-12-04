«Любовь нашла меня неожиданно»: кто стал мужем Натальи Фриске

Фото: Persona Stars/038/Legion-media

Сестра Жанны Фриске в 39 лет тайно вышла замуж в третий раз. Какие испытания преодолела артистка на пути к личному счастью?

Сестра покойной певицы Жанны Фриске — 39-летняя Наталья — в третий раз вышла замуж. Торжество было тайным, о свадьбе не знали даже ее родители. Что известно о ее новом избраннике — читайте в материале 5-tv.ru.

Кто стал новым супругом Натальи Фриске

Накануне в Telegram-канале артистки появился пост: ее и новоиспеченного мужа поздравляют в МФЦ с заключением брака. И в тексте к нему она честно признается: об этом не знали даже родители.

«Как так получилось? Честно признаться, сама удивлена, но, кажется, любовь нашла меня тогда, когда я меньше всего ее ожидала. В жизни бывают моменты, когда все происходит неожиданно и волшебно. Вот так и у меня: тихо, без лишнего шума, появился тот самый человек — надежный, заботливый, искренний. И я невероятно счастлива!» — пишет она в блоге.

По словам Фриске, особенно ее радует то, что у единственной дочери Луны теперь есть любящий папа.

«Это огромный подарок не только для меня, но и для нее. Семья — это тепло и опора, и я безмерно благодарна судьбе за этот новый этап», — признается певица.

Личность избранника Наталья Фриске пока не раскрывает, но показала, как он выглядит. Это коренастый мужчина с бородой. На вид ему около 40 лет. Очевидно, что совсем скоро фанаты узнают его получше.

Прошлые отношения Натальи Фриске

Первый брак Натальи Фриске был с ее одноклассником и продлился совсем недолго.

А вот о втором общественность говорила очень долго. Мужем певицы в 2013 году стал сотрудник МЧС Сергей Вшивков. Пара расписалась в ЗАГСе, а потом отправилась на торжественную церемонию в усадьбу Кусково.

В 2015-м после борьбы с онкологией скончалась Жанна Фриске, и Наталья на фоне стресса потеряла ребенка. Всего у нее было три замерших беременности…

Отношения супругов становились все сложнее. Певица очень хотела ребенка, в 2017-м она даже решилась на ЭКО, притом что из восьми эмбрионов здоровым оказался только один, но и он не прижился.

Оказалось, что у Натальи и Сергея генетическая несовместимость, и все плоды были с отклонениями. Это для супругов стало поводом для того, чтоб поставить точку в их отношениях.

Желанного ребенка — девочку Луну — Фриске родила только в 2022-м. Отцом и донором для ЭКО оказался Александр Титов, с которым у певицы даже был роман, но отношения она разорвала еще до рождения дочери, однако из роддома он их встретил. После этого их общение прекратилось.

«Не общаемся с ним. Была большая ошибка, что позволила нас встретить из роддома. Если дочь спросит, когда будет взрослой, расскажу о нем, а сейчас не вижу смысла знакомить ее с ним», — говорила Фриске журналистам.

Карьера Натальи Фриске и сравнения с сестрой

Наталья, как и старшая сестра Жанна, всегда хотела посвятить себя музыке. В юности она училась в музыкальной школе, но ее голос не был таким мощным, как у родственницы.

Потому, окончив школу, она выучилась на юриста, однако, начав работать в прокуратуре, уже спустя полгода поняла, что это — не ее. И вскоре ей, наконец, удалось выйти на сцену.

В 2007 году Наталья дебютировала на большой сцене, выступив с группой «Блестящие» на церемонии MTV Russian Music Awards, чтобы поздравить сестру на награждении.

Ее уверенное выступление впечатлило продюсеров, и вскоре младшей Фриске предложили заменить в коллективе другую певицу. Однако изматывающий график и сравнение с Жанной уже через три месяца заставили начинающую артистку покинуть группу.

После ухода из группы Наталья сосредоточилась на других сферах. Она работала стилистом в салоне красоты, освоила профессии мастера по бровям и ресницам. В 2018 году она вернулась к музыке, записав дуэтную композицию «Две планеты» с экс-солистом группы «Турбомода» Александром Поповым.

Песня получила положительные отзывы, а на нее был снят клип. В том же году Наталья выступила на благотворительном концерте памяти Жанны Фриске «Жанна Фриске — я рядом!».

В 2019-м снова вместе с Поповым исполнила песню «Белая черемуха» на концерте Эвелины Бледанс «Синдром любви». Публика отметила, что Наталья становится все больше похожей на сестру не только внешне, но и голосом, однако не все представители шоу-бизнеса оценили это сходство.

В 2024-м после выступления на премии МУЗ-ТВ некоторые поклонники Жанны Фриске обвинили Наталью в использовании ее образа ради наживы. В ответ певица заявила, что не стремится заменить сестру и имеет право на собственное творчество.

«Я могу спеть песню в караоке. Или же на свадьбе у друзей! Но уж точно по корпоративам не катаюсь и не зарабатываю на этом!» — отметила она.

Жизнь Натальи Фриске сейчас

Совсем недавно Фриске-младшая перенесла серьезную операцию. А началось все невинно — с ангины, которой она заболела в апреле.

Наталья пыталась лечить ее самостоятельно, но через неделю после предполагаемого выздоровления почувствовала боль в шее. Сначала она не придала этому значения, но когда лимфоузел начал пульсировать и увеличиваться в размерах, обратилась к врачу.

«Казалось, пролечила и все хорошо, но через неделю появилась боль в шее. Я не придала значения… А позавчера вдруг заметила лимфатический узел, который вылез и начал болеть. Утром боль усилилась, узел стал пульсировать, а я сразу же поехала в больницу, не дожидаясь понедельника.

Это было самое правильное решение! Врач подтвердил: гнойный лимфоузел мог лопнуть в любой момент. Последствия могли быть очень серьезными. Было принято решение экстренно оперировать», — писала Фриске в своем блоге.

После хирургического вмешательства Наталья столкнулась с болезненными процедурами. Особенно тяжелой оказалась первая перевязка, во время которой рану промывали перекисью водорода.

«У меня открытая рана, стоял огромный дренаж. Дядя начал мне это все вытаскивать, потом иглой туда залез, промывать перекисью… Я думала, у меня искры из глаз посыпятся», — делилась артистка в соцсетях.

Помимо прочего, Наталья Фриске боится повторить судьбу своих сестер: Жанна умерла в 2015-м от рака мозга, а двоюродная сестра Татьяна — в 2024-м от рака груди.

«Я после родов обязательно раз в полгода проверяюсь, конечно. И каждый в моей семье это все делает», — рассказала Фриске в интервью VOICE.

На данный момент Наталья Фриске продолжает периодически выступать на благотворительных концертах и мероприятиях, посвященных памяти своей старшей сестры. Она также развивает свои навыки в сфере красоты и активно ведет социальные сети.

В своих интервью Наталья подчеркивает, что ее главная цель — быть хорошей матерью и находить радость в мелочах. Она отмечает, что пережитые трудности, включая замершие беременности и борьбу за право видеть племянника Платона, сделали ее сильнее. Тем более что, пройдя через все сложности и потери, она наконец обрела счастье.

