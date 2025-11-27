Хабенский о создании самого мрачного сезона «Метода»: «Не про маньяков, а про людей»

Фото, видео: Кадр из сериала «Метод», реж. Юрий Быков, Александр Войтинский 2015г; 5-tv.ru

Новый сезон нашумевшего сериала уже доступен для просмотра. Теперь в нем больше именитых актеров.

В онлайн-кинотеатрах уже вышли первые серии третьего сезона сериала «Метод». Главную роль — следователя Родиона Меглина — снова исполнил народный артист России Константин Хабенский, уже завоевавший любовь зрителей в этом амплуа.

Артист дал интервью «Известиям», где рассказал о проекте и своем взгляде на него.

Константин Хабенский о новом сезоне «Метода»

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Между каждым сезоном «Метода» — пятилетняя пауза. Однако главный актер проекта считает ее уместной и совсем не считает поводом для отказа от съемок.

А сам факт их продолжения — надеждой продлить жизнь сериалу.

«Убеждать меня — особенно (режиссеру. — Прим. ред.) Юрию Быкову — не надо было. Он просто позвонил и сказал, что знает, как перезапустить этот проект. Я спросил: «Точно знаешь?» — «Мы точно знаем!» — «Все, вперед!». Человек, который пишет, который фонтанирует, фантазирует — у меня к этому человеку нет вопросов.

Это попытка не дать шанс, а сохранить этим людям со страшным детством дальше хоть какую-то жизнь. И это попытка даже не вылечить, а как-то продлить жизнь. Но вот под непосредственным наблюдением, медленно», — сказал Константин Хабенский.

При этом сам Быков называет свой сериал страшной сказкой, историей про грустного клоуна, который ищет таких же грустных клоунов. Однако Хабенского это совсем не обижает.

«Абсолютно не обидно то, что меня называют клоуном. Более того, я проповедую свое стремление когда-нибудь дойти до — в хорошем смысле — пилотажа, который называется клоунада. Это высший актерский пилотаж», — отмечает Хабенский.

Сам актер считает сериал в первую очередь историей о его героях.

«Я предполагаю, что это все-таки история о тех людях, детство которых было как-то очень сильно ущемлено или травмировано. И мы продолжаем следить за судьбами этих людей», — говорит Хабенский.

Другие актеры и их амплуа кажутся Константину яркими и полными, прекрасно подходящими для сериала.

«Там абсолютно разношерстная (компания. — Прим. ред.) в своих проявлениях, в своей недовыраженной детской обиде, абсолютно разношерстные типажи и по возрасту, и по сфере деятельности.

Все — прекрасные актеры, все справляются роскошно со своими судьбами, которые им достались от персонажей. Но мне очень нравится то, что они абсолютно не повторяют друг друга», — подчеркнул он.

При этом хорроры Хабенский не очень жалует.

«Ну, я фильмов ужасов сам по себе побаиваюсь. У меня с ними не сложилась любовь. Поэтому стараюсь особо в них не заныривать… Как зритель. Вот. А история маньяков, если эта история про человека, — мне любопытно любое изучение человеческой душевной структуры», — отметил актер.

Что было в прошлых сезонах «Метода»

Кадр из сериала «Метод», реж. Юрий Быков, Александр Войтинский 2015г

Первые два сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой в главных ролях рассказывают о следователе Родионе Меглине, обладающем уникальным методом раскрытия преступлений.

Его стажер — Есения Стеклова — в свою очередь стремится найти убийцу матери.

Меглин предстает перед зрителем как человек с тяжелым прошлым и специфическими методами работы: он живет в заброшенном здании, страдает от приступов, но обладает удивительной способностью проникать в сознание маньяков.

Его метод основан на эмпатии с преступниками — он сам несет в себе психопатические черты, но направляет их на поимку злодеев.

На протяжении сезона герои расследуют ряд жутких преступлений. Постепенно становится ясно, что за многими стоит таинственный манипулятор «Ты меня не поймаешь» — человек, который находит потенциальных убийц, обучает их и направляет по телефону.

Во втором сезоне сюжет развивается спустя некоторое время после событий первого. Есеня оставила службу, вышла замуж и родила дочь. Однако новое дело вынуждает ее вернуться к расследованиям.

Меглин в это время находится в закрытой лечебнице: он почти не разговаривает, страдает от галлюцинаций и ведет себя как ребенок.

Есеня берет его под свою опеку, и теперь их роли меняются — она становится защитницей, а он превращается в нестабильного подопечного.

Вместе они расследуют новые дела, за которыми вновь стоит тот самый «Ты меня не поймаешь». Его истинная личность раскрывается только в финале.

О чем новый сезон «Метода»

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В третьем сезоне сериала «Метод» с Родион Меглин больше не работает в одиночку.

Он создает спецотдел при Следственном комитете, куда набирает людей с нестандартным мышлением и психологическими травмами — бывших маньяков или тех, кто находился на грани совершения преступлений. Их цель — использовать свой опыт для поимки серийных убийц.

В этой команде снова есть юная девушка — исследующая темные части своей души студентка-математик Лера, которую сыграла Анна Савранская.

Каждый член «Команды Меглина» имеет уникальную специализацию и темную историю:

Зверь (Никита Кологривый) — нарциссический социопат и провокатор без моральных принципов;

Кода (Лев Зулькарнаев) — экс-тусовщик, борющийся с зависимостями;

Связист (Егор Кенжаметов) — бывший военный с ПТСР, обладающий навыками профессионального убийцы;

Сталкер (Эльдар Калимулин) — замкнутый хакер-интроверт, отвечающий за техническую поддержку;

Фрида (Снежана Самохина) — художница, создающая инсталляции из тел жертв;

Ангел (Анна Банщикова) — медик, убивающий «из милосердия»;

Бобер (Игорь Черневич) — работяга, одержимый идеей насильственного перевоспитания;

Джин (Денис Бургазлиев) — психотерапевт-мизантроп с садистскими наклонностями.

Помимо расследований преступлений герои также исследуют собственную психику, пытаясь понять, осталось ли в них еще что-то человеческое…

Важное отличие третьего сезона — отсутствие Есении Стекловой (Паулина Андреева). Ее судьба остается неясной, хотя в некоторых эпизодах есть намеки на возможное присутствие.

Как снимали новый сезон «Метода»

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Третий сезон сериала снимали уже не в Нижнем Новгороде: действие разворачивалось в Москве, Петербурге, Выборге и Ярославле. А новые актеры быстро влились в процесс.

Хотя для Никиты Кологривого, например, были неприятные моменты. Как оказалось, актер категорически не любит…

«Учить текст! Для меня вообще ужас — вся эта муторная работа, репетиции, ведь я люблю импровизировать. В остальном мне нравится. «Метод» идеален для актерской психики. Юра очень любит, чтобы мы повыше залезали куда-нибудь.

Константин Юрьевич всегда помогает. Не убегает с площадки, а наблюдает за артистами, чтобы, если вдруг что, подсказать», — приводит его слова портал «Кинопоиск».

Быкова он при этом считает своим режиссером. И отметил, что с удовольствием поработал бы с ним в других проектах.

А вот Анне Савранской очень понравилось работать с Константином Хабенским.

«Я помню, когда Константин Юрьевич пришел в первый раз в костюме. И это, да, удивительное ощущение. Я помню, что я Егору (Кенжаметову. — Прим. ред.) говорю: «Это Меглин! Ты прикинь, это Меглин!» Вот это было забавное ощущение — то есть ты вроде как в этом процессе участвуешь, а с другой стороны, просто визжишь от восторга.

Константин Юрьевич, конечно, тоже очень большой профессионал, и я многому у него училась, подглядывала, что-то он мне подсказывал. Он всегда умел очень точно указать на какую-то, казалось бы, простую вещь, деталь, а ее делаешь, и все вокруг нее собирается.

Я сама не сталкивалась, но слышала про артистов, которые давят, начинают учить уму-разуму. Мне повезло, я не работала с такими людьми. А Константин Юрьевич иногда просто невзначай может что-то подбросить, как совет коллеги», — делилась она с газетой «Metro».

Кстати, тот самый плащ Меглина из первого сезона умудрились потерять… Искать похожий пришлось по всей России и за ее пределами.

«Мы очень долго искали ему подходящую замену. Пересмотрели кучу плащей, все вроде похожие, но не те. В итоге нашли нужного цвета и кроя на распродаже в Минске. Кепку Меглину тоже искали долго, нужна была вельветовая, определенного оттенка. Уже собирались сами красить, но потом случайно нашлась нужная в сетевом магазине», — рассказала Zoom production художник по костюмам Елена Дронова.