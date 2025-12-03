Маликов скучает по бурной молодости: «Мне даже кровью писали, представляете?»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Дмитрий Маликов раньше купался во внимании женщин. Как артист переживает ностальгию по прежним временам, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Дмитрий Маликов вспомнил бурную молодость. На какие ухищрения шли фанатки, чтобы добиться внимания певца? Что за странное письмо он однажды получил от поклонницы? С кем крутил интрижки главный романтик эстрады? Почему однажды получил по голове от бывшей возлюбленной Натальи Ветлицкой? И правда ли народный артист РФ скучает по прежним временам? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Дмитрий Маликов великолепен. Если человек великолепен, он великолепен в любом возрасте», — говорит певица Юлианна Караулова.

Человек, который не стареет, — так шутливо Дмитрия Маликова называют коллеги. Они давно заметили: артисту будто годы нипочем. Но сам 55-летний исполнитель лишь смеется. Уверяет, что это не так. И знаменитая шевелюра уже не такая густая, как в юности, и весить стал на десять килограммов больше. А что самое печальное: поклонницы не заваливают письмами, как в начале карьеры.

«Физически раньше писали целые мешки. Сейчас, конечно, пишут в основном комментарии, не всегда хорошие», — отмечает звезда.

То ли было раньше, вспоминает артист. Он буквально купался во внимании женщин. Девушки раздевались на его концертах, пытались проникнуть к нему в заказные автобусы и толпами дежурили у двери в квартиру.

«Бабушка у меня была строгая. Тогда оружия не было ни у кого. Она брала такой баллончик с перцем. Выходила и грозила, что она перцем их, так сказать, обдаст… Но до этого дело не доходило, потому что они убегали. У меня ремонт в подъезде, мы на Красносельской жили, делали три раза в 14-этажном доме. Весь подъезд делали три раза ремонт капитальный, исписано все было», — рассказывает певец.

Недавно Маликов признался, что одно из проявлений фанатской любви он помнит до сих пор. Настолько оно было страшным.

«Мне даже кровью писали, представляете? „Димочка, я тебя люблю“ — в Мурманске, я помню, да», — говорит знаменитость.

По заверениям певца, он мог менять девчонок как перчатки. Но в начале 1990-х влюбился в набиравшую популярность певицу Наталью Ветлицкую. Их страсть буквально кипела. Однажды после ссоры с возлюбленной артист даже загремел в травмпункт.

«Я не Димин вариант, ему нужна была другая женщина. Я же была очень огненная, один раз даже дала ему по башке каблуком. Конечно, за дело. Но там была железная набойка, и он потом ходил перебинтованный. На этом все кончилось», — рассказывает певица.

Сам музыкант уверяет, что после расставания с Ветлицкой грустил недолго. Ведь он встретил другую красотку — Елену Изаксон, в которую влюбился, как мальчишка.

«Очень умиляют наши с Леной старые фотографии. Она говорит: «Посмотрите, красавцы. Голливуд». Я говорю: «Да нормальные, смотри, смешные какие-то», — делится исполнитель.

Впрочем, и после женитьбы Дмитрию Маликову продолжали приписывать многочисленные романы. В частности, с немецкой топ-моделью Клаудией Шиффер. Но сам артист рассказал, что у них была всего одна незабываемая встреча за кулисами на премии в Монако.

«Во-первых, фото было в 1995 году. Они не отошли до сих пор. Мы взрослеем вместе», — говорит звезда.

В 2010 году прошел еще один слух: якобы у любвеобильного исполнителя очередной роман — с уральской актрисой Ириной Антоненко. Эти домыслы певец предпочел уже никак не комментировать.

«Дмитрий Маликов очень харизматичный. Он сам по себе очень красивый, симпатичный и, конечно же, искренний. Это чувствуется, это видно. И добро, искренность, доброе сердце, большое сердце. Я думаю, что все вместе, в совокупе и рождает такую любовь зрителей», — подчеркивает певица JALAGONIA.

Теперь же, по словам певца, от его былых любовных побед остались лишь воспоминания, а рядом с ним всего одна молодая красотка: 25-летняя дочь Стефания. Из-за ощущения, что его собственная юность осталась в далеком прошлом, Дмитрий Маликов в последнее время все чаще предается ностальгии.

«Я бываю в плохом настроении, как и все люди, бываю в меланхолии», — признается исполнитель.

Впрочем, певец не отчаивается. Он уже придумал свой оригинальный способ борьбы с апатией. Маликов стал активно осваивать соцсети, где сам, без помощников, общается с публикой.

«Я даже на концертах говорю: „Пишите мне, пишите, я вас лайкну, я вам отвечу“. Не всем отвечаю, конечно, но многим», — делится знаменитость.

Благодаря активности в сети Маликову удалось понравиться молодой аудитории. Его юмористические ролики вызывают неизменный интерес у зуммеров. Также артист регулярно путешествует с друзьями и проводит много времени с сыном.

«Мы с ним идем в бассейн и плаваем там, дурачимся, играем в водное поло. Он, кстати, неплохо плавает, занимается с тренером и уже меня стал обгонять. И вообще он очень такой, ему нравится, когда он папу обыгрывает. Это хорошо, наверное», — рассказывает Маликов.

Все это помогает артисту забыть об уходящих годах и вновь наполниться любовью к жизни. Однако певец нет-нет да и вспомнит, как ему подпевали многотысячные залы, а он, молодой и красивый, ловил на себе восхищенные дамские взгляды.