Магнитофон из прошлого и сюрприз от Мизулиной: как SHAMAN отметил день рождения

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ярославу Дронову исполнилось 34. Удалось ли артисту ярко отпраздновать это событие, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певец SHAMAN с размахом отметил день рождения. Что за сюрприз заслуженный артист РФ преподнес своим фанатам? Какие тайны о себе раскрыл? Чем Екатерина Мизулина удивила супруга в значимую для него дату? Когда они устроят торжество в честь свадьбы? И почему глава «Лиги безопасного интернета» отказалась брать фамилию мужа? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы вчера здесь, на площадке, репетировали, я не знаю, с двух часов дня примерно и где-то часов до десяти вечера. Сегодня я пришел сюда к двенадцати, репетиция была. И я весь просто в мыле», — делится певец.

SHAMAN 22 ноября устроил грандиозный концерт в Кремлевском дворце по случаю своего дня рождения. Певцу исполнилось 34, но праздник совпал с еще одной датой. Артист отметил 30-летие творческой деятельности.

А для тех, кто сомневался, что он впервые выступил в четыре года, Ярослав Дронов организовал сюрприз. Вынес на сцену раритетный магнитофон, поднес к колонке микрофон и включил кассету со своей первой песней.

Поклонники пришли в восторг. Но это было только начало грандиозного шоу. SHAMAN задумал концерт как три «И» — история, интервью и исповедь. Певец показывал поклонникам свои детские фото, спускался к ним в зал и особенно чествовал маму, которая сидела в первом ряду.

«Мама, поднимись. Пусть зал тебя видит. Как ты блестишь! Я тебе завидую. Ты красавица», — заявил артист со сцены.

По заверениям звезды, первой в его талант поверила именно мама. Услышав, как ее сын поет, она отвела ребенка в новомосковский вокально-эстрадный коллектив «Ассорти».

«Великолепные голосовые данные. Ему еще, правда, многому нужно учиться. Он это пытается делать. Иногда прислушивается к моим каким-то советам непонятным. Мне еще самому учиться надо», — отмечает певец Григорий Лепс.

Екатерина Мизулина тоже пришла поддержать мужа. А незадолго до концерта устроила ему незабываемое праздничное утро.

«Проснулся и вышел. Смотрю: вся квартира в шариках. На шарике фотографии и так далее, шарики все с надписями. Мои фотографии, да, уже взрослого периода, с концертов. Я говорю: „Когда ты все это успела?“ А я достаточно крепко сплю, меня из пушки не разбудишь. Она говорит: „Пока ты спал, утром проснулась и все сделала“», — делится SHAMAN.

Глава «Лиги безопасного интернета» и ранее посещала выступления артиста, но теперь у нее другой статус — законная жена. 5 ноября пара заключила официальный брак в донецком ЗАГСе.

Супруги рассказали: после штампа в паспорте их отношения только укрепились. Они проводят вместе каждую свободную минуту, а шумным вечеринкам предпочитают уютные домашние посиделки.

«Сериалы смотрим всякие разные», — уточняет артист.

«В том числе и в телевизоре», — добавляет его супруга.

Екатерина Мизулина по-прежнему балует любимого полезной едой: мясо, овощи и зелень.

«Не люблю пирожки эти все. Хлебобулочные изделия я не ем. Мне надо как бы чуть-чуть форму держать. Как и сладкое тоже я не ем», — отмечает SHAMAN.

Кстати, Мизулина не стала брать фамилию мужа, осталась со своей девичьей. Певец объяснил, что становиться Дроновой Екатерине неудобно.

«Каждая фамилия за каждым человеком — это некий тоже уже и бренд, и раскрученные истории, и зачем. И потом, сами понимаете, менять фамилию — это значит менять всякие документы: паспорта и так далее. И все-все-все, что за этим тянется. Поэтому мы останемся просто: Ярослав Мизулин и Екатерина Дронова», — шутит исполнитель.

Супруги также не планируют устраивать большой и шумный праздник в честь свадьбы. SHAMAN говорит, что в будущем они, возможно, соберутся всей семьей и отметят событие. Но без пафоса.

«Слушайте, не та ситуация, чтобы широко отмечать какие-либо праздники. Мы так решили, что сейчас просто не то время», — подчеркивает Мизулина.

«Я думаю, это в следующем году будет. Но мы думаем, какое-то закрытое помещение, где будут самые близкие люди, по-родственному посидим без гулянок, без СМИ, без фотокамер, без ваших коллег, без телефонов», — делится Дронов.

«Они действительно классная пара. Мне кажется, что они как будто давно друг друга ждали и наконец-таки встретились», — отмечает певица Виолетта Чиковани.

«Мне очень нравится его творчество, мне нравятся его песни и все, как это у них складывается. Честно, я только за то, чтобы создавались пары, за то, чтобы семей было больше», — заявляет певица Анна Калашникова.

Ярослав Дронов уже приступил к поискам просторного и уютного дома для них с супругой. А вот по поводу детей влюбленные пока держат интригу. Но поклонники уверены: пополнение в семье случится в ближайшем будущем.