Настоящая или подделка? Как распознать искусственную икру

В Новый год многим хочется, чтобы стол полнился вкусной едой. Однако искусственная икра может испортить новогоднее настроение.

Как отличить настоящую икру от фальсифицированной, которой сейчас крайне много на рынке? И можно ли это сделать дома? Три способа такой проверки эксклюзивно 5-tv.ru предложила нутрициолог, диетолог Елена Желянина.

Способ № 1: с помощью кипятка

Баночки с икрой у диетолога одинаковые, продукт в них крайне схож внешне и имеет одинаковый отсвет. Визуально отличить настоящую икру от искусственной в таких условиях низка вероятность даже у эксперта.

Для первого эксперимента потребуются стакан и кипяток.

«В стакан добавляем небольшое количество красной икры, достаточно буквально одной ложечки. Заливаем ее кипятком. В первом стакане вода слегка розовеет и появляются небольшие капельки жира. Во втором — моментально побелела. Это означает, что икра в нем настоящая», — говорит эксперт.

Почему так происходит? Икра — это высокобелковый продукт. И при попадании кипятка белок в ней начинает сворачиваться, как и в курином яйце.

Способ № 2: с перекисью водорода

В две емкости нужно также положить по чайной ложечке икры. И просто залить перекисью.

С искусственной икрой не произойдет ничего, разве что из-за вкуса перекиси съесть ее уже вряд ли захочется. А вот от настоящей перекись помутнеет, как и кипяток. Вызвано это той же реакцией — сворачиванием белка.

Способ № 3: заморозка

Третий эксперимент, в отличие от первых двух, потребует значительных временных затрат. Подходит он в том случае, если жалко переводить продукт, заливая его водой или перекисью.

Икру нужно просто положить на четыре часа в морозильную камеру.

У настоящей и качественной даже при заморозке сохранится структура. Если же она полопается — значит, икра искусственная.

Что из себя представляет искусственная икра

Искусственная икра за последние десять лет прочно вошла в ассортимент продуктовых магазинов, предлагая покупателям визуально почти полную копию деликатеса по существенно более доступной цене.

Ее основа состоит из белкового сырья. Чаще всего это казеин (молочный белок) или концентрированный рыбный бульон.

Икринки формируют, капельно вводя белковую смесь в охлажденное растительное масло или специальный коагулирующий раствор, где капли застывают, приобретая сферическую форму. Для придания характерного цвета и вкуса производители используют как натуральные красители, например, экстракт паприки или кармин, так и синтетические аналоги и рыбные ароматизаторы.

Состав имитированной икры, как правило, включает загустители (агар-агар или альгинат натрия), красители, ароматизаторы, консерванты (бензоат натрия или сорбат калия), соль и специи. Полный перечень ингредиентов обязательно указывается на этикетке, и внимательное изучение состава поможет избежать продуктов с избыточным количеством синтетических добавок.

В сравнении с натуральной икрой, имитированный продукт существенно уступает по питательной ценности: натуральная икра содержит полный спектр незаменимых аминокислот, омега-3 жирные кислоты, витамины D и B12, тогда как искусственная лишь имитирует внешний вид и вкус, не неся аналогичной пользы для организма.

Текстурно натуральные икринки отличаются тем, что лопаются при легком надавливании, создавая характерный «взрыв» вкуса, в то время как искусственные чаще скользят и не дают такого эффекта. При этом цена на искусственную икру может быть в 10–20 раз ниже, чем на натуральную.

При соблюдении ГОСТ и норм технического регламента продукт считается безопасным для большинства людей. Основные риски связаны лишь с индивидуальными аллергическими реакциями на компоненты (например, на молочный белок), а разрешенные в РФ консерванты проходят многоступенчатую проверку на безопасность.

Тем не менее людям с заболеваниями желудочно‑кишечного тракта рекомендуется ограничивать употребление продуктов с синтетическими добавками.

При выборе продукта нужно обращать внимание на несколько ключевых моментов: состав (предпочтение стоит отдавать вариантам с минимальным количеством синтетических добавок), срок годности (не более 6 месяцев при хранении в холодильнике), внешний вид (икринки должны быть целыми, без слипания) и репутацию производителя (наличие сертификатов качества у известных брендов).