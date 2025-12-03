Продюсер «Ласкового мая» объявлен в розыск: что натворил Андрей Разин

Фото, видео: www.globallookpress.com/Viktor Chernov; 5-tv.ru

Продюсер Андрей Разин отрицает вину в мошенничестве с отчислениями за хиты «Ласкового мая». Какое наказание ему грозит, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Продюсера Андрея Разина объявили в межгосударственный розыск. В каком преступлении обвиняют создателя группы «Ласковый май»? Сколько лет тюремного заключения ему грозит? Правда ли он получал авторские отчисления за песни коллектива по поддельным документам? Сколько миллионов, по версии следствия, мужчина должен вдове покойного композитора группы Сергея Кузнецова? И как он сам прокомментировал новость? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

На днях продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина объявили в межгосударственный розыск. Как утверждает следствие, в течение последних 30 лет он получал авторские отчисления за песни коллектива незаконным путем.

«Мошенничество в особо крупном размере. На настоящий момент расследование не завершено. Нас лишь известили о том, что заочное обвинение предъявлено Разину», — уточняет адвокат Светланы Шатуновой и вдовы Сергея Кузнецова Олег Ситник.

Уголовное дело в отношении Разина возбудили еще в конце 2020 года. Тогда композитор группы Сергей Кузнецов решил доказать, что права на песни принадлежат ему, а не продюсеру. Ведь это он был создателем народных хитов.

«Всегда мы все решали на том уровне, что если песня нравится ему и мне, мы ее делаем. Если что-то не нравится, мы ее не делаем или переделываем», — рассказывал экс-участник группы «Ласковый май» в июне 2022 года.

Сам же Разин уверял, что получает лицензионные выплаты за песни по договору отчуждения. Якобы бывшие участники коллектива сами передали ему права еще в 1992 году. Продюсер даже предъявлял документ с их подписями и печатью.

«Я выносил, я их привез, я их отмыл. Я их сделал звездами, я им дал деньги, я им сделал хорошую, счастливую жизнь. И вы теперь приходите и воруете все готовое», — заявляет Разин.

Но Сергей Кузнецов уверял: он не отказывался от авторства в пользу продюсера и тем более не подписывал никаких контрактов.

«Документы у него поддельные все. Все поддельные. Да, мы над этим работаем (в ответ на вопрос, будут ли суды продолжаться. — Прим. ред.)», — говорил экс-участник группы в 2022 году.

Однако музыкант не успел завершить судебную тяжбу. Ровно год спустя он умер. Но его родные решили продолжить борьбу. В 2023 году они провели ряд дополнительных экспертиз и подтвердили: документ об отчуждении прав — стопроцентная подделка.

«В Пресненском районном суде исследовали экспертным путем договор, которым Разин обосновывал свои требования, притязания на авторство на музыкальные хиты „Ласкового мая“. В результате заключения эксперта было установлено, что подпись от имени Кузнецова, от автора выполнена иным лицом с подражанием», — рассказывает адвокат Ситник.

Андрей Разин всегда был одиозной фигурой в шоу-бизнесе. Он называл себя отцом и создателем «Ласкового мая». Рекордные продажи билетов (более 47 миллионов за первые пять лет существования группы), переполненные стадионы фанаток, до десяти концертов в день — все эти заслуги коллектива продюсер приписывал исключительно себе.

«„Ласковый май» — это мое детище, которое я создал собственными силами, путем того, что чуть не рисковал своей свободой, ходил под статьей расстрельной», — говорит Андрей Разин.

«Я считаю, что, во-первых, группа уже сама по себе состоялась как группа, да, как коллектив уже с написанным, спетым и записанным материалом и без Андрея Разина. Поскольку, в общем, Сережа Кузнецов ее создал, дал ей название», — отмечает музыкант Виктор Кинн.

Когда каждый из участников коллектива решил пойти своим путем, Андрей Разин запретил им исполнять хиты группы. А в качестве аргумента демонстрировал тот самый договор по передаче ему исключительных прав.

«В какой-то момент Разин вообще стал утверждать, что чуть ли не он автор этих песен. Что действительно было достаточно забавно», — делится музыкальный критик Алексей Остудин.

При этом, пока продюсер шиковал за океаном и ни в чем себе не отказывал, сам создатель хитов «Седая ночь» и «Белые розы» жил более чем скромно. Изредка зарабатывал концертами, получал пенсию по инвалидности. Ему помогали деньгами бывшие коллеги, в том числе и Юрий Шатунов.

«Он мне и звонил, и приезжал, и присылал деньги на продукты. Я это не скрываю», — рассказывал Сергей Кузнецов.

Впрочем, Юру Шатунова тоже постигла печальная участь. Он судился с продюсером за авторские права на хиты более 15 лет. Дело певец выиграл, однако долгожданная победа спустя пару дней обернулась трагедией: исполнитель скончался от обширного инфаркта миокарда.

«Разин зарабатывал на нем деньги, на его труде. Его, бедного, довели до того, что сейчас произошло», — подчеркивает поклонница артиста Елена Кобызева.

Но и после смерти Шатунова Разин не успокоился. Он продолжил судиться с вдовой музыканта, а далее перешел и на других артистов. Он запретил им исполнять песни «Ласкового мая» без его личного разрешения и проклинал всех тех, кто высказывался о нем в негативном ключе.

«Всех приговариваю, всех, кто прикоснется к „Ласковому маю“ без моего разрешения и правообладателей. Все сдохните», — заявляет продюсер.

И вот теперь самому Андрею Разину грозит уголовная ответственность. Специалисты уже подсчитали: он присвоил себе около полумиллиарда рублей, которые должны были достаться Кузнецову. Юристы уверяют: если вина его будет полностью доказана, продюсер может угодить в тюрьму на десять лет.

«У нас, как у потерпевших, есть право заявить исковые требования. Помимо материального ущерба, скорее всего, будет заявлен и моральный ущерб», — уточняет Олег Ситник.

«Разин не выдержал испытания деньгами, поэтому проиграл. Он свое слово уже сыграл, он сделал свое слово. Это было в начале пути. Для этого ему пришлось буквально обманом, я так думаю, понимая, Юра об этом много раз рассказывал, что обманом забрать песни у Кузнецова и у него. Прошло время, и песни вернулись туда, куда надо», — говорит друг Юрия Шатунова Константин Мирошник.

Следствие несколько раз вызывало продюсера на допрос, однако сам Разин игнорировал повестки. По данным СМИ, сейчас он находится в США. При этом Разин уже успел отреагировать на новости об уголовном деле. Он заявил, что подает ответный иск на вдов Сергея Кузнецова и Юры Шатунова.

«Это все сделано чисто для того, чтобы скрыть следы преступлений, где продали незаконно песни „Слову пацана“. Перехвачены их разговоры, где они разрабатывали эту мошенническую схему. Также и их подельник, который все это спровоцировал, все это оплатил», — уверяет Разин.

Продюсер также заявил, что это просто некий заговор, а он сам ни в чем не виноват. Но правоохранители уверены: шоумен не сможет долго уходить от ответственности. Если межгосударственный розыск не даст результатов, мужчиной займется Интерпол. Что касается имущества Разина на родине, оно может быть арестовано уже сейчас.