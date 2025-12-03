От поминок до дня рождения собаки: где приходилось выступать группе «Вирус!»

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Группа «Вирус!» выступает на сцене более четверти века. Какие концерты запомнились коллективу больше всего, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью участников группы «Вирус!» — об истории создания знаменитых хитов, необычных концертах и странных поклонниках. Перед какими животными пели звезды 1990-х? Зачем их позвали выступать на поминках? Что за отношения на самом деле связывают Ольгу Козину и Юрия Ступника? И почему они скрывают третьего участника коллектива? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В конце 1990-х — начале 2000-х хиты группы «Вирус!» звучали отовсюду — от школьных дискотек до вокзальных киосков. Девчонки всей страны красили волосы в яркие цвета, чтобы походить на солистку коллектива Ольгу Козину, более известную под псевдонимом Лаки.

«У меня всегда был какой-то креативный, яркий образ. Я челку себе отстригала и какие-то, не знаю, косички. Что только я ни делала. Несколько лет назад у меня была одна половина розовая, одна фиолетовая. И мне все писали: „Ой, ты так похожа на MIA BOYKA“. Я говорю: „Девочки, это MIA BOYKA на меня похожа», — делится певица.

«Вирус!» на сцене уже более четверти века. И музыканты до сих пор собирают аншлаги. Ольга и Юрий уверены: секрет в песнях, которые были написаны с душой. За каждой композицией — личная история. Например, «Ты меня не ищи» была написана в тот период, когда Лаки переживала первую любовь.

«Мне 16 лет, и это все вообще, человек старше меня. У него была зависимость. Это были очень тяжелые отношения. И несмотря на это, я не влипла в эту зависимость, не стала созависимой и так далее. То есть я написала песню, мы с ним расстались именно по причине того, что как раз закрутилась группа „Вирус!“» — рассказывает Ольга Лаки.

Песня стала звучать на самых модных площадках страны. А Ольга и Юрий превратились в суперзвезд.

«У меня вся стена была обклеена этой Лаки. Это просто моя крашиха была по полной программе. Все песни, которые она пела, я все знаю. Все поют до сих пор. И кассета у меня есть, я до сих пор кассету слушаю», — признается светский журналист Олег Пилягин.

«Я думаю, все-таки не в музыке дело, а в текстах именно. Когда можно подумать о любви, о первой любви», — предполагает телеведущая Таша Белая.

Многие фанаты долгое время были уверены, что артистов связывают не только рабочие отношения. Но оба говорят: никакой романтики между ними нет, только дружба. У каждого давно своя семья. И вторые половинки никого ни к кому не ревнуют.

«Мне даже жена его пишет, постоянно советуется со мной, что Юрику одеть, постоянно мы как-то в контакте каком-то», — отмечает Лаки.

«А мне потому что все равно, что одеть, честно говоря», — заявляет Юрий Ступник.

Кстати, мало кто знает, но в группе есть и третий участник. Однако он предпочитает оставаться за кадром.

«Сейчас просто Андрей редко с нами появляется, да. Он в основном в студийной работе, сидит в основном дома в студии, в домашней студии», — уточняет певица.

По словам артистов, за 27 лет совместной работы они ни разу сильно не поссорились. Всегда искали компромиссы. Хотя однажды между ними возник серьезный спор. Ольге пришло письмо с очень странной просьбой.

«Мне написал человек на почту и сказал, что его племянница умерла. Она была наша сильно большая поклонница. И девять дней было. Он сказал: „Вы не могли бы приехать и спеть программу свою, песни, которые она слушала?“» — вспоминает звезда.

Лаки делится: она категорически отказалась. Объяснила, что их электронная музыка на таком печальном мероприятии будет неуместна. А Юрий Ступник, наоборот, считал: надо пойти навстречу родственникам погибшей девушки. Тем более тот мужчина писал снова и снова. В итоге певица сдалась.

«Очень была атмосфера очень тяжелая. Фотографии этой девчонки висят. Все-все сидят в черном зале. Тишина просто гробовая стоит. Естественно, мы составили этот плейлист, который они попросили. Проходит песня, вторая. Нон-стопом вообще абсолютно. И у меня просто в конце сдали нервы, я начала плакать», — рассказывает Ольга Козина.

Больше таких грустных предложений «Вирусу» не поступало. Но необычных выступлений было предостаточно. Как-то группу позвали спеть на дне рождения. Правда, организаторы забыли предупредить, что юбиляр — не человек.

«Мы смотрим в центр зала, там просто подушка такая большая, на ней сидит йоркширский терьер, расчесанный. Красивый был, я не могу, прям вообще, прям блестел весь. Я говорю: „Так там собака“. Они говорят: „Это именинник“», — делится певица.

Артисты изо всех сил пытались скрыть удивление. Но гонорар получен, деваться некуда.

«Вынесли торт весь в этих, не знаю, вкусняшках собачьих. Мы после этого торта выходили. Тут люди вышли, у них у всех свои зверенки тут это, то есть друзья собаки пришли на день рождения», — добавляет знаменитость.

«Когда ты уже приехал на мероприятие, на закрытое мероприятие, уже договор подписан, и ты просто идешь работать. Тебя же никто не заставляет брать этого питомца, собственно, с ним и петь», — подчеркивает певец Максим Завидия.

В другой раз «Вирус!» давали концерт для пони. Музыканты приехали поздравить ребенка с наступающим Новым годом. А когда вошли в квартиру, увидели мальчика с питомцем.

«Такой толстый, маленький, не знаю, лет, наверное, десять. У него веревочка, с этой веревочкой стоит пони. И он, значит, весь концерт простоял возле сцены вот так, ковыряясь в носу: „Ручки“, „Ручки“. То есть ему нравилась, видимо, эта песня», — предполагает артистка.

В итоге эти самые «Ручки» пришлось исполнить аж пять раз подряд. Но артисты говорят, что относятся к таким просьбам спокойно. Ведь хорошее настроение поклонников для них — самое главное. «Вирус!» вообще очень лояльны к своим фанатам. И так было всегда.

«Я с ними ночами стояла у подъезда до первого метро, чтобы ничего с ними не случилось и так далее, некоторым такси вызывала даже за свой счет», — рассказывает Ольга Лаки.

«Они спали у нас на лестнице. Мы им еду выносили», — говорит Юрий Ступник.

«Когда песни звучали на всех вокзалах, мы с ними ели хот-доги и такие: „А, смотрите, звучит, давайте еще по хот-догу“», — добавляет певица.

Знаменитости уверены: во многом благодаря именно такому доброму отношению к своим слушателям они до сих пор востребованы. И надеются, что их песни станут по-настоящему культовыми и для следующих поколений.