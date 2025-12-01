Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026
Фото, видео: 5-tv.ru
Когда в следующие три холодных месяца лучше следить за здоровьем волос, а когда — за красотой? Ответы подскажет гороскоп стрижек.
Зима — время, когда энергетика волос меняется вместе с состоянием организма. Холода, сухой воздух и сезонное снижение тонуса делают всех более уязвимыми.
Поэтому лунные циклы зимой работают особенно ярко: растущая Луна ускоряет восстановление, а убывающая — буквально «выводит» из волос все лишнее, помогая укрепить корни и снять нагрузку.
Подробнее о том, как ухаживать за волосами этой зимой, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог и автор блога «Астрология Успеха» Александра Курникова.
Александра Курникова
Астропсихолог
Почему в уходе за волосами важен лунный календарь
Волосы — не только украшение, но и индикатор здоровья, эмоционального состояния и энергии.
«Луна влияет на рост, силу и внешний вид волос. В нужный день стрижка или окрашивание способны усилить вашу энергию, привлечь удачу и гармонию, а в неблагоприятные дни — ослабить волосы и снизить жизненные силы», — подчеркнула астропсихолог.
Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует особый лунный календарь.
Общий гороскоп стрижек на зиму 2025-2026
Эта зима проходит под тремя ключевыми акцентами:
- Полнолуние в Близнецах — 5 декабря. Легкость, нервное напряжение, непослушные волосы. В этот период любые эксперименты выглядят иначе, чем было задумано;
- Полнолуние в Раке — 3 января. Очень чувствительный эмоциональный фон. Волосы впитывают все — и хорошее, и лишнее. Стричься нельзя;
- Полнолуние во Льве — 2 февраля. Самое импульсивное полнолуние зимы: период, когда рука сама тянется «отрезать все». Но именно в эти дни риск получить непослушную форму максимальный.
Гороскоп стрижек на декабрь 2025
Декабрь — месяц нестабильности и поиска формы.
Первая его половина — время, когда стрижки ложатся неравномерно, волосы могут быть жесткими или электризующимися.
Опасный период:
3–7 декабря — энергетика полнолуния в Близнецах.
«Близнецы делают волосы „ветреными“: они пушатся, не держат форму, окрашивание может „уходить“ в холодный оттенок», — отметила Курникова.
Лучшие дни декабря:
23–28 декабря (Луна в Козероге и Водолее) — самые стабильные дни месяца.
Луна в Козероге укрепляет структуру, делает линию среза четкой и ровной.
Луна в Водолее — лучший знак для легких, креативных причесок, обновления формы, работы с текстурой.
Чего избегать в декабре:
- Стрижек в полнолуние 5 декабря;
- Резких изменений на убывающей Луне 11–20 числа;
- Объемных укладок в дни Рыб (26 декабря) — волосы могут выглядеть «прибитыми».
Гороскоп стрижек на январь 2026
Январь — месяц глубокой чистки и обновления.
«Начало января проходит под влиянием эмоционального полнолуния в Раке. Это время, когда волосы особенно восприимчивы к энергетике дома, настроению, даже к словам, которые мы о себе говорим», — подчеркивает эксперт.
Главные особенности января:
- Первая неделя — эмоциональная, чувствительная, не для стрижек;
- Лучшая часть месяца — 10–20 января, когда Луна проходит через Деву, Весов, Скорпиона и Стрельца: Дева дает аккуратность и послушность, Весы — эстетику, Скорпион — силу и глубину, а Стрелец — обновление образа.
Лучшие дни января:
23–30 января (Рыбы → Овен → Телец → Близнецы): здесь начинается главный зимний рост волос.
Стрижка в период Луны в Тельце (25–26 января) дает самую плотную и здоровую структуру волос.
Стрижка в период Луны в Близнецах (27–29 января) — отличный знак для движения, объема, легких стрижек.
Неудачные дни января:
- 1–4 января — из-за полнолуния в Раке;
- Новолуние 18 января — любые вмешательства не рекомендуются.
Гороскоп стрижек на февраль 2026
Февраль — самый сильный месяц зимы для стрижек. Он дает самые яркие и четкие тенденции:
Плохие дни:
1–4 февраля — влияние полнолуния во Льве. Лев делает волосы жесткими и непослушными. Попытки изменить длину или форму дадут противоположный эффект.
Лучший период всей зимы:
22–26 февраля — Луна в Тельце и Близнецах на растущей фазе. Эту неделю можно выделить как золотую для всех, кто хочет:
- Быстрый рост волос;
- Ровный и блестящий срез;
- Хорошую укладку;
- Надежный объем;
- Удачное окрашивание.
Почему именно так?
«Тельцу соответствует стабильность, структура и природная красота. Близнецам — движение, легкость, воздушность. Эти два знака идеально поддерживают любые изменения», — объясняет астролог.
Дни чистки и восстановления:
8–14 февраля — Луна в Скорпионе, Стрельце и Козероге. Один из лучших периодов для:
- Питательных масок;
- Ухода против выпадения;
- Работы с корнями;
- Ламинирования.
Стричься в эти дни не стоит.
Главные зимние правила для волос
Нельзя стричься:
- 5 декабря — полнолуние в Близнецах;
- 3 января — полнолуние в Раке;
- 2 февраля — полнолуние во Льве;
- В любые новолуния (20 декабря, 18 января, 17 февраля).
Лучшие дни всей зимы:
- 23–28 декабря — стабильность Козерога;
- 25–29 января — рост и структура в Тельце и Близнецах;
- 22–26 февраля — главные дни зимы для стрижки.
Лучшие дни для ухода:
- Луна в Раке (1–2 декабря, 26–27 февраля, начало января);
- Луна в Скорпионе (8–12 февраля, 12 января);
- Луна в Рыбах (26 декабря, 22 января).
Лучшая зона для радикальных перемен:
Водолей — 24–27 декабря и 21–25 января. Это дни оригинальных стрижек, смены образа, текстуры, формы.
Зима 2025–2026 — это сезон, когда волосы реагируют на каждое действие особенно тонко.
Полагаться можно на Луну: на убывающей — укреплять, на растущей — меняться.
Также стоит выбирать дни, когда знак зодиака поддерживает намерения:
- Луна в Козероге — структуру;
- Луна в Тельце — красоту;
- Луна в Близнецах — легкость;
- Луна в Водолее — смелость;
- Луна в Рыбах — уход.
Тогда любая стрижка этой зимой принесет не только красоту, но и правильную энергию — ту, что будет сопровождать до самой весны.