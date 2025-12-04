Счет идет на минуты: что делать при отравлении рыбными консервами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

Полакомиться килькой в томате или шпротами любит, наверное, каждый. Но какая опасность может поджидать в банке?

Кого можно найти на дне банки с килькой? Из чего делают рыбные консервы и что поможет не умереть от отравления ими? Какие загадки прячут производители под слоем томатной пасты? Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Кто живет в банке с консервированной килькой

Вот такой «сюрприз» ждал покупателя в банке консервов из супермаркета. Эксперты говорят: это морской таракан или изопод. Для здоровья он не опасен, но в этой банке ему точно не место.

Изоподы, или равноногие, относятся к отряду высших раков. Всего они включают более десяти с половиной тысяч видов ракообразных, которые распространены по всем типам мест обитания, в том числе в соленой воде и в различных наземных формах. В некоторых азиатских странах считаются деликатесом.

Найти вместо любимой кильки непонятное месиво — обидно. Но испорченный обед может отправить в реанимацию. В Екатеринбурге две женщины отравились шпротами. В банках популярной марки эксперты нашли ботулотоксин, который смертельно опасен для человека.

«Появляется неврологическая симптоматика. Это головокружение, головная боль, нарушение зрения, нарушение походки, сложности с дыханием и работы сердечно-сосудистой системы», — перечисляет гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зинатуллин.

Сухость во рту, слабость, частое мочеиспускание — если чувствуются эти симптомы бутерброда с килькой — можно забыть про активированный уголь. Счет может идти на минуты.

«При отравлении консервами первая помощь — это все-таки взять телефон и позвонить врачу», — говорит гастроэнтеролог Ольга Колокольникова.

Как производят рыбные консервы

Ведущий программы вместе с экспертом рассмотрит несколько образцов рыбных консервов, среди них килька подороже и подешевле. И начинают с элитной кильки.

На первый взгляд запах и вид — на пятерку.

«Вы видите, она красивая у нас. Цвет красивый, поджаристый. Она вызывает аппетит. А запах какой», — указывает доцент МГУТУ имени Разумовского, кандидат технических наук Любовь Данилова.

А пока отправимся на производство консервов, в Калининград.

«Это участок фасования рыбы в банки. На данном этапе в пустую банку закладывается рыба. Обычно стандартный норматив — три с половиной тысячи банок за смену», — рассказывает инженер-технолог рыбоконсервного производства Виктория Куренкова.

Каждый месяц сотрудников собирают на дегустацию и придумывают, что еще можно добавить, чтобы сделать из консервированной кильки полноценное блюдо.

«Изучали рецепты, которые производили здесь, на Балтийском побережье, разрабатывали специальные соусы для кильки, потому что килька — это не просто одна килька и всё. Нужен томатный соус, еще овощные гарниры», — объясняет генеральный директор тарного комбината Игорь Васильев.

При выборе рыбных консервов эксперты рекомендуют смотреть на место их изготовления. Если завод стоит у моря, шанс получить свежий продукт выше. А вот на производство в центр материка, скорее всего, сырье везли замороженным через полстраны — и после консервации продукт может оказаться опасным.

«Необходимо посмотреть на саму банку, чтобы она не была деформирована, чтобы она не была помята, потому что любая деформация — это микротрещины, через которые начинает поступать воздух в этот, в сам продукт, и продукт начинает портиться. Происходят процессы микробиологической порчи. Такой продукт становится опасный для жизни и здоровья», — рекомендует начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Перед покупкой необходимо внимательно осмотреть консервы, нажать на крышку. Она не должна быть вздутой. От банок с таким дефектом лучше отказаться, даже если производитель проверенный.

Какая консервированная килька лучше

Настало время попробовать банку бюджетной кильки в томате.

«У более дешевой менее ярко выражен цвет. Это значит, томат чем-то разбавляется», — указывает специалист.

Соус на вид не такой аппетитный, как в дорогой банке. Но в рыбе самое главное — вкус.

«Итак, в итоге наших органолептических опытов рыбных консервов килька показала себя, оба варианта, дорогой и дешевый, показала себя хорошо и по вкусу, и по цвету, и по запаху, ну и по массе!» — заключает ведущий Роман Перелыгин.

Открытые консервы нужно хранить в холодильнике при температуре не выше четырех градусов. Следует переложить продукт вместе с жидкостью из жестяной банки.

Лучше всего использовать стеклянную емкость или контейнер с плотной крышкой, чтобы рыбный запах не пропитал остальные продукты в холодильнике. Употребить консервированную рыбу стоит в течение 48 часов. Кроме того, можно заморозить остатки для будущего супа.