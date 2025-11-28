С петухом под столом и хлебом на пороге: какие новогодние поверья существовали на Руси

Фото: 5-tv.ru

Наши предки отмечали Новый год совсем не так, как мы. Почему они боялись шампанского и обязательно били в сковороду?

Новый год — это не только шампанское, мандарины и бой курантов, но и целый пласт старинных обычаев, поверий и ритуалов, которые были призваны защитить дом и семью от злых сил, принести удачу, богатство и благополучие.

Так, еще несколько столетий назад наши предки встречали Новый год совсем иначе: с петухами под столом, сковородками у порога и строжайшими запретами на новую обувь. В наши дни многие из этих примет забыты или кажутся странными. 5-tv.ru собрал самые необычные и любопытные.

Не в своих тапках: почему в новогоднюю ночь нельзя надевать новую обувь

5-tv.ru

На Руси никогда не встречали Новый год в новой обуви. Считалось, что:

Новые сапоги или туфли «унесут» хозяина вдаль от дома — к разлуке с семьей;

Неношеная обувь символизирует «непутевую» дорогу, случайные связи;

Если обуть новое — весь год будешь «ходить по чужим порогам», то есть искать пристанище.

Старую и удобную обувь, напротив, считали хорошим знаком: она обещала принести стабильность в новом году:

На Руси в новогоднюю ночь надевали любимую, ношенную обувь, иногда даже залатанную;

Перед праздником «обхаживали» сапоги: смазывали дегтем, шептали обережные слова.

Петух под столом: ритуальная птица Нового года

5-tv.ru

Один из самых загадочных обрядов — запуск петуха под праздничный стол. Как это происходило: накануне Нового года выбирали самого бойкого петуха. В момент наступления полуночи птицу запускали под стол, за которым сидела семья. Затем все наблюдали за ее поведением:

Если петух активно царапал пол — к богатому урожаю;

Если кричал и метался — к новостям и путешествиям;

Если забивался в угол — к болезням.

Почему именно петух?

В славянской традиции он — символ солнца и пробуждения. Его крик «разрезает» тьму, отгоняя нечисть.

Петух ассоциировался с домашним очагом: его держали во дворе как оберег от пожаров и воров. Красный гребень напоминал пламя — знак жизненной силы.

Звон сковородки: как изгоняли злых духов

5-tv.ru

Еще один необычный ритуал — звон в сковородку или медный таз в первые минуты Нового года. В разных регионах его исполняли по-своему:

Кто-то бил в сковороду три раза, приговаривая: «Зло гоню, добро зову»;

Кто-то обходил с тазом вокруг избы, а затем стучал в ворота;

В некоторых селах подвешивали сковородку у входа и трясли ее при каждом госте в первые сутки праздника.

Дело в том, что на Руси металл (особенно медь) считался сильным оберегом, способным отпугнуть нечистую силу. Звон имитировал колокольный благовест — защиту от бесов. Предки верили, что ритмичные удары «запечатывали» дом от бед.

Почему боялись шампанского

5-tv.ru

Сегодня шампанское — символ праздника, но еще в XIX веке к нему относились настороженно. Причина — в ассоциациях с «чужим», западным обычаем:

Шампанское появилось в России при Петре I и долго считалось «барской» забавой;

Крестьяне видели в пузырьках «бесовское дыхание»;

Сам акт открывания бутылки с хлопком воспринимался многими как призыв нечистой силы.

Что вместо этого пили?

Сбитень (медовый напиток с пряностями);

Квас;

Ягодные морсы;

Домашнее пиво.

«Перешагнуть через порог»: новогодние ритуалы

5-tv.ru

Порог дома в народной традиции — граница между «своим» и «чужим» пространством. Поэтому с ним предки связывали множество новогодних запретов и предписаний:

Нельзя выносить мусор в первые три дня Нового года — вместе с ним «уйдет» достаток;

Не стоять на пороге, чтобы не перекрыть поток благ;

Первой в новом году впустить в дом женщину — к сплетням, мужчину — к силе;

Переступать порог правой ногой в полночь — к удаче.

Как «заговаривали» деньги и удачу в Новый год

5-tv.ru

На Руси существовали и активные ритуалы на привлечение блага:

Монеты в кармане. В полночь нужно было переложить серебряную монету из одного кармана в другой, шепча: «Деньга к деньге, год к году»;

Хлеб и соль у входа. На пороге оставляли ломоть хлеба с щепоткой соли — «накормить» удачу;

Веник «вверх метелкой». Новый веник ставили у двери комлем вверх — чтобы деньги «не выметались»;

Зажженная свеча. Ее не гасили до рассвета: пламя «очищало» дом.

Почему эти традиции ушли и остались только шумные застолья

5-tv.ru

Большинство из нас перестали воспринимать праздник как духовное очищение. Сегодня Новый год для многих просто повод повеселиться. Потеря веры в магию и скептицизм сделали приметы и обряды пережитком прошлого. Новые тапочки, шампанское — не пугают.

Тем не менее память о тех ритуалах живет в народных сказках, рассказах бабушек и, вероятно, иногда в тонком ощущении, что важно встретить год правильно, с уважением к традиции. Хотя уже мало кто верит в духов и нечисть, идея встретить Новый год с чистым домом, светом, добрыми словами и радостью — у многих так и не потеряла смысла.