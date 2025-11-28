Гармония в декабре, страсти в феврале: любовный гороскоп на зиму 2025-2026

Фото, видео: 5-tv.ru

Как на отношениях скажется январское Новолуние и движение Лилит в последний зимний месяц?

Этой зимой управлять силой и глубиной теплых чувств уготовано лишь четырем знакам зодиака. Любовная энергия пройдет через секторы, подвластные Стрельцу, Козерогу, Водолею и Рыбам — каждый из них по очереди задаст свой особый и ни на что не похожий темп чувств.

Что ждет представителей зодиакального круга в следующие три месяца, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ксения Шахова.

Ксения Шахова

Астролог

Любовный гороскоп на зиму 2025-2026 — прогноз для всех знаков зодиака

До 21 декабря действует энергия Стрельца. Она весьма гармонична: Юпитер в Раке дружит с Сатурном, поэтому пары станут практичнее.

«Кто-то наконец окрасит стену, кто-то пересмотрит семейный бюджет, а кто-то просто научится вести быт вдвоем, без суеты и драм. В это время легко договориться, даже если обычно обсуждение бытовых мелочей превращается в эпопею», — рассказала астролог.

С последней декады декабря, когда Солнце войдет в следующий знак — Козерога, — в воздухе станет больше романтики.

«Нептун окрашивает будни, и простые жесты вдруг приобретают особый смысл, потому что планета соединяется с управителем Козерога — Сатурном», — подчеркнула Шахова.

В это время партнер может удивлять неожиданным решением навести уборку или купить по пути домой любимое пирожное. В последнюю декаду декабря вечера знаков зодиака будут наполнены ощущением заботы. Усилится влюбленность, вера в хорошее и желание быть рядом с близким человеком.

До середины января соединение гендерных планет Венеры и Марса добавит отношениям огня. Пары могут часами спорить, кто поедет за продуктами, а уже через пять минут страстно мириться. Новые знакомства тоже будут происходить быстро: случайный разговор в магазине или на заправке легко может стать началом романа.

Ближе к третьей декаде января активизируется Плутон, возрастет потребность в конкретике, проснется чувство ревности. Но вместе с ним и сила притяжения. Важно помнить о границах, чтобы страсть не стала борьбой за власть.

С 20 января начнется сезон Водолея — время, требующее свободы и воздушности. Захочется дышать глубже, иметь личное пространство и не растворяться в быту.

«Внешние обстоятельства будут слегка давить из-за влияния Плутона, поэтому важно искать баланс между „я“ и „мы“, „я“ и коллектив, мое и чужое», — посоветовала эксперт.

Новолуние 18 января даст мощный импульс обновлению. Это точка творческого старта, когда можно придумать новые правила в отношениях, выбрать общие хобби и даже реализовать совместный проект.

Тем временем февраль пройдет под покровом Рыб. Ожидается мягкий, сентиментальный и нежный месяц, в который приятно дарить подарки, удивлять маленькими сюрпризами, уютно готовить что-то вместе.

В конце февраля возрастет тяга к путешествиям.

«Лилит — Черная Луна — переходит в Стрельца этой зимой и толкает к новым маршрутам, но в поездках нужна аккуратность: эмоции будут яркими, а ситуации переменчивыми», — подчеркнула Шахова.

В путешествиях и поездках важно продумывать все до мелочей — ничего не должно застать знаки зодиака врасплох и разочаровать их в том месте, куда они отправились.

Овен — гороскоп любви на зиму 2025-2026

В декабре Солнце окажется в девятом секторе. Оно будет расширять горизонты и пробуждать представителей огненного знака искать новые впечатления.

Будет важно сменить обстановку, а также не гасить растущий интерес к саморазвитию. Возможно, вторая половинка встретится как раз в процессе новых деловых проектов или походов по музеям.

Под конец месяца Овнам будет важно перезагрузиться, восстановить силы и укрепить самочувствие, ведь январь обещает быть для них ярким и страстным.

«Плутон и Венера в Водолее будут усиливать притягательность, уверенность и ощущение внутренней свободы, а когда к ним присоединится и Солнце, то расширится круг взаимодействий», — сказала астролог.

Уже 17 февраля пройдет Новолуние и кольцевое Солнечное затмение в 11-м секторе гороскопа — обновятся социальные связи. Старые контакты могут уйти на второй план, уступая место новым людям, близким по духу и взглядам.

Телец — гороскоп любви на зиму 2025-2026

Декабрь, когда Солнце проходит по восьмому символическому сектору гороскопа Тельцов, сделает представителей земного знака более внимательными к финансам и ресурсам. В отношениях усилится желание близости. Декабрь также подойдет для освобождения от лишних вещей.

До 17 января Венера в Козероге укрепит стабильность и надежность. Тельцы будут производить впечатление людей, на которых можно положиться.

А вот после 18 января Венера в Водолее раскроет другую сторону знака: романтичную легкость, желание ослабить строгий контроль и больше встречаться, путешествовать, смеяться и обмениваться идеями свиданий.

«Смелые предложения, требующие решительности, также будут в вашей жизни. Поэтому Тельцам нужно закладывать основы уже сегодня, чтобы завтра уверенно стоять на ногах», — подчеркнула Шахова.

Близнецы — гороскоп любви на зиму 2025-2026

В декабре Солнце в седьмом символическом доме подарит воздушному знаку период, особенно насыщенный взаимодействиями партнерскими и семейными.

«Представители знака Близнецы ощутят, что значимые изменения будут происходить через общение. Именно разговоры определят динамику событий», — заметила эксперт.

В личной жизни появится возможность восстановить равновесие: темы, которые раньше создавали напряжение, удастся обсудить спокойно и конструктивно.

В январе соединение Меркурия, планеты-покровителя Близнецов, и Марса усилит решительность и четкость мышления воздушного знака. Однако вместе с этим возрастет риск проявить резкость в отстаивании личных границ, поэтому важно контролировать тон и не давить на возлюбленных.

Середина февраля станет отправной точкой большого жизненного пути, ведь 17 февраля Солнечное затмение в девятом символическом поле откроет новый этап расширения горизонтов. Поэтому звезды подсказывают Близнецам разговаривать с умом, а слушать сердцем.

Рак — гороскоп любви на зиму 2025-2026

Солнце в шестом доме сделает декабрь для Раков бытовым и приземленным. Но именно эта земная энергия станет важным фундаментом: представители водной стихии начнут активно заниматься домом, уборкой, мелким ремонтом и покупкой полезных вещей.

«Декабрь даст ощущение „я справлюсь“, и это укрепит уверенность, а планетарное скопление в Козероге в январе активирует сектор партнерства — от домашних дел до серьезных разговоров о будущем со второй половинкой», — рассказала астролог.

Личные отношения станут прагматичнее.

С 20 января, когда Солнце войдет в Водолея, фокус сместится на финансовые вопросы, а 17 февраля будет Затмение в восьмом символическом секторе. Так что девизом Раков станет фраза «Берегите тепло и дом: они защитят душу».

Лев — гороскоп любви на зиму 2025-2026

В декабре Солнце в пятом доме открывает яркий сезон: Львы снова будут чувствовать себя словно под софитами. Появится желание творить, праздновать и удивлять.

«Это хороший месяц для всех, кто любит сцену в прямом и переносном смысле. И у кого есть дети: будет больше совместных дел, теплоты и начинаний», — подчеркнула Шахова.

Личные сюжеты оживут. Кто-то получит красивый знак внимания, кого-то удивят подарком. Дадут знать о себе старые знакомства.

В январе соединение Солнца, Меркурия и Венеры подарит легкость, огненный знак станет душой компании и вдохновителем, наступит подходящее время для выхода в свет.

А затмение 17 февраля в седьмом поле затронет сектор отношений. Будут важны разговоры по душам. Они помогут перейти с партнером на новый уровень или расстаться с устаревшими моделями отношений.

Главное — все, что случится, будет честно и вовремя. Поэтому Львы могут сиять свободно и не сдерживать свой свет.

Дева — гороскоп любви на зиму 2025-2026

В декабре Солнце в четвертом секторе направит энергию на дом и личную территорию Дев. Представители стихии земли почувствуют потребность в уюте и разговорах с родственниками.

«Но в январе оппозиция Меркурия и Юпитера создает растяжку между работой и домом. Делиться придется не ресурсами, а временем. Может возникнуть ощущение, что вынуждены всем одновременно. Это проверка на умение сказать «стоп», — добавила эксперт.

Затмение в шестом поле 17 февраля принесет перемены на работе. Главное, чтобы новый график и перераспределение обязанностей стали стимулом к укреплению здоровья и заботе о себе, ведь внимание к мелочам рождает большие результаты.

Весы — гороскоп любви на зиму 2025-2026

В декабре Солнце в третьем доме делает месяц насыщенным для Весов. Звонки, встречи, переписки, поездки сильно ускорят темп жизни.

В январе Венера в Козероге заставит Весов задуматься о статусе, карьере и профессиональной репутации. Зимой гармония придет к Весам сама и станет естественным продолжением их стараний, если они научатся грамотно ставить личные границы.

В феврале Затмение будет проецироваться в пятый сектор гороскопа. Он оживляет личную жизнь. Воздушный знак зодиака окунется в новые знакомства, свидания, а может, даже услышит долгожданное признание. Чувства вспыхнут неожиданно, заодно одарив вдохновением.

Для родителей ожидаются важные, связанные с жизнью детей новости.

Скорпион — гороскоп любви на зиму 2025-2026

В декабре Солнце во втором доме акцентирует внимание Скорпиона на финансах, и они решат навести порядок в семейном бюджете.

«В январе Марс и Венера в Козероге создадут чудесное время для проявления инициативы, активности в поездках. В отношениях будет страсть, больше честности и смелости, возможно признание либо шаг навстречу, которого вы ждали или которого от вас ждал партнер», — пояснила Шахова.

Затмение в четвертом поле 17 февраля повлияет на домашние обстоятельства. Возможны переезд, ремонт, разговоры с родственниками о недвижимости и даже изменение состава семьи. Скорпион задумается о необходимости перестроить дом под себя.

Стрелец — гороскоп любви на зиму 2025-2026

В декабре Солнце в первом доме сделает Стрельцов центром внимания, главной фигурой зимнего периода — больше энергии, смелости, идей. Этот месяц идеален, чтобы заявить о себе.

В январе финансовая тема выйдет на первый план. Возникнет желание закрыть кредиты, проверить налоги, навести порядок в документах и, возможно, придется перераспределить деньги.

«В феврале затмение в третьем поле даст информационный скачок: получение важной новости, нужной информации, удачное знакомство, предложение от близкого человека, которое меняет картину будущего», — подчеркнула астролог.

Козерог — гороскоп любви на зиму 2025-2026

В декабре Солнце в 12-м доме замедляет ритм. Козероги интуитивно уходят в тень: будут всплывать чувства, темы и дела, с которыми давно пора разобраться. Земному знаку зодиака будут не нужны короткие интрижки и романы без будущего.

«В январе планеты в земном знаке будут давать подъем. Козероги станут более уверенными, собранными, появится ясность мыслей, возрастет и личное влияние», — считает эксперт.

Затмение 17 февраля спроецируется на второй дом и затронет финансовые процессы. Однако перемены финансовых условий получат долгосрочный эффект.

Козерогам стоит помнить, что точное решение рождается в тишине.

Водолей — гороскоп любви на зиму 2025-2026

В декабре Солнце в 11-м поле сделает месяц социальным и вдохновляющим для воздушного знака зодиака. Командные проекты, дружеские встречи, творчество в коллективе — все это зарядит их и укрепит самооценку. Она-то и поможет им наладить личную жизнь.

Наконец, в январе удастся отдохнуть.

«Вы уходите в тень, перезагружаетесь, снижаете ритм. В этот период хорошо заниматься духовными практиками, психологией, творчеством, восстановлением», — сказала астролог.

А 17 февраля Затмение будет уже в первом поле: произойдет личная перезагрузка, другой взгляд на внешний вид, жизненные роли, а иногда и смена приоритетов в отношениях.

Звезды советуют Водолеям отпускать старое, чтобы двигаться к новому легко.

Рыбы — гороскоп любви на зиму 2025-2026

В декабре Солнце в 10–м подтолкнет Рыб к личностному росту.

А уже в январе Нептун и Сатурн помогут водному знаку зодиака соединить мечту и реальность. Одинокие представители водной стихии могут встретить избранника мечты.

«Идеи Рыб становятся практичными, находят воплощение во внешнем мире. Это отличное время для планирования целого года», — заметила Шахова.

В середине февраля затмение в 12-м поле завершит старые отношения и расправится с ненужными обещаниями. Это глубокая чистка, после которой станет легче дышать.

Рыбам в зимний период звезды советуют навести порядок внутри, ведь тогда он откроет возможности снаружи.