Как в детстве: три простые елочные игрушки, которые можно сделать своими руками
Фото, видео: 5-tv.ru
Новый год совсем близко, а значит, пора готовиться к нему всей семьей.
В детстве каждая самодельная игрушка на елке казалась самой красивой. Сегодня это ощущение можно подарить и своим детям. Всего несколько простых материалов — и вот уже рождаются уникальные украшения для зеленой красавицы.
О том, как сделать три простые елочные игрушки своими руками, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала блогер Татьяна Суина.
Шар из ниток
Что понадобится для елочной игрушки:
- Воздушный шарик;
- Толстые шерстяные нитки;
- Клей ПВА;
- Кисточки;
- Тканевые бантики.
Для создания этой елочной игрушки надуваем шарик и обмазываем его клеем с помощью кисточки. После обматываем нитью и еще раз поливаем клеем. После полного высыхания лопаем шарик. Приклеиваем к шарику бантик и добавляем нитку для подвешивания игрушки на елку.
По желанию на шарик можно добавить блесток.
Дед Мороз из шишки
Что понадобится для елочной игрушки:
- Картонная коробка от яиц;
- Клей канцелярский;
- Ножницы;
- Кисточки;
- Бусины;
- Гуашь;
- Шишки.
Из коробки от яиц вырезаем треугольную часть (в которую вставляется яйцо). Красим красной гуашью — это будет колпаком Деда Мороза. Вместо помпона клеим бусину — как и вместо носа на шишку, ее, правда, красим в красный. На шишку по желанию можно нанести искусственный снег.
Диско-шарик
Что понадобится для елочной игрушки:
- CD-диск;
- Тканевые бантики;
- Клей канцелярский;
- Пластиковый прозрачный сборный шарик;
- Ножницы.
Осторожно разрезаем диск на множество маленьких частей. Ими в хаотичном порядке обклеиваем шар (серебристой стороной наружу). Привязываем к шару нитку и бантик. Елочная игрушка готова!