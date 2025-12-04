Ад за кадром: как заводчики делают деньги на мучениях диких животных

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Оказавшимся в неволе экзотическим животным приходится позировать на камеру и развлекать людей. В остальное время они ютятся в тесных клетках в состоянии хронического стресса.

Кадры с животными набирают миллионы лайков. Милые пушистые игрушки для фото или все же прирожденные убийцы? За красивыми фотографиями скрывается жестокий и опасный бизнес. Мы вышли на недобросовестных заводчиков, которые сдают хищников для фотосессий.

Какие животные никогда не станут домашними? Из-за чего контактные зоопарки резко стали «неконтактными»? Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Страдают ли хищные животные от фотоссесий и съемок

Хозяйка львиного прайда злится не просто так. Привезла животных на фотосессию, а там камеры и полиция.

«В отношении данных лиц ранее возбуждалось дело об административном правонарушении. По статье 8.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях было назначено наказание в виде штрафа с конфискацией льва и детенышей льва», — сообщает старший помощник межрайонного природоохранного прокурора Москвы Анастасия Демидова.

Но, видимо, жажда наживы оказалась сильнее страха перед законом, и дамы вновь встали на скользкий путь, ведь бизнес действительно прибыльный.

Стоимость часовой фотосессии с диким животным начинается от 120 тысяч рублей. Но по изможденному виду льва и месту их содержания сразу становится понятно — прибыль от этого незаконного бизнеса на животных не распространяется.

В контактных зоопарках та же логика: заработать любой ценой, не обращая внимания на страдания живых существ. Только здесь жестокость тщательно замаскирована под развлечение для детей.

За яркими вывесками и улыбками сотрудников скрывается настоящий ад: животные в состоянии хронического стресса ютятся в тесных и грязных клетках, без полноценного питания и ветеринарной помощи.

Шокирующие кадры, снятые «Страной советов», не оставляют сомнений в системных нарушениях. Но у сотрудников, кажется, есть всему объяснение.

С 2020 года контактные зоопарки стали вне закона, но многие находят лазейки и просто маскируют свою деятельность под выставки или частные зоопарки. Москвичи уже давно требуют закрыть такое заведение и даже создали петицию.

Хищные животные — «это все-таки убийцы»

На других шокирующих кадрах смотритель зоопарка в Таиланде был растерзан львами на глазах у туристов. Сигналы машин и крики людей не смогли остановить хищников.

Опытный сотрудник, профессиональная среда, многих львов он практически вырастил, но это не помешало им наброситься на своего кормильца.

«Это все-таки убийца, это животное, обладающее очень серьезным весом и очень серьезной физической силой природной. То есть если ему что-то не понравится, он не будет церемониться», — поясняет художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный.

Люди часто забывают о том, что дикое животное всегда остается диким. А инстинкт убийцы, заложенный в хищника природой, не исчезает даже после долгого контакта с человеком.

«Я ему никогда не доверяю. Я все равно вот у меня есть вот палка, которой я назад, если что, я отскочу. Но я, конечно, все равно подвергаю сам себя риску, потому что нахожусь в зоне досягаемости», — говорит Запашный.

Как живут экзотические животные в домашних условиях

Если даже профессиональные дрессировщики говорят об опасности близкого контакта с дикими животными, то о чем же думают люди, которые превращают свои квартиры в Ноев ковчег? И речь тут не только о хищниках.

Экзотических домашних питомцев завел 15-летний школьник из Подмосковья. Среди рептилий множество крайне ядовитых, один укус которых может стоить человеку жизни.

Содержать и разводить таких змей можно только при наличии соответствующего образования и специальной лицензии. Да и законно приобрести таких рептилий не получится.

«Черный рынок в основном процветает за счет спроса. То есть, к примеру, если кто-то очень сильно хочет запрещенного паука, ящерицу, змею, ее в конце концов достанут и где-то ее могут предложить», — поясняет герпетолог Анастасия Журова.

И масштабы этого спроса — колоссальны. Даже официальные данные, которые, по мнению экспертов, показывают лишь верхушку айсберга, впечатляют.

Ежегодно на российской границе задерживают свыше 150 тысяч экзотических животных. Но это лишь около 20% от реального числа ввозимых зверей. Спрос ежегодно растет почти на 40%.

Какие законы контролируют продажу и перевозку диких животных

Государство взяло ситуацию на контроль. И с этого года вступил в силу новый закон, запрещающий содержание 121 вида диких животных. В список попали самые опасные и сложные в уходе.

«И они и убегают, и нападают на других людей, и погибают. И, конечно, такие животные не должны содержаться вне специализированных учреждений», — отмечает депутат Госдумы Александр Якубовский.

Так что же делать, если желание завести необычного питомца все же сильнее всех доводов? Существует множество видов, чье содержание не противоречит закону и, что важнее, не подвергает опасности людей вокруг. Главное — подойти к вопросу ответственно.

«Для домашнего содержания я рекомендую игрунковые виды обезьян. Это карликовые игрунки, обыкновенные игрунки, краснорукие тамарины, эдиповы тамарины. Обезьянки достаточно интересные», — советует заводчик обезьян Всеволод Брусничкин.

Но даже разрешенное экзотическое животное всегда останется диким, а его инстинкты невозможно отменить ни деньгами, ни заботой. Что уж говорить о действительно опасных зверях, на которых наживаются такие люди.

«Страна советов» продолжает следить за ситуацией с заводчиками львов. Уже направили заявления в прокуратуру и Роспотребнадзор с требованием проверить законность их бизнеса и условия содержания животных.