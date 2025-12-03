Готовим вкусные закуски к Новому году: простые рецепты для роскошного стола

Фото, видео: 5-tv.ru

Не нужно тратить много времени и денег, чтобы устроить незабываемый праздник. Как необычно подать гостям салат и сделать за 20 минут наивкуснейшие лодочки с творожной начинкой?

Праздничный стол — не просто еда, а магия уюта и предвкушения чуда. Особая атмосфера создается, когда за окном кружит снег, а дом наполняется ароматом мандаринов и хвои. Как сделать новогоднее или рождественское застолье волшебным, не проводя при этом все предпраздничные дни на кухне?

Эксклюзивно Пятому каналу фудблогер Олеся Воронова показала несколько рецептов новогодних закусок, которые станут настоящими звездами на праздничном столе.

«Шуба» в бокале с лососем — рецепт

Простые и вкусные рецепты закусок к Новому году. Фото: 5-tv.ru

В России ни один крупный праздник не обходится без салата «Селедка под шубой». Это вкус детства, традиция, объединяющая поколения. Олеся Воронова предлагает пересмотреть классику, подавая ее в новом, праздничном и уникальном формате.

Вместо общего салатника — изящные порционные бокалы, подойдут прозрачные креманки или даже широкие бокалы. А вместо селедки использовать слабосоленый лосось. Эта замена кардинально меняет характер блюда, делая его более нежным и утонченным.

Рецепт:

Все овощи (свеклу, морковь, картофель) нужно отварить до готовности, затем охладить и натереть на средней терке. Лук мелко порезать и слегка замариновать в уксусе, чтобы убрать излишнюю остроту. Лосось нарезать небольшими аккуратными кубиками.

Чтобы добиться гармоничного цветового перехода, слои нужно укладывать в определенном порядке. Традиционно салат начинается с картофеля, затем следует лук, морковь, рыба и свекла. Каждый слой аккуратно смазывается майонезом.

Салат можно украсить веточкой укропа и щедрой россыпью красной икры. Этот штрих не только добавит роскоши, но и создаст идеальное цветовое сочетание с бордовой свеклой.

Воздушные лодочки с креветками — рецепт

Простые и вкусные рецепты закусок к Новому году. Фото: 5-tv.ru

Вторая закуска — это воплощение идеи хрустящего, воздушного и изысканного вкуса. В ее основе универсальное слоеное тесто, которое становится базой для бесконечного числа начинок.

Рецепт:

Раскатайте пласт готового бездрожжевого слоеного теста. Обычным стаканом вырежьте ровные кружки. Половину из них сделайте «бубликами», вырезав середину стаканом меньшего диаметра или специальной формой. Эти детали станут бортиками.

Круг-основу нужно слегка смазать желтком, сверху аккуратно положить «бублик». Такая конструкция после выпечки гарантирует высокие бортики. Затем заготовки нужно отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут до золотистого, воздушного румянца.

Пока корзиночки остывают, начинаем готовить начинку. Фудблогер предлагает изысканное сочетание: творожный сыр, смешанный с тертым твердым сыром и мелко рубленными отварными креветками. Массу можно слегка посолить и добавить черный перец.

Остывшие хрустящие «лодочки» щедро наполняем творожно-креветочной массой. Сверху закуску можно украсить целой креветкой и, для акцента, небольшим количеством икры. Получается контраст хрустящей основы, нежного крема и сочной начинки.

Яичные «лебеди» — рецепт

Простые и вкусные рецепты закусок к Новому году. Фото: 5-tv.ru

Даже обычный продукт можно превратить в изысканную закуску. Это блюдо понравится и детям, и взрослым.

Рецепт:

Нужно отварить три яйца вкрутую, охладить, очистить и натереть на мелкой терке. Затем добавить 100 граммов тертого сыра (подойдет и российский, и чеддер, и даже немного брынзы для пикантности), мелко рубленную зелень (укроп, петрушку) и один-два зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Массу можно заправить майонезом или густым йогуртом до состояния пластичной, но не текучей начинки.

Для этой закуски потребуются тонкие ломтики вареной или сырокопченой колбасы («сервелат» или «докторская» в форме батона). Каждый ломтик нужно слегка отбить или просто придавить ладонью, чтобы он стал больше по площади и тоньше.

На край ломтика колбасы выложить полоску яичной начинки и аккуратно закрутить в плотный рулетик. Чтобы он не развернулся и приобрел узнаваемую форму «лебедя», его нужно перевязать.

Самый креативный момент: в качестве «веревочки» фудблогер предлагает использовать длинные перья зеленого лука. Предварительно их можно на минуту опустить в кипяток, чтобы они стали гибкими и не ломались. Этим пером и перевязывается середина рулета, концы которого имитируют крылья. Получается нежная, пикантная закуска с остроумной подачей.