Фото: Кадр из сериала «Гардемарины, вперед!», реж. Светлана Дружинина, 1987.

С момента выхода картины прошло 37 лет. За это время в жизни артистов, сыгравших главные роли, произошло немало событий.

Четырехсерийный художественный фильм «Гардемарины, вперед!» вышел на советские телеэкраны в 1988 году. С тех пор часть поклонников актера Михаила Боярского вместо д’Артаньяна стали звать его шевалье де Брильи, а запомнившие артиста Дмитрия Харатьяна как школьника из картины «Розыгрыш» также прочно стали ассоциировать с гардемарином.

Но спустя много лет выяснилось, что бешеная популярность исторического мюзикла оказалась на руку не всем. Кого из актеров съемки в «Гардемаринах» раскрыли, а кого запечатали в одном единственном амплуа? И как сегодня выглядят сыгравшие в картине ключевые роли звезды?

Михаил Боярский после роли шевалье де Брильи

Андрей Чепакин/ТАСС; Кадр из сериала «Гардемарины, вперед!», реж. Светлана Дружинина, 1987.

Первый успех в кино Михаилу Боярскому принесла роль в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», а кинолента «Гардемарины, вперед!» закрепила славу актера.

Кстати, при всем богатстве последующей фильмографии артиста, мини-сериал 1987 года стал единственной лентой, в которой Боярский снялся обнаженным.

Режиссер Светлана Дружинина обещала, что во время такой вольной пробежки по лесу ничего в кадре толком не будет заметно. Перед съемкой она громко сообщила команде: «Народ, разойдитесь, сейчас побежит голый Боярский!».

Сейчас артисту 75 лет. В последние годы он не снимается в кино, но развивается в музыке, продолжает играть в театре и болеть за футбольный клуб «Зенит» — что часто сам стремится подчеркнуть.

Сергей Жигунов после роли Александра Белова

legion-media; Кадр из сериала «Гардемарины, вперед!», реж. Светлана Дружинина, 1987.

Сергей Жигунов во время съемок в «Гардемаринах» умудрился параллельно отслужить в армии. А еще, когда работал над сценами с фехтованием, чуть не лишился глаза. Но все это было не напрасно: роль Александра Белова прославила симпатичного молодого актера и открыла ему дороги в новые проекты.

Он смог заняться и продюсированием, и написанием сценариев, и режиссурой. А позднее Жигунова захлестнула и вторая волна популярности, ведь он снялся в ситкоме «Моя прекрасная няня».

Сейчас Жигунову 62 года. Он уже успешно реализовал себя в медиаиндустрии во многих амплуа и продолжает развиваться в этом направлении.

Дмитрий Харатьян после роли Алексея Корсака

legion-media; Кадр из сериала «Гардемарины, вперед!», реж. Светлана Дружинина, 1987.

После фильма «Розыгрыш» участие в «Гардемаринах» принесло Дмитрию Харатьяну новый виток славы.

После выхода на экраны исторического фильма Дружининой успех актера был настолько велик, что его четыре года подряд, с 1988 по 1991 год, признавали самым популярным артистом страны по версии журнала «Советский экран». Возможно, именно из-за огромного внимания публики у Харатьяна возникли проблемы с алкоголем.

Харатьяну все же удалось удалось побороть зависимость и снова заняться творчеством. В своей профессиональной деятельности он продолжил успешно развиваться, параллельно пробуя себя и в других сферах: дубляже, вокале, ведении телевизионных передач.

«Кстати, года три назад мне предложили сыграть именно самого себя, представляете? Дожил, что называется. То есть меня не как артиста видят, а как персонаж, бренд, бывшего „гардемарина“. Хотя бывших не бывает. Помню, тогда я подумал: наверно, пора заканчивать с этой профессией, раз такое дело. То есть стал уже для кого-то таким попсовым нарицательным именем. Но я не ропщу на судьбу, потому что все складывается так, как должно быть», — рассказывал артист еще в 2015 году газете MK.RU.

Сейчас ему 65 лет. Харатьян продолжает гордиться ролью Алексея Корсака, но не останавливается на достигнутом, продолжая и снимать, и сниматься.

Владимир Шевельков после роли князя Никиты Оленева

Persona Stars/legion-media; Кадр из сериала «Гардемарины, вперед!», реж. Светлана Дружинина, 1987.

Владимир Шевельков попал в «Гардемарины» уже состоявшимся актером, еще обучаясь в институте он прославился участием в фильмах «В моей смерти прошу винить Клаву К.» и «Приключения принца Флоризеля». Вряд ли артист ожидал, что съемки окажутся такими сложными.

Дело в том, что роль князя Никиты Оленева Дружинина изначально планировала отдать собственному сыну, но тот отказался прямо перед началом съемок. Актер и режиссер часто спорили из-за представления образа.

«До этой ленты я играл самых разных героев: подонков, наркоманов, любовников… А тут мне стали предлагать роли тихого, постного, гладкого мальчика. В общем, роль Оленева меня попросту раздавила», — делился актер в интервью KP.RU.

В 1990-х Шевельков стал заниматься рекламным бизнесом, а потом удачно реализовался и в качестве режиссера сериалов и кино. Сейчас ему 64 года. Бизнесмен продолжает развивать проекты собственной компании, снявшей более 300 рекламных работ.

Татьяна Лютаева после роли Анастасии Ягужинской

Persona Stars/legion-media; Кадр из сериала «Гардемарины, вперед!», реж. Светлана Дружинина, 1987.

Татьяна Лютаева съемками в «Гардемаринах» обязана Дружининой. Та посмотрела ее выпускную постановку и пригласила вчерашнюю студентку ВГИКа пройти кастинг в новый фильм. Так о Лютаевой узнал весь Советский Союз.

После успеха в «Гардемаринах» актриса уехала с мужем в Вильнюс, работала там в театре. Так вышло, что и первый, и второй супруги Лютаевой были литовцами, поэтому в России она не жила до 2004 года. Тогда, после развода, она вернулась в Москву и в киноиндустрию.

Сейчас артистке 60 лет, она все еще снимается и много времени уделяет семье: помогает дочери Агнии с тремя детьми.

«С удовольствием занимаюсь тем, чтобы они образовывались: язык, шахматы, плавание… У нас в доме нельзя играть в гаджеты. Потому что от них привыкание стопроцентное… Это не живой мир», — рассказывала звезда в эфире канала «ТВ Центр».

Ольга Машная после роли Софьи Зотовой

Persona Stars/legion-media; Кадр из сериала «Гардемарины, вперед!», реж. Светлана Дружинина, 1987.

Ольгу Машную пригласили в «Гардемарины, вперед!», когда стало известно, что другая актриса, Марина Зудина, сломала ногу. Если б не это обстоятельство, Софьей Зотовой стала бы именно она.

Машную роль прославила, после нее девушку стали узнавать на улицах. Но сама актриса уже после съемок долго обдумывала опыт участия в «Гардемаринах».

«Я пришла от агрессии к любви. Софья — важная для меня роль, так как уже начал складываться стереотип — актриса нервная, может закатить истерику. „Гардемарины“, конечно, много дали, но много и отняли. Меня все время хотели видеть такой Софьюшкой, а меня это не очень радовало. Потому что хотелось других ролей: драматических, комедийных. Мне нравится играть ярко выраженные характеры, не зацикливаясь на одном. Когда ты чувствуешь в себе потенциал, хочется его реализовать. Роль Софьи в какой-то степени переходная для меня. Она — воплощение верности и любви», — приводит заявление актрисы издание aif.ru.

В 1990-е ей действительно особо не предлагали главные роли, полноценно актриса вернулась на экраны в начале 2000-х. Сейчас Машной 61 год, она продолжает сниматься в кино, сериалах и играть в театре, хотя в молодости признавалась, что считает себя «не театральной актрисой».