Как в детстве: три простые елочные игрушки, которые можно сделать своими руками

Мария Горбунова
Фото, видео: 5-tv.ru

Новый год совсем близко, а значит, пора готовиться к нему всей семьей.

В детстве каждая самодельная игрушка на елке казалась самой красивой. Сегодня это ощущение можно подарить и своим детям. Всего несколько простых материалов — и вот уже рождаются уникальные украшения для зеленой красавицы.

О том, как сделать три простые елочные игрушки своими руками, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала блогер Татьяна Суина.

Шар из ниток

Что понадобится для елочной игрушки:

  • Воздушный шарик;
  • Толстые шерстяные нитки;
  • Клей ПВА;
  • Кисточки;
  • Тканевые бантики.

Для создания этой елочной игрушки надуваем шарик и обмазываем его клеем с помощью кисточки. После обматываем нитью и еще раз поливаем клеем. После полного высыхания лопаем шарик. Приклеиваем к шарику бантик и добавляем нитку для подвешивания игрушки на елку.

По желанию на шарик можно добавить блесток.

Дед Мороз из шишки

Что понадобится для елочной игрушки:

  • Картонная коробка от яиц;
  • Клей канцелярский;
  • Ножницы;
  • Кисточки;
  • Бусины;
  • Гуашь;
  • Шишки.

Из коробки от яиц вырезаем треугольную часть (в которую вставляется яйцо). Красим красной гуашью — это будет колпаком Деда Мороза. Вместо помпона клеим бусину — как и вместо носа на шишку, ее, правда, красим в красный. На шишку по желанию можно нанести искусственный снег.

Диско-шарик

Что понадобится для елочной игрушки:

  • CD-диск;
  • Тканевые бантики;
  • Клей канцелярский;
  • Пластиковый прозрачный сборный шарик;
  • Ножницы.

Осторожно разрезаем диск на множество маленьких частей. Ими в хаотичном порядке обклеиваем шар (серебристой стороной наружу). Привязываем к шару нитку и бантик. Елочная игрушка готова!