Новогодний дресс-код: в чем встречать 2026-й и какие цвета притянут удачу в год Лошади

В ночь с 31 декабря на 1 января важно выглядеть не только стильно, но и гармонично, чтобы задобрить покровителя года.

В чем встречать Новый год и какой цвет принесет удачу? Как не только выглядеть эффектно, но и настроиться на энергию грядущего года Красной Огненной Лошади?

О том, какие оттенки и фактуры поддержат стихию огня, какие детали придадут образу женственность и уверенность, а какие цвета лучше отложить в шкаф, с практическими советами для любой степени смелости в моде, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала имидж-стилист Екатерина Краснова.

Образ какого цвета нужно подобрать для новогодней ночи

Главный цвет 2026 года — красный.

«Это неудивительно, так как символ года — это огонь, энергия и активность», — отметила стилист.

Но речь идет не только о чистом алом. Подойдут все оттенки красного:

Бордовый;

Винный;

Терракотовый;

Коралловый;

Красно-коричневый.

Несмотря на споры астрологов о «холодности» некоторых оттенков, с точки зрения стиля они абсолютно уместны и даже являются трендовыми в этом сезоне.

Как носить красный, если он кажется слишком ярким

Многие боятся слишком яркого и «кричащего» образа. Но красный можно разбавить нейтральными оттенками. Например:

Красный жакет + кремовый/сливочный корсет;

Красное платье + нюдовые аксессуары.

«Кстати, сливочный, топлено-масляный и шампань — это тоже удачные и актуальные цвета для новогодней ночи. Они поддерживают природную стихию года и отлично сочетаются с красным», — отметила эксперт.

Другие цвета для новогодней ночи

Второй ключевой цвет года — золото.

Почему оно актуально:

Теплое;

Гармонирует с огненной стихией;

Лидирует в моде 2026 года, постепенно вытесняя серебро;

Смотрится торжественно, но при этом спокойно.

Идеи для образа:

Золотая блуза с принтом;

Юбка миди + золотой топ;

Золотые аксессуары.

Зеленый — это неожиданный, но очень удачный выбор. Так как он символизирует природу, с которой дружит стихия Лошади, отлично сочетается с красным. Можно просто добавить красный акцент:

Брошь;

Помаду;

Туфли;

Капроновые красные носочки.

«Образ станет цельным и символически правильным», — подчеркивает стилист.

Черный тоже по-прежнему актуален, особенно зимой. И да, его можно надеть в новогоднюю ночь, несмотря на советы астрологов.

Какие цвета не рекомендованы

С точки зрения астрологии не советуют надевать:

Голубой;

Небесно-голубой;

Холодный синий;

Серебро.

«Символ воды и холодного металла конфликтует с огненной стихией года. Но с точки зрения моды эти оттенки входят в палитру 2026 года. Поэтому, если вам идут холодные синие, не запрещайте их себе», — отметила Краснова.

Романтика в новогоднем образе

Год Лошади не только про силу, но и про природную мягкость. Поэтому женственность все еще в тренде. Можно добавить:

Кружево;

Полупрозрачные фактуры;

Легкие линии;

Романтические акценты.

Они уравновесят энергичность красного и создадут гармонию. В образе могут быть открытые плечи, асимметричные срезы — это прекрасный вариант для женственного новогоднего образа.

Фактура новогоднего образа

Если нужно усилить выразительность образа и добавить праздника, то стоит сыграть на фактурах:

Перья;

Пух;

Бархат;

Атлас.

«Например, накинув на рукава платья перьевые манжеты, получится мгновенно перевести образ из спокойного в более драматический и эффектный», — предлагает поэкспериментировать стилист.

Платья для новогодней ночи

У платья нужно обратить внимание не только на цвет, но и на крой и фактуру.

В год Красной Огненной Лошади особенно гармонично звучат силуэты, которые дают ощущение свободы и движения. Поэтому идеальный вариант — это м, в которых получится чувствовать себя одновременно расслабленно и элегантно.

«Отличным дополнением станет легкая прозрачность. Она визуально облегчает образ, добавляет женственности и создает необходимый баланс между силой огненной энергии и мягкостью женского стиля», — объясняет имидж-стилист.

Материал тоже играет ключевую роль. Бархат, атлас — оба варианта идеально раскрывают энергетику праздника и подчеркивают природную эстетику символа года.

Чтобы образ выглядел завершенным, достаточно одной акцентной детали, например, броши, красивого ремня, мини-сумки, перьевых манжет или яркой помады. Но в новогоднюю ночь лучше не перегружать наряд. Иногда именно один грамотно выбранный акцент делает образ современным и сильным.

Юбки к Новому году

В 2026 году дизайнеры продолжают играть с длинами и асимметрией, поэтому смело можно выбрать то, что ближе по стилю:

Миди. Самая актуальная длина;

Макси. Современная, эффектная альтернатива;

Асимметрия. Тренд сезона;

Мини. Тоже возможно, но реже; выбирайте его, если хотите добавить дерзости, но в пределах комфорта.

Юбку легко сочетать как с топами и корсетами, так и с жакетами, особенно если есть желание добавить в образ структуру и статус.

Что надеть вместо платья/юбки

Если платье не нравится или просто хочется чувствовать себя максимально свободно, то встречать Новый год можно и в брюках. Это не только допустимо, но и стильно.

Актуальны модели:

Широкие брюки-палаццо;

Классические прямые;

Красный костюм-тотал-лук.

Это выбор для женщин, которые не боятся заявить о себе и идти в новый год смело и уверенно.

Брюки легко вписываются в праздничный образ, оставаясь комфортными, современными и статусными.

Аксессуары для в новогоднего образа

Тренды:

Ремни (любого цвета и формы);

Броши;

Галстуки;

Декоративные элементы;

Чокеры.

«Аксессуары — это то, что завершает образ и делает его индивидуальным. И в новогоднюю ночь они особенно важны», — отметила Краснова.

При выборе наряда в новогоднюю ночь стоит прислушаться к себе. Ведь никакие астрологические прогнозы не должны противоречить внутреннему ощущению красоты.

«Если вам комфортно, то энергия удачи обязательно будет на вашей стороне. Будьте самими собой. Украшайте свои образы аксессуарами. Выбирайте цвета, которые откликаются вам. И пусть год Красной Огненной Лошади принесет вам яркость, энергию и уверенность», — подчеркнула эксперт.