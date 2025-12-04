Тетя Песя, Чекан и Мишка Карась: как изменились актеры «Ликвидации» за 18 лет

Фото: Кадр из т/с «Ликвидация» реж. Сергей Урсуляк, 2007г.

Кто чудом выжил в ДТП? Кто оказался в инвалидной коляске из-за болезни? И чья актерская карьера пошла на спад?

С момента выхода «Ликвидации» прошло уже 18 лет, и, конечно, актеры культового сериала успели заметно измениться. Одни сделали блестящую карьеру в кино, другие выбрали иной путь, но каждого из них по-прежнему помнят благодаря ярким образам из любимого фильма.

Владимир Машков — Давид Гоцман

Кадр из т/с «Ликвидация» реж. Сергей Урсуляк, 2007 г., ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Роль Давида Гоцмана, харизматичного руководителя одесского уголовного розыска, стала одной из самых узнаваемых в карьере Машкова. Ради участия в проекте актер сбросил около 20 килограммов, чтобы подчеркнуть разницу между своим героем и массивным Кречетовым.

«Машкова люблю, роли всегда сильные, и здесь тоже. Возможно, попадает всегда в свое амплуа», — отзываются о роли актера зрители.

Работа в «Ликвидации» принесла ему ключевые отечественные награды. После успеха сериала Машков продолжал активно сниматься, появляясь как в российских, так и в зарубежных картинах, среди которых — «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». Параллельно он усиливал свое влияние в театральной среде.

С 2018 года актер возглавляет Театр Олега Табакова, а с 2024 года стал художественным руководителем «Современника». В 2025 году на экраны вышла лента «В списках не значился», где Машков вновь подтвердил уровень своего профессионализма.

Михаил Пореченков — Виталий Кречетов

Кадр из т/с «Ликвидация» реж. Сергей Урсуляк, 2007 г., ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Михаил Пореченков — один из самых узнаваемых российских актеров, сыгравший в ряде известных кино- и телепроектов, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и «Ликвидация».

В последнем он его персонаж стал главным антагонистом сериала — Кречетов являлся заместителем военного прокурора Одесского военного округа и одновременно шпиона-диверсанта.

В 2024 году актер снова оказался в центре внимания, приняв участие в нескольких свежих проектах. Он снялся в продолжении комедийного сериала «Исправление и наказание — 2», где выступил в образе начальника колонии, а также вернулся в четвертый сезон сериала «Полярный».

Владимир Меньшов — маршал Георгий Жуков

Кадр из т/с «Ликвидация» реж. Сергей Урсуляк, 2007 г., Известия/Александр Казаков

Владимир Меньшов — актер, чья известность и признание сформировались задолго до появления в «Ликвидации». Начав путь в театре, он добился заметных успехов на сцене, после чего стал активно работать в кино, постепенно укрепляя свой статус в этой отрасли.

Одним из наиболее запоминающихся образов, созданных Меньшовым, стала роль Александра Меншикова, ближайшего сподвижника Петра I, в историческом фильме «Царевич Алексей».

Не менее ярко актер проявил себя в экранизациях произведений Сергея Лукьяненко — «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор», где предстал в роли мага Гесера, что принесло ему новую волну популярности.

Артист скончался 5 июля 2021 года в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.

Сергей Маковецкий — Фима Петров

Кадр из т/с «Ликвидация» реж. Сергей Урсуляк, 2007 г., ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Его персонаж — карманник Фима, давний приятель Гоцмана, — появился в сериале ненадолго, но запомнился зрителям теплым и человечным характером. Изначально на эту роль был приглашен Андрей Краско, с которым успели отснять два съемочных дня. Однако актер неожиданно скончался от инсульта, и экстренно заменить его пришлось Маковецкому.

Маковецкий по-прежнему остается одним из самых авторитетных актеров страны. На сцене театра имени Вахтангова он играет уже свыше 40 лет, продолжает активно сниматься в кино и участвует в озвучивании анимации.

В 2024 году актер озвучил Князя Киевского в мультфильме «Три богатыря. Ни дня без подвига».

Светлана Крючкова — тетя Песя

Кадр из т/с «Ликвидация» реж. Сергей Урсуляк, 2007 г., Кирилл Каллиников/РИА Новости

Светлана Крючкова обрела известность еще в студенческие годы, сыграв наивную Нелли Ледневу в фильме «Большая перемена». Она мастерски перевоплощалась в разные образы: от романтических героинь до комичных персонажей, таких как Агафья Тихоновна в «Женитьбе». Актриса также убедительно играла таинственных женщин, например, Эльзу Берримор в «Шерлоке Холмсе».

Одной из самых ярких работ актрисы стала тетя Песя в сериале «Ликвидация». Долгое время создатели проекта искали актрису, которая бы идеально соответствовала характеру персонажа. И на роль утвердили Крючкову, которая смогла создать яркий и цельный образ.

В 2015 году Светлана Крючкова узнала о раке. Она мужественно боролась с болезнью, и та отступила, но проблемы со здоровьем остались. Артистка работу не бросила, но в свет выходить стала реже.

Однако недавно актриса появилась на Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», где получила награду в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки». На церемонии Крючкову заметили в инвалидной коляске в сопровождении помощницы.

Сергей Угрюмов — Виктор Платов

Кадр из т/с «Ликвидация» реж. Сергей Урсуляк, 2007 г., ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сергей Угрюмов начал карьеру в театре, снимаясь в фильмах-спектаклях. На большом экране он впервые появился в 2000 году в комедии Эльдара Рязанова «Старые клячи», где исполнил роль разнорабочего. Постепенно актер стал часто появляться в популярных сериалах — «Дальнобойщики», «Каменская», «Марш Турецкого».

Широкая известность пришла к нему в 2007 году благодаря роли контрразведчика в «Ликвидации». В 2025 году зрители вновь увидели Угрюмова в продолжении проекта «Казанова. В бегах».

Лика Нифонтова — Нора

Кадр из т/с «Ликвидация» реж. Сергей Урсуляк, 2007 г., Usoev Gennady/Legion-media

Лика Нифонтова впервые появилась в кино в 1983 году, однако настоящий успех пришел позже — после десятилетнего перерыва, когда она исполнила роль Норы в сериале «Ликвидация». На съемках она работала с мужем, режиссером Сергеем Урсуляком. После успеха проекта он стал чаще создавать телесериалы.

Нифонтова же продолжает активную театральную деятельность. Весной 2024 года она присоединилась к постановке «Как Фауст ослеп» — музыкальному спектаклю в театре «Сатирикон», созданному на основе произведения Гете «Фауст».

Константин Лавроненко — Чекан

Кадр из т/с «Ликвидация» реж. Сергей Урсуляк, 2007 г., Кирилл Каллиников/РИА Новости

Константин Лавроненко начал сниматься еще во время учебы, дебютировав в 1984 году в мелодраме «Еще люблю, еще надеюсь», в которой играл вместе с Евгением Евстигнеевым — актером, которого он считает своим наставником.

Настоящее признание пришло спустя два десятилетия, после главной роли в драме «Возвращение» режиссера Андрея Звягинцева. Большая часть зрителей помнит его и по образу бандита Чекана из сериала «Ликвидация». Сегодня Лавроненко продолжает активно сниматься в кино. В начале апреля 2024 года ему было присвоено звание народного артиста России.

В 2012 году актер оказался на грани жизни и смерти. В Ярославской области его машина столкнулась с Toyota Camry. Водитель иномарки не справился с управлением, и последствия аварии были трагическими. Константин получил серьезные травмы, включая перелом позвоночника. Несколько месяцев он не мог ходить.

Александр Семчев — Эммик

Кадр из т/с «Ликвидация» реж. Сергей Урсуляк, 2007 г., ИЗВЕСТИЯ_Эдуард Корниенко

Александр Семчев начал кинокарьеру в 1999 году, снявшись в русско-французской драме «Небо в алмазах». Однако настоящую славу Семчеву принесла роль Эдика в «Ликвидации».

Его герой запомнился благодаря харизме актера. Во время съемок актер весил более 200 килограммов.

Сегодня Семчев работает в театре. В его афише на 2025 год есть спектакли разных жанров: от трагикомедии до серьезной драмы.

Николай Спиридонов — Мишка Карась

Кадр из т/с «Ликвидация» реж. Сергей Урсуляк, 2007 г., 5-tv.ru

Николай Спиридонов начал актерскую карьеру с небольших ролей в картинах «Итальянец» и «Путь». Настоящую известность он обрел в 12 лет благодаря роли беспризорника Мишки Карася, которого усыновил Гоцман. Вскоре посыпались предложения на главные роли.

Его актерская карьера взлетела стремительно, но столь же быстро и сошла на нет. С кино пришлось завязать. По данным СМИ, некоторое время он работал электриком и лифтером, а затем устроился администратором в сетевые магазины. Успел жениться и развестись. Сейчас у Спиридонова подрастает дочь.