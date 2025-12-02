Вдова Левкина в долгах: как живет супруга экс-солиста группы «На-На»

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Маруся Левкина установила памятник мужу. Помог ли ей кто-то оплатить работы, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Вдова Владимира Левкина, экс-солиста группы «На-На», призналась, что ей пришлось взять кредит на установку памятника мужу. Почему знаменитые друзья музыканта не пришли на помощь? Как любимые женщины артиста справляются после его ухода? Действительно ли у них проблемы с финансами? Чем зарабатывает на жизнь вдова певца Маруся? И готова ли она к новым отношениям? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Как будто бы мне надо осознать, что его нужно отпустить. Не знаю, как это сделать пока, но, по крайней мере, головой я это понимаю и сердцем тоже понимаю», — признается Маруся Левкина.

Со дня смерти бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина прошел год. К траурной дате вдова певца приурочила открытие памятника. Маруся рассказала: проект был сложным. Кроме основной плиты, включал в себя несколько дополнительных элементов. И она очень переживала, что мастера не успеют в срок.

«Одни отвечали за мраморные колонны, другие отвечали за бронзовую гитару и микрофон. И самой главной и трудоемкой работой была именная звезда Владимира Левкина. Эта звезда была прям самым последним, вишенкой на торте этого памятника», — уточняет вдова артиста.

Первоначально Левкина собиралась установить на могиле мужа скромный монумент, а рядом — арт-объект в виде груды морских камней. Якобы об этом просил сам певец. Но потом женщина решила, что такой известный и талантливый артист заслуживает большего.

«Я и так уже для него ничего не могу сделать. Мне хотелось, чтобы люди, которые приходят, приезжают из других городов, они приходили, и у них тоже радовалась душа за то, что их кумир лежит в таком красивом месте и что так у него все там с любовью сделано», — объясняет Левкина.

По данным СМИ, роскошный памятник обошелся Марусе в несколько миллионов рублей. Как утверждает женщина, такой суммы у нее не было. Пришлось буквально собирать всем миром.

«У шоу-бизнеса нет профсоюза. Я обратилась к титанам нашего шоу-бизнеса за помощью. Вот к ним я обращалась. Но вы знаете, всегда помощь приходит от более простого, от более простых и добродушных людей, чем от людей, для которых это даже не деньги», — говорит вдова исполнителя.

Слова Маруси удивили некоторых ее коллег. Участник группы «На-На» Владимир Политов уверяет: о сложной ситуации Левкиной ничего не знал. Звонков и сообщений от вдовы друга не получал.

«Она ко мне не обращалась. Я в первый раз слышу об этом. Если она обратится — помогу, конечно», — подчеркивает Политов.

То же самое утверждает и супруга продюсера Бари Алибасова.

«Нет, не обращалась», — говорит Елена Калинина.

«Может, до них письма даже эти не дошли. Я же не знаю, это же все как бы я делала официально», — уточняет Левкина.

Маруся уверяет: она ни на кого не держит обиды. И рада, что помог хоть кто-то. Однако денег, которые перевели поклонники и некоторые друзья, все равно не хватило. Вдова была вынуждена взять кредит.

«Чуть-чуть, естественно, пришлось где-то перехватиться, но ничего страшного. Я думаю, что жизнь продолжается. Я должна работать, я должна жить дальше», — заявляет вдова экс-солиста «На-На».

Левкина не скрывает: после смерти супруга их с дочерью финансовое положение ухудшилось. Сейчас им не до лишних трат.

«Естественно, этот год ударил по мне, потому что на мне осталась ипотека, на меня были возложены еще вложения во все эти проекты», — делится Маруся Левкина.

Она старается не унывать, по-прежнему выступает на концертах, организовывает мероприятия в память о муже. А еще активно занимается благотворительностью.

«Получилось так, что я стала попечителем одного детского дома в Москве и им организовываю концерты абсолютно, естественно, бесплатно и подтягиваю еще других артистов», — рассказывает Маруся Левкина.

Певица говорит: забота о других помогает ей не думать о собственной душевной ране, которая до сих пор болит. Хоть она и старается не показывать это на публике.

«Меня уже окрестили злобные комментаторы в интернете „Веселая вдова“. Но вы знаете, что я могу на это сказать? Левкин жить не мог без моей улыбки. И я всем хейтерам назло, всем невзгодам назло и в память о нем всегда буду улыбаться», — заявляет вдова артиста.

Маруся признается: она по-прежнему с трудом сдерживает слезы, когда смотрит на фотографии с Владимиром Левкиным. И не может допустить и мысли о том, что рядом с ней появится новый мужчина.

«Может быть, это неправильно, может, сейчас, конечно, зрители скажут: надо думать. Все говорят: „Ты молодая, красивая, найдешь себе еще кого-нибудь“. Но пока прошло очень мало времени. Да и никому не нужна девушка, которая 24 часа в сутки думает о своем муже», — говорит Левкина.

Свои любовь и заботу она сейчас отдает дочке Нике. Говорит, что только поддержка девочки помогает ей не падать духом и стойко встречать все удары судьбы.