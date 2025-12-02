«Я пришла за спасением»: что заставило актрису Екатерину Васильеву уйти в монастырь

Фото: Кадр из х/ф «Адам и Хева ». реж.: Алексей Коренев, 1969 г.

В молодости она была известной актрисой театра и кино, блеснувшей более чем в 150 фильмах. Почему она бросила карьеру и обратилась к Богу?

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева, известная советская и российская актриса, в августе 2021 года приняла монашеский постриг и стала инокиней Василисой в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова пустынь в Новой Москве.

Почему блиставшая на экранах и на сцене МХАТа артистка решила так радикально изменить свою жизнь? И действительно ли изменения были такими уж радикальными?

Детство и юность Екатерины Васильевой

© РИА Новости/ Александр Макаров

Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года. Ее папа Сергей — известный поэт, мама Олимпиада — племянница воспитавшего ее педагога и писателя Антона Макаренко.

Родители будущей актрисы познакомились в конце войны и очень полюбили друг друга. Однако, когда Кате было 12 лет, решили развестись.

Так Васильева вместе с мамой и братом оказалась в коммуналке, хотя раньше жили обеспеченно. Отец не особо помогал семье, и Екатерине, несмотря на юный возраст, пришлось найти себе подработку. Днем она разносила почту, а вечером, одержимая мечтой об актерской карьере, ходила на занятия в театральную студию.

В 1962-м Васильевой удалось поступить во ВГИК — притом что внешность ее считали не кинематографичной, хоть и отмечали талант. Однако уверенность в себе у девушки была невероятной — и так же невероятно помогала ей в жизни.

«ВГИК вспоминаю — тихий ужас! Кто больше выпьет или забористее ругнется, тот и круче. Хорошо хоть наркотиков не было, а то со своим максимализмом и горячностью я и здесь вышла бы в лидеры. Спасибо Господу, вырвалась», — сетовала актриса в интервью журналу «Итоги».

И, действительно, юность ее можно смело назвать бурной.

«Катя была очень юная, очень высокая, очень стройная, очень рыжая, с челкой, с сигаретой „Шипка“ в зубах и с гениальной, абсолютной, дотоле мной в женщинах невиданной внутренней свободой. Ей достаточно было войти в комнату или даже просто сидеть, как становилось ясно, что перед тобой совершенно раскрепощенный, изначально свободный человек…», — вспоминал Васильеву бывший муж — Сергей Соловьев.

Екатерина Васильева в кино

Кадр из фильма «Детские игры», реж. Владимир Князев, 1972

В 1965-м Екатерине Васильевой предложили первую роль в кино — так ей удалось сняться в фильме «На завтрашней улице».

Но главные кинороли пришли к ней позже. Она снялась в фильмах «Адам и Хева», «Семейное счастье», «Бумбараш», «Эта веселая планета», «Не болит голова у дятла» и во многих других.

Героини актрисы были разноплановы, но их воплощение — одинаково блистательно. Всесоюзная слава к Васильевой пришла после атаманши в «Бумбараше». Героиня — властная и независимая женщина, которая при всей своей жестокости мечтает об изысках высшего общества.

«Ну какая же я бандитка! Я этуаль, голубчик, санкт-петербургская этуаль!», — было одной из ее знаменитых фраз.

В музыкальной комедии Марка Захарова Васильева сыграла Эмилию — «красу и гордость королевской свиты, первую кавалерственную даму». Ее персонаж сочетал строгость и заботу о влюбленных, что стало одним из самых ярких образов в карьере актрисы.

В исторической драме «Королева Марго» артистка исполнила сложную роль Екатерины Медичи, сочетавшей в себе благородство, ум, коварство и трагизм. Ее игра отличалась внутренней силой и умением подать реплику так, что зритель задерживал дыхание.

Еще одна значимая роль Васильевой — женщина-инвалид Софья Ивановна в «Приходи на меня посмотреть». Героиня актрисы почти 10 лет не вставала с кресла, однако верила в чудо и хотела, чтобы ее дочь встретила настоящую любовь. Роль показала Екатерину в новом амплуа — без бурных страстей, но с тихой человеческой теплотой.

Однако Екатерина Васильева кино не любила, предпочитая ему театр.

«Это делалось исключительно ради заработка. Не любила и не люблю кино. Наверное, и оно было послано мне для смирения. Лишь „Визит дамы“ Михаила Козакова готова принять. Собственные актерские удачи связываю только с театром», — говорила она в своих интервью в 2000-х.

В «Визите дамы» актриса играла миллиардершу Клару Цаханассьян, за счет которой пытались решить проблемы жители провинциального городка. Им она предложила миллион долларов в обмен за смерть Альфреда Илла — ее бывшего любовника, по вине которого героиню Васильевой изгнали из города. Актриса сумела передать в образе Клары одновременно жесткость, цинизм и трагизм.

Васильева создала образ прошедшей через ад и воскресшей женщины, женщины, превратившейся в «богиню судьбы», держащую в руках нити человеческих жизней. Ее игра получила высокие оценки критиков и зрителей, многие считают эту роль одной из лучших в карьере актрисы — так что не зря таковой ее считает и сама Екатерина.

Среди значимых театральных ролей Екатерины Васильевой: Ирина Минелли в «Тамаде», Аннинька в «Господах Головлевых» и многие-многие другие. В копилке постановок актрисы — «Дядя Ваня», «Серебряная свадьба», «Чайка», «Иванов», «Эшелон» и другие, в которых она блистала на сцене МХАТа — это время Васильева считала золотым в своей карьере.

Однако в 1987-м, находясь на пике популярности, Васильева покинула МХАТ. Это решение было связано с ее духовными исканиями и решением посвятить себя служению церкви. Позже она возвращалась к театральной деятельности эпизодически, но основной акцент сделала на религиозной жизни.

«Да, я стала более внимательна к выбору материала. Сейчас я выхожу на сцену с единственной целью — чтобы у людей, пришедших на спектакль, заработали душа, сердце, голова. Актер должен отвечать за слова, которые произносит, за те мысли, что сеет, за те эмоции, что вызывает у людей. Текст пишет автор, режиссер его интерпретирует, но до зрителя все доносит артист. Именно через актеров идут многие соблазны, которыми живут нынче люди», — говорила она в интервью «7 Дней».

Последний раз на экранах Екатерина Васильева появилась в 2020 году — в фильме «Гудбай, Америка».

Уход Екатерины Васильевой в монастырь

Куров Александр./ТАСС

Екатерина Васильева начала задумываться о религии еще в 1990-х годах. В 1993-м она ушла послушницей в Толгский монастырь в Ярославле, но позже вернулась к актерской карьере, согласуя роли со своим духовным наставником.

В интервью 2005 года актриса признавалась, что вернулась в кино и театр, потому что семья нуждалась в деньгах, но при этом старалась выбирать роли, которые не противоречили ее убеждениям.

Ключевым моментом в ее жизни стала тяжелая болезнь. Васильева перенесла две операции, долго лежала в реанимации госпиталя Бурденко и считала, что ее вымолили с того света. Это укрепило ее решимость посвятить себя служению Богу.

В 2021 году, после закрытия спектаклей из-за пандемии COVID-19, артистка окончательно решила уйти в монастырь. Она рассказала, что в Зосимову пустынь ее привез знакомый батюшка, и монастырь ей сразу понравился. Настоятельница благословила ее на жизнь в обители.

В монастыре Васильева живет под именем матушки Василисы. Она участвует в службах, читает поминальные молитвы и помогает в хозяйственных делах. Несмотря на возраст (в 2025 году ей исполнилось 80 лет), она старается посещать воскресные службы, хотя из-за здоровья не может присутствовать на всех.

«Мир так оскудевает любовью. А нужно любить, любить, прощать людей, которые рядом с тобой!.. Я чувствую любовь в любом человеке, в любой женщине, которая узнала меня на остановке. В русском человеке много любви!

Приходите, и вы увидите — здесь не такой мир, как рассказывают про монастыри, не такой, как я читала в книжках. И наконец поймете, что есть Бог. А когда поймете, ничего другого и не захочется», — говорила Васильева в интервью на Youtube-канале «153 горы».

Актриса не считает свой уход в монастырь затворничеством. К ней регулярно приезжают сын, невестка и внуки. Старшая внучка Прасковья помогает бабушке, в том числе возит ее на медицинские процедуры в Москву.

Решение Васильевой вызвало разные реакции. Некоторые коллеги и друзья поддержали ее, считая, что она нашла душевный покой. Однако были и те, кто не понял ее поступка. Актриса Татьяна Бронзова, работавшая с Васильевой во МХАТе, высказала мнение, что уход в монастырь — это «жить для себя», и предложила вместо этого помогать людям в детских домах или хосписах.

«Когда Катя так резко говорит об интеллигенции, она судит по себе. Катя очень много грешила. Пила… Но это не такой уж большой грех, были и другие — в личной жизни, по отношению к сыну, к мужьям… При этом Катя совершенно не злой человек, козней никому не устраивала в театре, не интриговала. Но если человек уходит в монастырь отмаливать грехи, значит, грехов на нем много. Что отмаливать, если ты никому плохого не делал?» — говорила бывшая коллега Екатерины по МХАТу Татьяна Бронзова «Voice».

Сын актрисы, протоиерей Дмитрий Рощин, благословил ее постриг. Он сам оставил мирскую профессию и посвятил жизнь служению Богу.

«Другого варианта нет. Не получится усидеть на двух стульях. Наверное, поэтому такой финал моей жизни. Сейчас я там, где и надо мне быть. Я пришла за спасением — это цель, почему я живу в монастыре. Бог меня привел», — говорила Васильева на YouTube-шоу своего сына протоиерея Дмитрия Рощина.