Как в детстве: три простые елочные игрушки, которые можно сделать своими руками

Фото, видео: 5-tv.ru

Новый год совсем близко, а значит, пора готовиться к нему всей семьей.

В детстве каждая самодельная игрушка на елке казалась самой красивой. Сегодня это ощущение можно подарить и своим детям. Всего несколько простых материалов — и вот уже рождаются уникальные украшения для зеленой красавицы.

О том, как сделать три простые елочные игрушки своими руками, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала блогер Татьяна Суина.

Шар из ниток

5-tv.ru

Что понадобится для елочной игрушки:

Воздушный шарик;

Толстые шерстяные нитки;

Клей ПВА;

Кисточки;

Тканевые бантики.

Для создания этой елочной игрушки надуваем шарик и обмазываем его клеем с помощью кисточки. После обматываем нитью и еще раз поливаем клеем. После полного высыхания лопаем шарик. Приклеиваем к шарику бантик и добавляем нитку для подвешивания игрушки на елку.

По желанию на шарик можно добавить блесток.

Дед Мороз из шишки

5-tv.ru

Что понадобится для елочной игрушки:

Картонная коробка от яиц;

Клей канцелярский;

Ножницы;

Кисточки;

Бусины;

Гуашь;

Шишки.

Из коробки от яиц вырезаем треугольную часть (в которую вставляется яйцо). Красим красной гуашью — это будет колпаком Деда Мороза. Вместо помпона клеим бусину — как и вместо носа на шишку, ее, правда, красим в красный. На шишку по желанию можно нанести искусственный снег.

Диско-шарик

5-tv.ru

Что понадобится для елочной игрушки:

CD-диск;

Тканевые бантики;

Клей канцелярский;

Пластиковый прозрачный сборный шарик;

Ножницы.

Осторожно разрезаем диск на множество маленьких частей. Ими в хаотичном порядке обклеиваем шар (серебристой стороной наружу). Привязываем к шару нитку и бантик. Елочная игрушка готова!