Изысканные блины, сочная курица и царские пельмени: простые рецепты для новогоднего стола

Даже самые обычные блюда можно превратить в праздничные шедевры. Они обязательно понравятся всем гостям и никого не оставят голодным!

Приближается самая волшебная ночь в году, и каждый хочет встретить ее с размахом, окружив близких не только любовью, но и поистине царскими угощениями. Как создать сытное меню, которое не ударит по кошельку и не займет много времени?

Эксклюзивно Пятому каналу фудблогер Олеся Воронова рассказала три рецепта блюд, которые станут жемчужинами праздничного стола: изысканные блины, ароматную курицу и, казалось бы, обыденные на любом семейном столе — пельмени.

Блины с икрой и творожным сыром — рецепт

Простые и вкусные рецепты сытных блюд к Новому году. Фото: 5-tv.ru

Ни одно щедрое застолье на Руси не обходилось без блинов — символа солнца и благополучия. Фудблогер предлагает не просто испечь стопку блинов, а сделать из них изысканное новогоднее угощение.

Рецепт:

Используйте обычное тесто для тонких блинов, будь то на молоке или кефире. Важно дать ему постоять 20-30 минут. Это позволит клейковине «отдохнуть», и блинчики получатся мягкими и не будут рваться. Выпекать надо на хорошо разогретой сковороде.

Для начинки нужно смешать мягкий творожный сыр с мелко порубленным укропом. Можно добавить щепотку белого перца для пикантности. А для икорной начинки все просто — требуется качественная красная икра.

Далее на остывший блинчик нужно нанести полоску творожного сыра и аккуратно свернуть его в плотную трубочку. На получившийся клубок положить ложку икры. Чтобы блинчик не распался, его следует закрепить шпажкой.

Курица в сметане с грибами под медово-горчичной корочкой — рецепт

Простые и вкусные рецепты сытных блюд к Новому году. Фото: 5-tv.ru

Основное горячее блюдо должно быть ароматным, сочным и создавать в доме тот самый праздничный запах, от которого текут слюнки. Можно взять сочную курицу и приготовить ее в два этапа.

Рецепт:

Шампиньоны или любые лесные грибы обжариваем с луком до золотистости. После заливаем сметаной, туда же добавляем соль и перец. В этот ароматный соус кладем куриные бедра, голени или целые окорока. Все тушим на медленном огне 15-20 минут. За это время мясо станет нежным и пропитается соусом.

Далее нужно смешать в равных пропорциях горчицу и мед, чайную ложку растительного масла, соль, перец и пропущенный через пресс чеснок.

Курицу, уже тушеную с грибами, выкладываем в форму для запекания, щедро смазывая медово-горчичным соусом.

Дело осталось за малым — отправляем курочку в разогретую до 180-200 градусов духовку на 20-30 минут, пока соус не закарамелизуется и не образует ту самую блестящую, аппетитную корочку.

Пельмени со щукой — рецепт

Простые и вкусные рецепты сытных блюд к Новому году. Фото: 5-tv.ru

Нет занятия душевнее, чем всем всей семьей лепить пельмени, загадывая желания. Фудблогер предлагает сделать этот процесс еще более праздничным, выбрав для начинки благородную рыбу. Это блюдо царской кухни, которое символизирует изобилие.

Рецепт:

Филе щуки следует прокрутить через мясорубку с небольшим количеством сала или сливочного масла для сочности. Далее добавляем к рыбному фаршу мелко нарезанный репчатый лук, соль, перец. Начинка готова!

Тесто же делаем по классическому рецепту: пшеничная мука, вода, яйца, растительное масло, соль. Не забудьте только дать ему «отдохнуть» 30 минут.

Остается только слепить пельмени и отправить их вариться до готовности в подсоленную воду с лавровым листом.

Горячие пельмени выкладываем на красивую тарелку. Блюдо можно украсить ложкой густой сметаны и красной икрой.