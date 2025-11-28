С петухом под столом и хлебом на пороге: какие новогодние поверья существовали на Руси
Фото: 5-tv.ru
Наши предки отмечали Новый год совсем не так, как мы. Почему они боялись шампанского и обязательно били в сковороду?
Новый год — это не только шампанское, мандарины и бой курантов, но и целый пласт старинных обычаев, поверий и ритуалов, которые были призваны защитить дом и семью от злых сил, принести удачу, богатство и благополучие.
Так, еще несколько столетий назад наши предки встречали Новый год совсем иначе: с петухами под столом, сковородками у порога и строжайшими запретами на новую обувь. В наши дни многие из этих примет забыты или кажутся странными. 5-tv.ru собрал самые необычные и любопытные.
Не в своих тапках: почему в новогоднюю ночь нельзя надевать новую обувь
На Руси никогда не встречали Новый год в новой обуви. Считалось, что:
- Новые сапоги или туфли «унесут» хозяина вдаль от дома — к разлуке с семьей;
- Неношеная обувь символизирует «непутевую» дорогу, случайные связи;
- Если обуть новое — весь год будешь «ходить по чужим порогам», то есть искать пристанище.
Старую и удобную обувь, напротив, считали хорошим знаком: она обещала принести стабильность в новом году:
- На Руси в новогоднюю ночь надевали любимую, ношенную обувь, иногда даже залатанную;
- Перед праздником «обхаживали» сапоги: смазывали дегтем, шептали обережные слова.
Петух под столом: ритуальная птица Нового года
Один из самых загадочных обрядов — запуск петуха под праздничный стол. Как это происходило: накануне Нового года выбирали самого бойкого петуха. В момент наступления полуночи птицу запускали под стол, за которым сидела семья. Затем все наблюдали за ее поведением:
- Если петух активно царапал пол — к богатому урожаю;
- Если кричал и метался — к новостям и путешествиям;
- Если забивался в угол — к болезням.
Почему именно петух?
В славянской традиции он — символ солнца и пробуждения. Его крик «разрезает» тьму, отгоняя нечисть.
Петух ассоциировался с домашним очагом: его держали во дворе как оберег от пожаров и воров. Красный гребень напоминал пламя — знак жизненной силы.
Звон сковородки: как изгоняли злых духов
Еще один необычный ритуал — звон в сковородку или медный таз в первые минуты Нового года. В разных регионах его исполняли по-своему:
- Кто-то бил в сковороду три раза, приговаривая: «Зло гоню, добро зову»;
- Кто-то обходил с тазом вокруг избы, а затем стучал в ворота;
- В некоторых селах подвешивали сковородку у входа и трясли ее при каждом госте в первые сутки праздника.
Дело в том, что на Руси металл (особенно медь) считался сильным оберегом, способным отпугнуть нечистую силу. Звон имитировал колокольный благовест — защиту от бесов. Предки верили, что ритмичные удары «запечатывали» дом от бед.
Почему боялись шампанского
Сегодня шампанское — символ праздника, но еще в XIX веке к нему относились настороженно. Причина — в ассоциациях с «чужим», западным обычаем:
- Шампанское появилось в России при Петре I и долго считалось «барской» забавой;
- Крестьяне видели в пузырьках «бесовское дыхание»;
- Сам акт открывания бутылки с хлопком воспринимался многими как призыв нечистой силы.
Что вместо этого пили?
- Сбитень (медовый напиток с пряностями);
- Квас;
- Ягодные морсы;
- Домашнее пиво.
«Перешагнуть через порог»: новогодние ритуалы
Порог дома в народной традиции — граница между «своим» и «чужим» пространством. Поэтому с ним предки связывали множество новогодних запретов и предписаний:
- Нельзя выносить мусор в первые три дня Нового года — вместе с ним «уйдет» достаток;
- Не стоять на пороге, чтобы не перекрыть поток благ;
- Первой в новом году впустить в дом женщину — к сплетням, мужчину — к силе;
- Переступать порог правой ногой в полночь — к удаче.
Как «заговаривали» деньги и удачу в Новый год
На Руси существовали и активные ритуалы на привлечение блага:
- Монеты в кармане. В полночь нужно было переложить серебряную монету из одного кармана в другой, шепча: «Деньга к деньге, год к году»;
- Хлеб и соль у входа. На пороге оставляли ломоть хлеба с щепоткой соли — «накормить» удачу;
- Веник «вверх метелкой». Новый веник ставили у двери комлем вверх — чтобы деньги «не выметались»;
- Зажженная свеча. Ее не гасили до рассвета: пламя «очищало» дом.
Почему эти традиции ушли и остались только шумные застолья
Большинство из нас перестали воспринимать праздник как духовное очищение. Сегодня Новый год для многих просто повод повеселиться. Потеря веры в магию и скептицизм сделали приметы и обряды пережитком прошлого. Новые тапочки, шампанское — не пугают.
Тем не менее память о тех ритуалах живет в народных сказках, рассказах бабушек и, вероятно, иногда в тонком ощущении, что важно встретить год правильно, с уважением к традиции. Хотя уже мало кто верит в духов и нечисть, идея встретить Новый год с чистым домом, светом, добрыми словами и радостью — у многих так и не потеряла смысла.